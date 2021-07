Ameryka Łacińska szansą polskiego eksportu. Na co uważać?

Polski eksport w coraz większym stopniu zwraca się ku krajom Ameryki Łacińskiej. Tylko na przestrzeni czterech pierwszych miesięcy bieżącego roku obroty handlowe z Meksykiem, Chile i Argentyną odnotowały pokaźny, bo kilkudziesięcioprocentowy wzrost. Okazuje się również, że w ubiegłym roku najbardziej zorientowana na poszukiwanie nowych rynków zbytu poza Polską była branża maszyn i urządzeń, środków ochrony osobistej, meblarskiej, kosmetycznej, a także środków czystości i produktów higienicznych.

Wejście na rynki latynoamerykańskie może być doskonałym pomysłem dla polskich firm z wielu branż – na przykład przemysłu ciężkiego, farmaceutycznego czy spożywczego.



Należy mieć jednak świadomość, że jest to często proces długotrwały i wymagający cierpliwości, a eksport może okazać się początkowo skomplikowany ze względu na złożone procedury, podkreśla Zuzanna Gołębiewska z Polsko Latynoamerykańskiej Rady Biznesu.

W ostatnich latach obserwujemy duże zainteresowanie wśród naszych klientów krajami Ameryki Łacińskiej. Ze względu na wielkość wewnętrznych rynków, głównie Meksykiem, oraz Brazylią, ale również Chile, Kolumbią czy Argentyną. Aby ułatwić wejście na nowe rynki, wspólnie z naszymi partnerami, takimi jak Polsko-Latynoamerykańska Rada Biznesu, Pomorski Broker Eksportowy, czy Polsko-Portugalska Izba Handlowa, przygotowaliśmy serię webinariów poświęconych tym krajom. Biorąc pod uwagę wiodącą pozycje grupy Santander w Ameryce Łacińskiej, możemy zaproponować naszym klientom unikalne rozwiązania, takie jak pomoc w rejestracji działalności na tych rynkach, zdalne otwarcie rachunków firmowych, czy pomoc w pozyskiwaniu lokalnych partnerów – wyjaśnia Adam Styś, International Business Manager w Santander Bank Polska.

Polskie firmy coraz śmielej spoglądają na Amerykę Łacińską

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wymiana handlowa Polski z Meksykiem W ciągu czterech miesięcy 2021 roku wartość eksportu do Meksyku wzrosła o 170% rdr Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Zalecam Polskim firmom gruntowne przygotowanie merytoryczne w zakresie barier pozataryfowych oraz podatków, natomiast inwestorzy powinni być świadomi specyfiki lokalnego prawa pracy, który jest nieelastyczne i chroniące pracowników – dodaje Wojciech Baczyński, Dyrektor Generalny Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej,

W obecnych realiach ekspansja na rynki zagraniczne jest ogromną szansą dla polskich przedsiębiorców na to, aby zrealizować sprzedaż, której nie udało się osiągnąć na rodzimym rynku. Portal Santander Trade i klienci banków zrzeszonych w Trade Club Alliance pozwalają na znaczne skrócenie procesu poszukiwania i weryfikacji nowego kontrahenta handlowego, precyzyjnie dopasowując wiarygodnych partnerów zainteresowanych sprzedażą bądź zakupem konkretnego produktu. Bardzo często zapytania handlowe są także wysyłane bezpośrednio między zainteresowanymi bankami, których klienci poszukują importera lub eksportera – tutaj także widzimy znaczne ożywienie w zakresie zapytań w ramach Grupy Santander z Argentyny, Chile, Meksyku czy Brazylii – wyjaśnia Anna Wierzbicka, Menedżer Zespołu Handlu Zagranicznego w Santander Bank Polska.

Ameryka Łacińska to region z ponad 600 mln konsumentów w 20 krajach. Szybki przyrost demograficzny, rosnąca klasa średnia i roczny wzrost gospodarczy na poziomie ok. 2-3% to powody, dla których polskie firmy coraz częściej widzą region jako rynek zbytu dla swoich produktów i usług.Polska obecnie eksportuje do krajów Ameryki Łacińskiej głównie wyroby przemysłu elektromaszynowego, chemicznego, wyroby metalurgiczne, artykuły rolno-spożywcze oraz wyroby przemysłu drzewno-papierniczego. Eksperci Polsko Latynoamerykańskiej Rady Biznesu widzą szanse dla polskich firm szczególnie w takich branżach jak: górnictwo, energetyka, rolno-spożywcza, transport, budownictwo, a także motoryzacja, lotnictwo, przemysł stoczniowy, zbrojeniowy, farmaceutyczny i handel elektroniczny Na przestrzeni ostatnich miesięcy widać dynamiczny wzrost eksportu i obrotów handlowych między Polską a największymi krajami regionu takimi jak Meksyk, Chile, Argentyna, Peru czy Kolumbia. Rekordowy pod tym względem jest nasz handel z Meksykiem, w ciągu czterech miesięcy 2021 roku wartość eksportu do tego kraju wzrosła o 170% rdr i wyniosła już ponad 570 mln USD. Kilkudziesięcioprocentowe wzrosty polskiego eksportu zanotowano również w przypadku Peru (33% rdr), Chile i Argentyny (po 26% rdr) oraz Kolumbii (23% rdr)W przypadku polsko-brazylijskiej wymiany handlowej jej poziom wynosi w ostatnich latach ok. 2 mld USD, a polski eksport jest zdominowany przez przemysł elektromaszynowy, pojazdy, nawozy, sektor chemiczny, farmaceutyczny i kauczuk. W Brazylii działa bezpośrednio ponad 15 polskich inwestorów, a w ostatnim czasie przybywa inwestycji w branży IT i e-commerce.Santander Bank Polska dysponuje danymi, które zbierane są w ramach portalu Santander Trade, który wspiera firmy planujące ekspansję międzynarodową. Wynika z nich, że rok 2020, ze względu m.in. na potrzebę poszerzania rynków zbytu oraz zerwanie łańcuchów dostaw, przyniósł intensyfikację poszukiwania partnerów biznesowych w Europie i na świecie.W minionym roku najczęściej możliwości rozwoju za granicą poszukiwały polskie firmy z branży maszyn i urządzeń, środków ochrony osobistej, meblarskiej, kosmetycznej, środków czystości i produktów higienicznych. Kraje Ameryki Łacińskiej są popularne w wyszukiwarce ofert portalu głównie jeśli chodzi o produkty kosmetyczne (pielęgnacyjne, kolorowe, manicure, do włosów), farmaceutyczne, przemysł spożywczy (produkty przetworzone, słodycze, alkohole), maszyny i urządzenia, części zamienne, branża chemiczna oraz IT.