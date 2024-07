Wakacje droższe niż rok temu i bez śladu węglowego

Allianz Partners prezentuje wyniki badania International Travel Confidence Index. W ramach poświęconego tegorocznym wakacjom badania pod lupę wzięto różne aspekty urlopu. Z odpowiedzi udzielonych przez polskich respondentów wyłania się obraz społeczeństwa, które nie boi się odkrywania nowości, przywiązuje uwagę do kwestii związanych z bezpieczeństwem i nie bardzo potrafi oderwać się zupełnie od obowiązków zawodowych. Interesujących wniosków jest jednak znacznie więcej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką kwotę planujemy przeznaczyć na tegoroczny urlop wypoczynkowy?

Z jakich powodów decydujemy się na ubezpieczenie turystyczne?

Skąd czerpiemy pomysły na wakacyjne wyjazdy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Lutz Dieckmann z Pixabay Wakacje droższe niż rok temu

Kluczowe wnioski z badania:

Polacy na wakacjach chcą spróbować tego, co nowe – dla 83 proc. badanych istotny jest ten aspekt wyjazdu wakacyjnego.

– dla 83 proc. badanych istotny jest ten aspekt wyjazdu wakacyjnego. Ubezpieczeni oczekują pełnego dostępu do konsultacji medycznych – 89 proc. ubezpieczonych zgadza się ze stwierdzeniem, że czują się chronieni, jeśli ubezpieczyciel zapewnia im możliwość czatu z lekarzem lub dostępu do infolinii medycznej w formacie 24/7 w każdym miejscu na świecie.

– 89 proc. ubezpieczonych zgadza się ze stwierdzeniem, że czują się chronieni, jeśli ubezpieczyciel zapewnia im możliwość czatu z lekarzem lub dostępu do infolinii medycznej w formacie 24/7 w każdym miejscu na świecie. Coraz częściej rozważamy wpływ wyjazdu wakacyjnego na środowisko – o 5 p.p. r/r, do 57 proc. zwiększył się odsetek osób, które są skłonne wydać więcej na wakacje, jeśli w ten sposób ich urlop będzie cechował się np. niższym śladem węglowym. Choć z drugiej strony gotowość do zmiany planów wakacyjnych, by zmniejszyć swój ślad środowiskowy, deklaruje o 3 p.p. mniej badanych niż przed rokiem – dokładnie 51 proc. respondentów.

– o 5 p.p. r/r, do 57 proc. zwiększył się odsetek osób, które są skłonne wydać więcej na wakacje, jeśli w ten sposób ich urlop będzie cechował się np. niższym śladem węglowym. Choć z drugiej strony gotowość do zmiany planów wakacyjnych, by zmniejszyć swój ślad środowiskowy, deklaruje o 3 p.p. mniej badanych niż przed rokiem – dokładnie 51 proc. respondentów. Social media źródłem wakacyjnych inspiracji – 56 proc. badanych pomysły na wakacyjne wyjazdy czerpie z platform społecznościowych.

– 56 proc. badanych pomysły na wakacyjne wyjazdy czerpie z platform społecznościowych. Część Polaków będzie pracować zdalnie podczas wakacyjnego wyjazdu – 27 proc. badanych uważa taki scenariusz za prawdopodobny.

– 27 proc. badanych uważa taki scenariusz za prawdopodobny. Wyjazd w pojedynkę to nie problem – 30 proc. badanych deklaruje, że prawdopodobnie będzie podróżować w pojedynkę.

– 30 proc. badanych deklaruje, że prawdopodobnie będzie podróżować w pojedynkę. Najbardziej obawiamy się zachorowania podczas urlopu – to zmartwienie dla 53 proc. badanych.

Dane z raportu pokazują, że plany Polaków odnośnie wakacyjnych wyjazdów pozostają stabilne i wykazują tendencję wzrostową. Kluczowym wyzwaniem zarówno dla firm z branży turystycznej, jak i ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia podróżne będzie dostosowanie się do zmieniających się preferencji konsumentów, rosnących oczekiwań dotyczących w zakresie bezpieczeństwa i budżetów wakacyjnych oraz wykorzystanie trendów ekologicznych w ofercie. Ich uwzględnienie pozwoli nie tylko przyciągnąć nowych klientów, ale także zbudować długotrwałe relacje z obecnymi, zwiększając ich lojalność i zadowolenie z usług – zauważa Ludmiła Opałko, kierownik Działu Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych Allianz Partners.

Z roku na rok coraz większą popularnością cieszy się turystyka miejska. Taka forma spędzenia urlopu zyskała 5 p.p. r/r i opcję tę wybierze 19 proc. ankietowanych. Na urlop za granicą zdecyduje się 36 proc. badanych, z czego 32 proc. chce pozostać na Starym Kontynencie, który to kierunek zyskał 5 p.p. r/r. Największym apetytem na wyjazdy zagraniczne cechują się osoby w wieku 18-24 lat – 48 proc. z nich deklaruje zamiar spędzenia wakacji w innych krajach.Średni budżet, jaki w tym roku zamierzają przeznaczyć Polacy na swój urlop, wzrósł r/r o 608 zł i wynosi obecnie 5 464 zł. Do tego aż 56 proc. badanych przyznaje, że kwota, jaką przeznaczą na wyjazd wakacyjny, to 3 000 zł lub więcej. Najwięcej, bo aż 6 656 zł, są w stanie przeznaczyć na wakacje osoby w wieku od 35 do 49 lat.Zgodnie z badaniem aż 2 na 3 osoby w wydatkach na wakacje uwzględnią ubezpieczenie turystyczne. Główne powody jego zakupu to zapewnienie opieki medycznej i powrotu do kraju w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń (55 proc.), zwrot kosztów ewentualnych świadczeń medycznych (49 proc.) oraz ochrona przed nieprzewidzianymi zdarzeniami podczas podróży (48 proc.). Choć budżety wakacyjne znacznie wzrosły, to zapewnienie sobie zwrotu kosztów w przypadku odwołania podróży - jako powód zakupu ubezpieczenia turystycznego - zgłasza mniej niż 1/3 badanych, zaś chęć ochrony bagażu – tylko 27 proc.