Polski eksport do Ukrainy z potężnym wzrostem

Polski Instytut Ekonomiczny zaprezentował komunikat zatytułowany "Polski eksport do Ukrainy jest ponad dwukrotnie większy niż w 2021 r." Tytuł opracowania nie pozostawia wątpliwości: rosyjska inwazja na kraj naszego sąsiada wyraźnie przyczyniła się do wzrostu wymiany handlowej pomiędzy Polską a Ukrainą. Do jakich jeszcze wniosków doszli eksperci PIE?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie wartości osiąga polski eksport do Ukrainy?

Z czego przede wszystkim wynika jego wzrost?

Co jest wyzwaniem i potencjalną szansą dalszego rozwoju eksportu do Ukrainy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Butch - Fotolia.com Polski eksport do Ukrainy jest ponad dwukrotnie większy niż w 2021 r. W latach 2021–2023 eksport z Polski na Ukrainę wyniósł odpowiednio 6,3 mld EUR, 9,7 mld EUR i 11,4 mld EUR, co świadczy o dynamicznym wzroście wartości handlu w okresie trwania konfliktu.

Wartość polskiego eksportu do Ukrainy wzrosła ponad dwukrotnie względem 2021 r., podczas gdy ogólny eksport Polski zwiększył się w tym czasie o 11,6%. To oznacza, że rośnie znaczenie Ukrainy jako partnera handlowego Polski, do czego powinniśmy dostosować istniejącą infrastrukturę transportową. Również integracja Ukrainy z Unią Europejską pozwoli Polsce osiągać ze współpracy handlowej z Ukrainą większe korzyści gospodarcze – podkreśla Paweł Śliwowski, p.o. Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Ukraina jest obecnie pod względem wartości siódmym rynkiem dla polskiego eksportu . W pierwszych trzech kwartałach 2024 r. Ukraina odpowiadała za 3,6 proc. polskiego eksportu, podczas gdy w 2021 r. było to 2,1 proc. W latach 2021–2023 eksport z Polski na Ukrainę wyniósł odpowiednio 6,3 mld EUR, 9,7 mld EUR i 11,4 mld EUR, co świadczy o dynamicznym wzroście wartości handlu w okresie trwania konfliktu. Co więcej, w pierwszych trzech kwartałach 2024 r. eksport już osiągnął wartość 9,4 mld EUR, co wskazuje na dalsze zacieśnianie relacji handlowych między państwami.Znaczna część wzrostu polskiego eksportu do Ukrainy wynika z dostaw produktów związanych z obroną przed rosyjską inwazją i odbudową zniszczeń. W latach 2021–2023 największe wartości w eksporcie do Ukrainy osiągały towary z pięciu grup, takich jak: paliwa mineralne i produkty ropopochodne, pojazdy i ich części, broń i amunicja, maszyny i urządzenia mechaniczne, czy sprzęt elektryczny.Jednocześnie nawet po wyłączeniu kategorii związanych z wojną eksport utrzymuje się na poziomie ok. 30 proc. wyższym niż przed rosyjską inwazją, co świadczy o trwałym wzroście znaczenia Ukrainy jako partnera handlowego Polski. Wyzwaniem i potencjalną szansą dalszego rozwoju eksportu do Ukrainy jest jej integracja z Unią Europejską i rozbudowa połączeń infrastrukturalnych z Ukrainą oraz przez Ukrainę z Azją.Import z Ukrainy utrzymuje względnie stały udział w całkowitym imporcie Polski, wynoszący około 1-1,5 proc. W latach 2021–2023 wyniósł 4,2 mld EUR, 6 mld EUR i ponownie 4,2 mld EUR, z wyraźnym spadkiem w 2023 r. W trzech kwartałach 2024 r. wartość importu wyniosła 3,3 mld EUR. Z perspektywy Ukrainy Polska jest najważniejszym rynkiem zbytu towarów i drugim po Chinach dostawcą.