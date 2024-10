Na liście mało oczywistych polskich towarów eksportowych znajdują się m.in. lody, jachty czy kampery. Listę tę dopełniają wyroby tytoniowe i to pomimo tego, że rozległych plantacji tytoniu próżno nad Wisłą szukać. Potwierdzeniem tego są najnowsze doniesienia firmy Akcenta, z których wynika m.in., że w minionym roku rodzimy eksport tytoniu i produktów zawierających nikotynę wzrósł o 25%.

Przed jakimi wyzwaniami stoi branża tytoniowa w Polsce?

Ile wynosi wartość polskiego eksportu papierosów w 2023 r. i jak nas plasuje pośród konkurencji?

Które kraje są głównymi odbiorcami polskich wyrobów tytoniowych?

Polska od lat pozostaje jednym z najważniejszych eksporterów wyrobów tytoniowych, mimo że nie dysponuje rozległymi plantacjami tytoniu. Fabryki należące do czterech światowych koncernów tytoniowych działających w Polsce przetwarzają głównie surowiec sprowadzany z zagranicy. Mimo ograniczonej produkcji surowca, wypracowaliśmy silną pozycję dzięki prężnie rozwijającemu się przemysłowi przetwórczemu. Polska zajmuje drugie miejsce na świecie w łącznym eksporcie wyrobów tytoniowych, a w kategorii produktów przetworzonych, takich jak papierosy, nie ma sobie równych. One stanowią niemal 85 proc. wartości całego eksportu tytoniowego. Przetworzony tytoń odpowiada za 12 proc., a pozostałe 3 proc. eksportu to tytoń nieprzetworzony polskiej produkcji – wyjaśnia Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału instytucji płatniczej Akcenta.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Polski eksport stoi papierosami? Dane International Trade Center wskazują, że Polska zajmuje 2. miejsce na świecie oraz 1. w Europie pod względem eksportu tytoniu i produktów zawierających nikotynę.

Warto jednak podkreślić, że branża tytoniowa w Polsce stoi przed wyzwaniami, takimi jak rosnące koszty produkcji i nowe przepisy. W planach rządu na lata 2025-2027 są podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe, które do 2027 roku mogą wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent. Te zmiany mogą wpłynąć na konsumpcję wyrobów tytoniowych, co z kolei może odbić się na rozwoju lub ograniczeniu polskiego eksportu w tej branży – dodaje Radosław Jarema.

Wzrost eksportu tytoniowego

Papierosy robią wynik

Przetworzony tytoń

Dane International Trade Center wskazują, że Polska zajmuje 2. miejsce na świecie oraz 1. w Europie pod względem eksportu tytoniu i produktów zawierających nikotynę. Wartość polskiego eksportu tych produktów w 2023 roku wyniosła 5,28 mld EUR, co oznacza wzrost o 25 proc. względem roku 2022 (4,24 mld EUR). Wyprzedzają nas tylko Chiny, które za granicę wysyłają produkty o wartości 9,2 mld. EUR. Na 3. miejscu plasują się nasi zachodni sąsiedzi (3,4 mld EUR).Głównymi odbiorcami polskich wyrobów tytoniowych pozostają Niemcy, Hiszpania i Włochy. Niemcy, które zakupiły polskie wyroby o wartości 2,16 mld EUR, stanowią prawie połowę całego eksportu w tej kategorii. Warto podkreślić, że to wzrost o 88 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Hiszpania importowała produkty za 574 mln EUR, natomiast Włochy za 443 mln EUR.Wartość polskiego eksportu papierosów w 2023 r. osiągnęła 4,46 mld EUR, co dało naszemu krajowi 1. miejsce w globalnym rankingu. W porównaniu do roku 2022 (3,53 mld EUR) odnotowaliśmy 26 proc. wzrost eksportu. Z takim wynikiem zostawiamy w tyle naszych zachodnich sąsiadów, którzy w ubiegłym roku wyeksportowali papierosy o wartości 1,75 mld EUR (2. pozycja na świecie).Niemcy pozostają także największym odbiorcą polskich papierosów, importując produkty o wartości 2,03 mld EUR, co odpowiada niemal połowie całkowitego eksportu tych wyrobów z Polski. Co istotne, wartość eksportu do Niemiec wzrosła o 100 proc. w porównaniu do 2022 roku (1,01 mld EUR). Pozostałe czołowe rynki eksportowe dla polskich papierosów to Hiszpania (480 mln EUR) oraz Włochy (362 mln EUR). Oba te kraje, choć na mniejszą skalę niż Niemcy, stanowią istotnych partnerów handlowych w eksporcie polskich papierosów.Oprócz papierosów, na sukces Polski w globalnym handlu wyrobami tytoniowymi składa się także eksport przetworzonego tytoniu. Polska zajmuje w tej kategorii 2. miejsce na świecie, ustępując jedynie Niemcom. Wartość eksportu przetworzonego tytoniu w 2023 roku wyniosła 665 mln EUR, co oznacza wzrost o 14 proc. w porównaniu z 2022 rokiem (585 mln EUR). Największymi odbiorcami tego typu produktów były Niemcy (120 mln EUR), Hiszpania (91 mln EUR) oraz Algieria (62 mln EUR).