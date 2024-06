W zrealizowanej przez YouGov Deutschland GmbH ankiecie dotyczącej podejścia konsumentów do mięsa hodowanego komórkowo wypowiedziała się grupa licząca ponad 1000 Polaków. Wydawać by się mogło, że przywiązanie do tradycyjnych wyrobów jest w naszym społeczeństwie na tyle duże, że tego rodzaju nowinki nie będą cieszyć się ani popularnością, ani nawet zainteresowaniem. Tymczasem okazuje się, że połowa Polaków popiera pomysł produkcji mięsa hodowanego komórkowo w Polsce.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak powstaje mięso hodowane komórkowo?

Jaki odsetek Polaków jest gotowych wprowadzić je do swojego menu?

Jakie jest nasze podejście do zatwierdzenia mięsa hodowanego komórkowo?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Robert Owen-Wahl z Pixabay Czy Polacy są już gotowi na mięso hodowane komórkowo? Co 4. Polak byłby gotowy do zastąpienia obecnie spożywanego mięsa mięsem hodowanym komórkowo.

Polscy konsumenci wykazują rosnącą świadomość i otwartość na mięso hodowane komórkowo

Mięso hodowane komórkowo oferuje zrównoważony i wydajny sposób cieszenia się smakiem mięsa, który kochamy, poszerzając możliwości wyboru konsumentów i napędzając innowacje w zakresie technologii żywności. Polska posiada wiedzę naukową i siłę przemysłową, aby stać się liderem w tym rewolucyjnym sektorze, zabezpieczając swoją przyszłość żywnościową i pobudzając gospodarkę – mówi Seth Roberts, Senior Policy Manager w GFI Europe.

Nowe badanie przeprowadzone przez YouGov na zlecenie organizacji non-profit i think tanku Good Food Institute Europe (GFI Europe) wykazało, że ponad połowa polskich konsumentów jest otwarta na spróbowanie mięsa hodowanego komórkowo (nazywanego także mięsem hodowlanym) i poparłaby rozwój jego produkcji w Polsce.Już 54 proc. badanych jest skłonnych spróbować tego typu produktu, a 25 proc. rozważyłoby zastąpienie nim części obecnie spożywanego mięsa. Zdaniem 49 proc. respondentów spożywana obecnie w Polsce ilość tradycyjnego mięsa jest zbyt wysoka. Taki sam odsetek badanych deklaruje, że w ciągu najbliższych dwóch lat planuje jeść mniej mięsa lub nie jeść go wcale.Mięso hodowane komórkowo jest produkowane poprzez pobranie niewielkiej próbki komórek zwierzęcych i hodowanie ich w kultywatorach, podobnych do fermentorów stosowanych w produkcji piwa. Proces ten odtwarza te same funkcje biologiczne, które występują w ciele zwierzęcia, zapewniając niezbędną temperaturę i podstawowe składniki odżywcze, takie jak woda, białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy i minerały. Metodą tą można produkować różne rodzaje mięsa, w tym drób, wieprzowinę, wołowinę i owoce morza.Pomimo tego, że mięso hodowane komórkowo to nowy produkt spożywczy, 40 proc. badanych deklaruje, że zna już metodę jego produkcji, a 16 proc. twierdzi, że ma znaczną wiedzę na ten temat. Co więcej, zdaniem 56 proc. respondentów powinno ono zostać dopuszczone do sprzedaży w Polsce, jeśli przejdzie ocenę bezpieczeństwa żywności przez organy regulacyjne. Dodatkowo 51 proc. uważa, że powinno być produkowane w kraju, aby przynieść korzyści naszej gospodarce. Już 39 proc. Polaków zgadza się, że decydenci powinni inwestować w badania i rozwój mięsa hodowanego komórkowo.Ponad połowa (58 proc.) badanych uważa, że decyzja o zatwierdzeniu mięsa hodowanego komórkowo powinna być niezależna od jakichkolwiek interesów handlowych. W miarę wysoka zgodność panuje wśród badanych w jednej kwestii – 72 proc. jest zdania, że na opakowaniach produktów z mięsa hodowanego komórkowo powinny znajdować się określenia kojarzone z mięsem tradycyjnym (jak np. „kurczak”, „burger” czy „kiełbasa”), ale z jasnym oznaczeniem, że nie pochodzą one z hodowli zwierząt – np. „komórkowe nuggetsy z kurczaka, wyprodukowane bez hodowli zwierząt”.Dzięki ponad 50 startupom w Europie, w tym polskiemu LabFarm, zajmującym się rozwojem sektora mięsa hodowanego komórkowo, to innowacyjne podejście może pomóc zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na białko, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo żywnościowe. Istniejące badania sugerują, że mięso hodowane komórkowo może wymagać znacznie mniej zasobów, takich jak ziemia, i generować mniej emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z konwencjonalną hodowlą zwierząt. Dodatkowo rozwój branży mięsa hodowanego komórkowo może przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy w sektorze zrównoważonych technologii żywnościowych i zapewnić Polsce pozycję lidera w tej rozwijającej się dziedzinie.Mięso hodowane komórkowo musi zostać zatwierdzone zgodnie z przepisami UE dotyczącymi nowej żywności, zanim będzie mogło być sprzedawane w którymkolwiek z 27 państw członkowskich UE. Podczas gdy mięso komórkowe zostało zatwierdzone do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Singapurze, pierwsze wnioski o zatwierdzenie zostały złożone do organów regulacyjnych ds. bezpieczeństwa żywności w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.