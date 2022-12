Jaka jest przyszłość polsko-niemieckiej współpracy handlowej?

Niemcy po raz pierwszy od ponad 30 lat odnotowały ujemny bilans handlowy. Handel zagraniczny mocno odczuł zarówno problemy z niepewnością dostaw z Dalekiego Wschodu, jak i załamanie łańcuchów dostaw w wyniku wojny w Ukrainie. Skutkiem tych zmian w rzeczywistości gospodarczej będą trwałe zmiany w niemieckiej gospodarce oraz szansa na umocnienie polsko-niemieckiej współpracy handlowej - komentują eksperci Ebury i Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Dla niemieckich firm wydłużone łańcuchy dostaw okazały się obarczone zbyt wysokim ryzykiem w ostatnich latach. Wiele z nich dąży teraz do rozszerzenia współpracy z partnerami z Europy Środkowo-Wschodniej, a to z kolei może przynieść polskim firmom coraz więcej okazji do współpracy – mówi Łukasz Wilczek, Head of Desk w warszawskim oddziale Ebury.

W pierwszej połowie 2022 r. wsparliśmy więcej projektów lokalizacyjnych niż w całym poprzednim roku. Od niemieckich małych i średnich firm po duże przedsiębiorstwa – podkreśla. – AHK Polska nadzoruje obecnie kilka projektów inwestycyjnych, które mają wyraźnie odwzorować azjatyckie procesy produkcyjne w Europie. Podczas wizyt rozpoznawczych na miejscu firmy często przekonują się, że nowa lokalizacja w Polsce jest szczególnie opłacalna, jeśli wykorzystują dostępne w kraju know-how i sieć dostawców do procesów produkcyjnych o wyższej wartości dodanej niż miało to miejsce dotychczas w lokalizacji na Dalekim Wschodzie – wskazuje.

Polski eksport podwyższy loty

Ze względu na zaplecze technologiczne w Polsce, będzie rosło zapotrzebowanie na dostarczane przez polskie firmy nowe technologie. Wśród niemieckich przedsiębiorstw rzuca się w oczy również wzrost potrzeb związanych z usługami, między innymi wyspecjalizowanymi usługami IT, a także tymi związanymi z OZE – mówi Till Keller, dyrektor zarządzający niemieckiego oddziału Ebury.

Ze strony niemieckich firm wzrasta zainteresowanie w zakresie budowy maszyn, obróbki metali, logistyki, zaopatrzenia przemysłu motoryzacyjnego i usług wspólnych. Szczególnie interesujące są następujące obszary: technologie automatyzacji, robotyka, e-commerce, cyfryzacja i bezpieczeństwo IT, Medycyna 4.0 i Budownictwo 4.0. Usługi IT to od lat bardzo prężnie rozwijający się sektor gospodarki, w którym Polska ma nawet nadwyżkę handlową w stosunku do Niemiec – podkreśla dr Gutheil.

Produkty eksportowe z Polski do Niemiec Ze strony niemieckich firm wzrasta zainteresowanie w zakresie budowy maszyn, obróbki metali, logistyki, zaopatrzenia przemysłu motoryzacyjnego i usług wspólnych.

E-commerce szansą na rozwój eksportu do Niemiec

Polscy przedsiębiorcy często w pierwszej kolejności skupiają uwagę na silnych w e-commerce rynkach niemieckim i czeskim, szukając m.in. możliwości zaistnienia na lokalnych platformach sprzedażowych. Choć wymaga to przygotowania odpowiedniego zaplecza, znacznie zwiększa liczbę potencjalnych konsumentów – komentuje Łukasz Wilczek z Ebury.

Ryzyko walutowe może pozbawić eksporterów zysków

Przy wysokiej zmienności na rynku walutowym bez wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspierających eksport przedsiębiorca naraża się na niskie czy wręcz znikome marże. A w obliczu wzrostu kosztów produkcji, rekordowej inflacji i wysokich stóp procentowych ochrona marż i redukcja kosztów finansowych są kluczowe dla dalszego rozwoju biznesu i ekspansji przedsiębiorstwa – podsumowuje Till Keller z Ebury.

