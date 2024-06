Nie ma wakacji bez all inclusive

Serwis Travelplanet.pl przyjrzał się tegorocznym rezerwacjom wakacji. Okazuje się, że jest ich więcej niż w minionym roku, a Polacy coraz rzadziej zwlekają z nimi do last minute. Zdecydowana większość z nas wybiera urlop w wersji all inclusive i trudno się temu dziwić, skoro często wystarczy tylko 200-300 dopłaty, aby przez cały wypoczynek nie martwić się o głód i pragnienie.

Przeczytaj także: Na wakacje 2024 jedziemy kilka razy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak kształtują się tegoroczne ceny wycieczek zagranicznych?

Które kierunki powinni brać pod uwagę oszczędniejsi turyści?

Gdzie na wakacje wyjeżdżają ci, którzy nie wybrali all inclusive?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny i obłożenie Spektakularnych obniżek cen nie było w zeszłym roku, choć na polskim rynku pojawili się dwaj silni, zagraniczni gracze Kliknij, aby przejść do galerii (6)

All Inclusive, czyli jak kontrolować koszty wakacji

Jak to wygląda w przeliczeniu na konkretne kwoty w poszczególnych krajach?

Bez All Inclusive – czasem sporo taniej, preferowane inne kierunki

Gdzie na All Inclusive i za ile – aktualne oferty

Spektakularnych obniżek cen nie było w zeszłym roku, choć na polskim rynku pojawili się dwaj silni, zagraniczni gracze – Anex i Join Up, a branża obawiała się wojny cenowej. W tym sezonie nie ma nowych touroperatorów, złotówka jest silna względem euro i dolara, ceny paliwa lotniczego ustabilizowały się, a przeciętna płaca urosła w pierwszym kwartale o 14 proc. (w porównaniu do pierwszego kwartału 2023), a ceny wycieczek są na ubiegłorocznym poziomie – to niecałe 3300 zł za wakacje z przelotem w dobrym i bardzo dobrym hotelu (ok. 80 proc. rezerwacji w obiektach 4* i 5*). Przy mocno zwiększonej sprzedaży i w zasadzie niezmiennych preferencjach co do kierunków, wciąż mamy bardzo wysoki odsetek sprzedaży imprez turystycznych z wyżywieniem All Inclusive – to ok. 85 proc.Liderem popularności kolejny rok jest Turcja. Na lato 2024 (rezerwacje od 1 czerwca do 30 września) do tego kraju wybiera się blisko 1/3 klientów biur podróży , a przeciętny koszt wzrósł o niecałe 100 zł. Druga pod względem popularności jest Grecja (blisko 19 proc.), a podium zamyka Egipt (11 proc.). Co ciekawe, średni koszt wakacji w tym kraju spadł o ok. 400 zł. Na 4 i 5 pozycji uplasowały się Bułgaria i Tunezja (po nieco ponad 8 proc.), które zamieniły się miejscami w porównaniu do ubiegłego roku.Wycieczki w wysokim sezonie, czyli lipcu i sierpniu, przeciętnie kosztują o ok. 200 zł więcej niż średnio w całym letnim sezonie. I znów, ok. 85 proc. to rezerwacje imprez All Inclusive. Co trzeci wyjeżdżający z biurami podróży na takie wakacje to dziecko. Swoim pociechom fundujemy taki wypoczynek znacznie chętniej niż tylko śniadania i obiadokolacje. Wytłumaczenie jest proste – to dzieci zwykle pochłaniają najwięcej pieniędzy na dodatkowe wydatki – a w formule AI mamy już je w cenie.W wysokim sezonie do wakacji ze wszystkim w cenie trzeba dopłacić przeciętnie ponad 400 zł w porównaniu do wylotów głównie ze śniadaniami i obiadokolacjami, ale w wypadku Turcji, Egiptu i Tunezji jest to od ok. 150 do ok. 350 zł zaś przy wyjazdach do Chorwacji, Maroka czy na Cypr różnica wynosi od ok. 1000 do 1300 zł.Wakacje bez AI to raptem ok. 15 proc. wszystkich rezerwacji. W tym wariancie wypoczynku najpopularniejsza jest Grecja (16,5 proc. rezerwacji bez AI) oraz Hiszpania (niespełna 15 proc.) i Turcja (14,5 proc.).Wysokie miejsce Grecji I Hiszpanii nie dziwią, zważywszy na kwotę, jaką trzeba dopłacić przeciętnie, by wakacje ze śniadaniami i obiadokolacjami zamienić na All Inclusive. To odpowiednio ok. 650 zł i ponad 500 zł, ale wrażenie robi ta różnica w wypadku Chorwacji, Maroka, a zwłaszcza Cypru – to przynajmniej 1000 zł od osoby.W aktualnych ofertach serwisu Travelplanet.pl zestawiliśmy najtańsze propozycje wakacji AI w kategorii 4* i 5* w najpopularniejszych krajach.W standardzie 4* na 7-8 dniowe wakacje All Inclusive polecimy w lipcu lub sierpniu do Bułgarii, Turcji i Egiptu nie wydając więcej niż 2000 zł. Wypoczynek w Albanii i Tunezji to wydatek przynajmniej 2000 zł.Na najtańsze 5* wakacje trzeba przygotować przynajmniej 2200 zł, jeśli wybierzemy na nie Turcję, Egipt lub Tunezję.Miłośnicy Grecji na wakacje 4* AI muszą przygotować co najmniej 2500 zł, a na wypoczynek w 5* – co najmniej 3600 zł.Drożej wyjdą wakacje w Hiszpanii – to przynajmniej 2800 zł za hotel 4* i 4600 zł za standard 5*.