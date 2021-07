Wakacje 2021: jakie podejście do urlopu w czasie pandemii?

W tym roku wakacje się nam po prostu należą. Z takiego właśnie założenia wychodzi dziś gros Polaków, zmęczonych miesiącami lockdownów i obostrzeń. Czy jednak rzeczywiście zrekompensujemy sobie straty z zeszłego roku, czy raczej ciągle żyjemy w obawie przed kolejną falą zakażeń? Odpowiedzi na te i inne pytania przynosi najświeższa porcja wyników płynących z badania HX Study, opracowanego przez Starcom we współpracy z Data Science Publicis Groupe.

Polska czy wyjazd za granicę

Z ubezpieczeniem bezpieczniej

Chcesz mieć gości, zadbaj o polecenia i rekomendacje

Media społecznościowe pełnią coraz większą rolę w procesie wyboru noclegu na wyjazd.

Płatności kartą coraz popularniejsze

Obawy Polaków przed płatnościami elektronicznymi za granicą sukcesywnie zanikają. Coraz częściej doceniamy wygodę, jaką daje karta. Podczas wycieczek nie musimy szukać kantoru czy bankomatu i nerwowo sprawdzać stanu gotówki.

Płatności kartą są jedną z możliwości ochrony dzieci, gdy wyjeżdżają bez rodziców.

Przewidujemy więcej, wymagamy więcej

Wakacje w kraju są już tradycyjnie pierwszym wyborem Polaków, a wyjazdy zagraniczne planuje zaledwie ¼ Polaków. Proporcje nie są zaskoczeniem, podobne wskazania wynikają z raportów publikowanych w 2020 roku. Przyjrzyjmy się jednak tegorocznym motywacjom Polaków i zobaczmy, jakie czynniki wpływają na wybór miejsca wypoczynku.Okazuje się, że pandemia odgrywa istotną rolę w naszych planach i scenariuszach wakacyjnych. Minimalizujemy ryzyko zakażenia, jak również unikamy uciążliwości podróżowania w czasach pandemii. Najwięcej podróżujących, bo aż 79%, wskazało jako najważniejszy czynnik decydujący o wyborze miejsca, możliwość odwołania rezerwacji. I tutaj widać pewną lukę w systemie.Większość z nas spędzi wakacje 2021 w Polsce, co przekłada się na ogromny popyt na noclegi, a znalezienie wolnych i dobrych miejsc w sezonie graniczy z cudem. Z drugiej strony widzimy, jakim problemem dla wczasowiczów jest sztywność rezerwacji. Idealnym rozwiązaniem dla wszystkich stron byłoby platforma integrująca uwalniane w ostatniej chwili noclegi. Takie rozwiązania choć dostępne, są wciąż mało popularne. Ich rozwój i promocja miałyby ogromny potencjał.Kolejnymi kryteriami wyboru miejsc wypoczynku, wskazywanymi przez 2/3 podróżujących są: zapewnienie bezpieczeństwa na miejscu (dezynfekcja, ograniczenia liczby gości etc.) oraz bliskość miejsca wypoczynku i miejsca zamieszkania, umożliwiająca szybki powrót do domu, gdyby pojawiła się taka konieczność. Kluczowe mogą być tu dwie kwestie.Po pierwsze logistyka i znacznie szybszy powrót do domu, jeśli pozostajemy w Polsce. Kolejna niedogodność to wciąż zmieniające się wymagania dotyczące testów, szczepień i kwarantanny. Pozostając w Polsce nie ryzykujemy nieplanowanych komplikacji towarzyszących przekraczaniu granicy.Jak wynika z badania, to właśnie konieczność wcześniejszego wykonania testu na Covid-19, może skutecznie zniechęcić do wyjazdu. Miejsca, które nie stawiają takiego warunku, wybierze aż 60% ankietowanych.Wciąż mamy wiele obaw i wygląda na to, że najbliższe wakacje nie będą jeszcze przypominały beztroskiego szaleństwa. Wielu Polaków deklaruje, że będzie unikało miejsc zatłoczonych. Z rezerwą potraktujemy też wypożyczalnie sprzętu sportowego czy kamizelek ratunkowych.Oczywiście poziom tych obaw jest odmienny wśród osób, które zdecydują się na wyjazd i tych, które zostaną w tym roku w domu, ale nawet wśród wyjeżdzających, widzimy zdecydowanie ostrożne podejście do wypoczynku. Co ciekawe, wśród osób planujących urlopy, aż 1/3 obawia się, że rozwój pandemii może pokrzyżować ich plany.Skoro tak wielu Polaków uwzględnia różny rozwój sytuacji w czasie wakacji 2021, to jak ważne jest dla nas ubezpieczenie turystyczne? Nieco ponad 1/4 ankietowanych wyjeżdzających na wakacje w tym roku, wykupi ubezpieczenie.Zwróćmy jednak uwagę, że jeśli planujemy wyjazd zagraniczny, to na ubezpieczenie zdecyduje się już 61% Polaków i jest to poziom 3-krotnie wyższy niż wśród osób planujących spędzić wakacje w Polsce. Nie jest zaskoczeniem, że we własnym kraju czujemy się znacznie pewniej, natomiast daje informacje, że ubezpieczenie turystyczne, które dotąd było miłym, choć niszowym produktem, staje się teraz niemalże oczywistością.Niezależnie od towarzyszących nam obaw, lubimy sami decydować o swoich wakacjach. Aż 85% Polaków zaplanuje wyjazd samodzielnie, a tylko 10% skorzysta z organizacji wycieczki przez biuro podróży. Najczęściej wyjedziemy z partnerem lub partnerką.Analizując dokładniej demografię osób wyjeżdzających, wakacyjne wyjazdy są popularniejsze wśród osób w związkach nieformalnych. Powszechniejsze jest natomiast pozostawanie w domu osób wolnych, owdowiałych, rozwiedzionych i w separacji.Wygląda na to, że wakacyjnymi wrażeniami lubimy się dzielić z kimś bliskim, najlepiej we wczesnej fazie związku, a samodzielne wyjazdy planuje jedynie 7% respondentów.Może to również oznaczać, że cały rynek turystyczny jest tak zaprojektowany, że wyjazd w pojedynkę jest całkowicie nieopłacalny. Ten wniosek daje pewien trop, że nadal jest nisza na rynku dotycząca wyjazdów dla singli, którzy w standardowych okolicznościach nie znajdują dla siebie dobrych i opłacalnych ofert, tym samym rezygnują z wypoczynku, mimo, że nadal mają potrzebę wakacji.Czym się sugerujemy planując wyjazd? Z pewnością porównujemy różne oferty, korzystając z serwisów bookingowych. Lubimy również to, co znamy, więc wielu Polaków wybierze miejsca, w których już było. A jeśli nie znamy go osobiście, to chętnie skorzystamy z rekomendacji. Polegamy zarówno na poleceniach rodziny i znajomych, jak również coraz chętniej korzystamy z opinii wystawianych w internecie.21% Polaków sugeruje się recenzjami widniejącymi bezpośrednio przy ofertach, a niewiele mniej polega na opiniach, z którymi możemy zapoznać się w serwisachspołecznościowych.Widzimy tu pewną tendencję, lubimy sami wybrać wyjazd, ale z drugiej strony nie chcemy kupować kota w worku. Wskazuje to ogromny potencjał rekomendacji i poleceń w kanałach digitalowych.Kolejnym tematem, który wydał nam się istotny, był stosunek Polaków do płatności gotówkowych i bezgotówkowych. Wiemy już, że poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza na wyjazdach zagranicznych, daje nam ubezpieczenie. A jak sprawa wygląda w przypadku naszego portfela? Tutaj również zrobiliśmy zoom na wyjazdy zagraniczne. Jakie są wnioski? Zacznijmy od tego, że gotówka jest i była królową płatności.Korzystanie z tej formy płatności za granicą wskazuje najwięcej, bo aż 3/4 Polaków. Procent wskazań jest nawet wyższy niż przy wyjazdach zagranicznych jeszcze przed pandemią. Jednak jeszcze większy wzrost obserwujemy przy kartach płatniczych. Już 59% Polaków deklaruje, że użyje przynajmniej jednej z kart, kredytowej lub debetowej.W jakich jeszcze sytuacjach, poza wyjazdami zagranicznymi, karta zyskuje na popularności?Z badania HX Study wynika, że prawie 40% wyjeżdżających w tym roku dzieci w wieku szkolnym będzie miało własną kartę, a 12% rodziców udostępni im swoją kartę na czas wyjazdu.Jak możemy zatem podsumować tegoroczne wakacje Polaków? Z przeprowadzonego badania wyłania się nam obraz przemyślanych, rozważnych wyjazdów. Zapewne panująca niepewność i wprowadzane obostrzenia w podróżowaniu skutecznie zniechęcają część Polaków do dalszych podróży, stąd też zdecydowanie najwięcej Polaków pozostanie w Polsce. Wakacyjna edycja HX Study, już jako kolejna wskazuje na fakt, że Polacy lubią sami o sobie decydować. Większość z nas samodzielnie zorganizuje wakacje. Ważnym punktem jest podpieranie się rekomendacjami.W dobie mediów społecznościowych mamy nieskończone możliwości sprawdzenia dostępnych ofert. Instagram, Facebook, opinie zamieszczane w portalach ogłoszeniowych sprawiają, że ostatecznego wyboru możemy dokonać z dużo większym spokojem i rozwagą. Stopniowo się uczymy, jak korzystać z dostępnych narzędzi, natomiast już teraz widzimy ich ogromny potencjał w procesie decyzyjnym.Poza dokładnym prześwietleniem wybieranej oferty, chcemy mieć możliwość elastycznej rezygnacji i coraz częściej się ubezpieczamy. Zbiór tych czynników mówi nam dużo o Polakach jako o konsumentach. Rok pandemii nauczył nas, że zdarzają się w życiu sytuacje nieprzewidywalne i warto mieć plan B. Zakup nie kończy się na płatności za ofertę, coraz częściej wybieramy dodatkowo płatne usługi, tak, żeby być przygotowanym na każdą okoliczność. Taka tendencja jest widoczna nie tylko w branży turystycznej, zasiana w nas ostrożność silnie pracuje i będziemy się temu bacznie przyglądać obserwując zachowania konsumenckie Polaków.