Polskie bombki górą. Jesteśmy 3. eksporterem ozdób choinkowych na świecie

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, co wyraźnie widać zwłaszcza w sklepach, w których świąteczne dekoracje pojawiły się już w listopadzie. I wprawdzie wiele tych ozdób wyprodukowano w Chinach, to warto mieć świadomość, że polski eksport bombek i innych ozdób choinkowych ma się również dobrze. Z danych opublikowanych przez Akcentę wynika, że jesteśmy 3. eksporterem tego rodzaju towarów w Europie.

Zarówno na świecie jak i w Polsce widzimy wyraźną tendencję: konsumenci coraz częściej wybierają jakość. I tak Francuzi mogą pochwalić się najwyższej jakości serami, Szwajcarzy zegarkami, a Polacy produkują jedne z najpiękniejszych bombek na świecie. Często ręcznie malowane i starannie wykonane, cieszą się uznaniem na całym świecie, a Polska utrzymuje silną pozycję na rynku, nawet w trudniejszych czasach. Wartość globalnego eksportu ozdób choinkowych w 2023 roku spadła o 39 proc., osiągając 6,38 mld EUR w porównaniu z 10,3 mld EUR w 2022 roku. Chiny, które dominują na rynku, odnotowały aż 42 proc. spadku w ujęciu rocznym, podczas gdy Polska poradziła sobie znacznie lepiej, notując jedynie 7 proc. spadku. Jeśli ten trend się utrzyma, możemy liczyć lepsze wyniki w przyszłości – mówi Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału Akcenty.

Polskie bombki zdobią choinki na całym świecie

Mniej chińskiego plastiku, więcej polskiego rzemiosła

Dodatnie saldo handlowe w przypadku ozdób świątecznych to dowód, że polskie wyroby premium cieszą się uznaniem za granicą, a ich eksport przynosi wymierne korzyści gospodarce. Malejący popyt na chińskie ozdoby choinkowe w Polsce to nie tylko oznaka wzrostu świadomości zakupowej, ale także szansa na dalsze umacnianie marki „made in Poland” na światowych rynkach – podsumowuje Radosław Jarema.

Polskie bombki choinkowe podbijają serca klientów na całym świecie, zdobywając uznanie nie tylko za wyjątkowy design, ale i trwałość. Z danych przeanalizowanych przez ekspertów Akcenty wynika, że w 2023 roku Polska wyeksportowała ozdoby świąteczne o wartości 68,2 mln EUR, osiągając wysokie 5. miejsce na świecie i 3. w Europie. Największym globalnym eksporterem ozdób choinkowych są Chiny, jednak ich produkty często ustępują pod względem jakości – polskie bombki, ręcznie malowane i pełne precyzyjnych zdobień, zyskały status luksusowych dekoracji. W Europie wyprzedzają nas tylko Holandia i Niemcy, a na świecie, poza Chinami, Indie.Największym odbiorcą naszego eksportu bombkowego są Niemcy. Do naszego zachodniego sąsiada w ubiegłym roku trafiła co czwarta ozdoba choinkowa (łączny eksport do Niemiec wyniósł 15,6 mln EUR). Na drugim miejscu znajdują się Stany Zjednoczone, do których trafiły te towary o wartości 14,8 mln EUR. Podium zamyka Francja z wynikiem 4,3 mln EUR. Polskie bombki zdobią również czeskie, austriackie i słowackie domy, można je także znaleźć je w Rosji czy Australii.Polska nie tylko jest ważnym graczem na globalnym rynku bożonarodzeniowych dekoracji, ale także importuje te produkty, choć na mniejszą skalę. W 2023 roku wartość importu wyniosła 46,7 mln EUR, podczas gdy eksport osiągnął aż 68,2 mln EUR, co daje nam dodatnie saldo na poziomie 21,5 mln EUR.W 2023 roku zdecydowana większość bożonarodzeniowych dekoracji przyjechała do nas z Chin (36,2 mln EUR). Jednak warto zwrócić uwagę, że nieco rzadziej sięgamy po chińskie wyroby, które często nie spełniają naszych oczekiwań. W ubiegłym roku import dekoracji świątecznych z Chin spadł r/r. o 17 proc. Ozdoby choinkowe trafiają do Polski również z Niemiec (wartość importu wyniosła 4,6 mln EUR) oraz z Holandii (wartość importu wyniosła 1,7 mln EUR).