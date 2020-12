Czy pandemia to dobry czas na zdrowe odżywianie?

Zdrowe odżywianie to trend, któremu Polacy z roku na rok hołdują coraz bardziej. Czy w czasach pandemii ta tendencja doczekała się kontynuacji? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza 2. już edycja opracowanego przez Inquiry badania "Zdrowe odżywianie". Oto, co udało się ustalić na bazie odpowiedzi udzielonych przez respondentów.

Przeczytaj także: Ipsos Food Trends: zdrowe odżywianie coraz bardziej w modzie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto przywiązuje największą wagę do kwestii związanych ze zdrowym odżywianiem?

Z czym najczęściej utożsamiamy zdrowe odżywianie?

Czy zdrową dietę trudno jest utrzymać?



spożywaniem dużej ilości warzyw i owoców,

unikaniem „chemii” w żywności (konserwantów, polepszaczy smaku),

przyjmowaniem dużej ilości płynów,

ograniczeniem spożywania cukru i używek (alkohol, kawa),

unikaniem żywności przetworzonej,

przestrzeganiem urozmaiconej diety oraz

dbałością o jakość wybieranych produktów.



Na propagowanie zdrowego stylu życia duży wpływ mają internet i telewizja – to właśnie z tych źródeł Polacy korzystają najczęściej, kiedy szukają informacji i porad o zdrowej żywności. Największym autorytetem z dziedziny zdrowej żywności cieszą się wciąż lekarze, dietetycy oraz Instytut Żywności i Żywienia, jednak znaczny wpływ na kształtowanie postaw Polaków mają także znani celebryci – m.in. Katarzyna Bosacka, Karol Okrasa czy Ewa Chodakowska. Właśnie dzięki nim zdrowe odżywianie staje się w ostatnich latach coraz ważniejsze dla naszego społeczeństwa - mówi Agnieszka Górnicka, prezes firmy Inquiry.

Przeczytaj także: Trener personalny i dietetyk rozchwytywani na początku roku

Jak wynika z badania, zdrowe odżywianie jest utożsamiane przez Polaków głównie z:Aż 84% badanych deklaruje, że zdrowe odżywianie jest dla nich ważną lub bardzo ważną kwestią. Można tu zauważyć zależność od wieku – zdrowa dieta jest ważna dla 89% osób z grupy 55 i więcej lat, a wśród najmłodszych ankietowanych (18-24 lata) – tylko dla 72%. Trend związany ze zdrowym odżywianiem jest także bardziej popularny wśród kobiet i osób z wyższym wykształceniem. Dla ponad połowy tych osób najważniejszą motywacją skłaniającą do zdrowego odżywania jest zachowanie zdrowia (54%), a co piąta osoba wskazała na dobre samopoczucie. Odchudzanie, kondycja fizyczna czy wygląd były wymieniane znacznie rzadziej, głównie w grupie osób młodych i mężczyzn.Co ważne, Polacy starają się wdrażać w życie wszystkie swoje wyobrażenia i deklaracje dotyczące zdrowego odżywiania. Na pytanie o sposoby stosowane na co dzień aż 44% osób odpowiedziało, że starają się jeść dużo warzyw i owoców, 41% pije dużą ilość płynów, a 35% unika „chemii” i cukru w pożywieniu. W porównaniu z ubiegłym rokiem badani nieco mniejszą wagę przywiązują do jakości produktów oraz rzadziej stosują się do zasady 5-6 posiłków dziennie.Zdrowa dieta z reguły wymaga sporego wysiłku - niemal 40% badanych wskazuje, że utrzymanie zdrowej i zróżnicowanej diety jest dla nich trudne.Podstawową barierą jest jej koszt: panuje powszechna opinia, że zdrowe produkty są o droższe od pozostałych. Duże trudności sprawia także powstrzymanie się od mnogości pokus, tym bardziej, że niezdrowe produkty często są postrzegane jako smaczniejsze. Polacy wskazują również na brak zaufania do producentów zdrowej żywności co do jakości ich produktów oraz na brak informacji, co jest rzeczywiście zdrową żywnością, niemniej odsetek tego typu wskazań spadł w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wyraźnie poprawia się też dostępność produktów z tej kategorii, zarówno w sklepach, jak i w gastronomii.