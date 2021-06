Wakacje 2021: jest szansa na tanie noclegi?

Ostatnio jednym z bardziej gorących tematów jest kwestia cen noclegów podczas wakacji. Media co chwilę donoszą o radykalnych wzrostach kosztów wypoczynku. Odpowiadamy na pytanie, czy rzeczywiście jest tak drogo?

Wakacje 2021. Ile będą kosztować?

Jedna z właścicielek ośrodka nad morzem mówi jasno, że w tym roku wypoczynek u niej będzie droższy o około 10 procent.

Agroturystyka, domek czy pokój gościnny? Kategoria ma znaczenie

Zarezerwowany na ten rok na lipiec domek w Jarosławcu na 4-5 osób - 270 zł doba, 150m do plaży. Wystarczy poszukać - brzmiały niektóre komentarze internautów.

Hotele, oferują turystom większy pakiet usług. Mogą to być noclegi ze śniadaniem czy możliwość korzystania ze strefy odnowy biologicznej. Średnia cena noclegu w hotelu nad morzem to koszt 148 zł, natomiast w górach - 152 zł. Na ostateczną stawkę wpływa także standard hotelu, czyli liczba gwiazdek, jaką posiada.

Pensjonaty stanowią bardziej kameralną alternatywę dla noclegu w hotelu. Również można tam liczyć na dodatkowe usługi, jak na przykład wyżywienie. Średni koszt noclegu w pensjonacie, zarówno nad morzem, jak też w górach, oscyluje w granicach 65 zł od osoby.

Domki drugi rok z rzędu biją rekordy popularności i są najchętniej rezerwowaną kategorią obiektów noclegowych. W przeliczeniu na osobę, średnia cena noclegu wynosi 46 zł nad morzem i 64 zł w górach. Trzeba przy tym zaznaczyć, że na ostateczny koszt wpływa między innymi liczba osób, jaka może nocować w domku.

Apartamenty traktowane są jako bardziej komfortowa wersja noclegów w domkach. To prawdziwe urlopowe mieszkania, które zapewniają gościom wszelkie potrzebne wygody. Średni koszt noclegu w apartamencie jest też wyższy niż w domku. Nad morzem wynosi 85 zł, natomiast w górach około 76 zł.

Kwatery i pokoje wybierają osoby, którym zależy na budżetowym wypoczynku. Średnia cena noclegu w pokoju gościnnym w górach i nad morzem wynosi około 50 zł.

Agroturystyka to kolejna kategoria obiektów noclegowych, która w ostatnich miesiącach zyskała na popularności. Turyści cenią gospodarstwa agroturystyczne za niekrępującą atmosferę i możliwość wypoczynku blisko natury. Średnia cena noclegu w agroturystyce to ok. 30 zł!

Osoby, które dopiero szukają noclegów na nadchodzące wakacje, mogą mieć z tym problem, ponieważ większość miejsc jest już zajęta. Uczniowie skończyli rok szkolny 25 czerwca, więc później wiele rodzin od razu rusza na wypoczynek. W tym roku celem letnich wojaży jest przede wszystkim polskie wybrzeże.Najchętniej rezerwowane lokalizacje nad morzem: Sarbinowo, Władysławowo, Łeba oraz Krynica Morska. Trzeba się więc przygotować nie tylko na trudności ze znalezieniem noclegów na ostatnią chwilę, ale także sporymi tłumami na plażach.Czy właściciele obiektów noclegowych skorzystają z tak dużego popytu i podniosą ceny na lato? Jedna z właścicielek ośrodka nad morzem mówi jasno, że w tym roku wypoczynek u niej będzie droższy o około 10 procent. Wpływu na to nie miało jednak zainteresowanie turystów, a wzrost kosztów utrzymania oraz pracy. W podobnej sytuacji jest wielu innych przedsiębiorców, działających w branży noclegowej.W tym roku rozpiętość średnich cen noclegów nad morzem jest duża, wynosi od 45 do nawet 90 zł! Wszystko zależy od wybranej miejscowości, kategorii obiektu noclegowego, jego lokalizacji a także oczekiwanych udogodnień. Podobnie jest w górach - na wakacje 2021 można znaleźć kwaterę za 45 zł, jak też o wiele droższą.Średnia cena w granicach 45-50 zł za nocleg od osoby nie wydaje się wygórowana. Jednak porównując koszty noclegów na przestrzeni ostatnich trzech lat, widać kilkuzłotowe różnice. Nie można udawać, że wpływu na to nie miała pandemia , która pozbawiła przedsiębiorców poczucia bezpieczeństwa.Kiedy pojawiły się artykuły o horrendalnych cenach wakacji nad morzem, mało osób zwróciło uwagę na to, że dziennikarze podawali koszty pobytu w hotelach, które zwykle mają wyższe stawki.Czy rzeczywiście kategoria wybranego obiektu noclegowego może obniżyć koszt wypoczynku? Przyjrzeliśmy się, jak wygląda ta kwestia w naszym portalu.