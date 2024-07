5 mniej znanych hitów polskiego eksportu

O tym, że chlubą eksportową naszego kraju są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, mówi się już od dawna. Okazuje się jednak, że są również inne, znacznie mniej oczywiste grupy towarów, w wysyłce których polski eksport wyraźnie się wyróżnia. Akcenta postanowiła przyjrzeć się, jak upalne lato stymuluje eksport rodzimych produktów. Oto wnioski.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.: Które z polskich sektorów eksportowych radzą sobie szczególnie dobrze w okresie wakacyjnym?

Eksport którego z towarów gwarantuje nam miejsce w światowej czołówce?

Jaki towar „made in Poland” zdobył uznanie wśród milionerów?

Według GUS, wartość polskiego eksportu w 2023 roku sięgnęła 1 604,1 mld zł, co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza niewielki spadek o 0,9%. Słaba koniunktura w Europie Zachodniej sprawia, że sprzedaż zagraniczna towarów nieco maleje. Pomimo wyzwań, istnieją jednak sektory eksportowe, które notują wzrosty oraz zyskują uznanie za wysoką jakość i niezawodność, szczególnie w okresach wzmożonego zapotrzebowania, jak okres wakacyjny. Dzięki temu, popyt na polskie produkty pozostaje stabilny – mówi Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału Akcenty.

TOP1: słodka ochłoda

Kliknij, aby powiekszyć fot. Annabel_P z Pixabay Lody hitem eksportowym W 2023 roku Polska, zgodnie z danymi UN Contrade, osiągnęła imponujące 5. miejsce w światowym rankingu eksporterów lodów.

Koniunktura na rynku lodów jest bardzo mocno związana z warunkami pogodowymi. Bez upałów i dobrej pogody nie będzie i sprzedaży. Pogoda w te wakacje jest wyjątkowo upalna, sezon jest w pełni, więc biznes lodziarski na pewno ma pełne ręce roboty – komentuje Radosław Jarema.

TOP2: orzeźwienie z pianką

TOP3: prosto z polskiego sadu

TOP4: synonim luksusu

W ostatnim czasie rynek jachtowy zanotował wzrost zainteresowania, ponieważ klienci coraz bardziej cenią sobie możliwość relaksu i spędzania wolnego czasu na morzu. Niemniej jednak, ze względu na wysokie ceny, które mogą sięgać od kilkuset tysięcy do kilku milionów euro, popyt na jachty w Polsce pozostaje stosunkowo ograniczony. W efekcie aż 95% produkcji trafia na eksport – mówi Radosław Jarema, dyrektor polskiego oddziału Akcenty.

TOP5: wakacje na kółkach

Lody są nieodłącznym elementem letniego krajobrazu, bez których trudno wyobrazić sobie wakacyjny odpoczynek. W 2023 roku Polska, zgodnie z danymi UN Contrade, osiągnęła imponujące 5. miejsce w światowym rankingu eksporterów lodów. Tym samym wyprzedziła słynnych producentów gelato – Włochy. W minionym roku polscy eksporterzy wysłali za granicę prawie 104 tys. ton lodów, których łączna wartość wyniosła ponad 375 mln USD. W porównaniu do roku 2022, Polska eksportowała o 6 tys. ton lodów więcej, chociaż wartość eksportu była niższa o 70 mln USD.W gorące letnie wieczory Polacy, szukając odrobiny ochłody, coraz częściej wybierają piwo bezalkoholowe, które stało się prawdziwym hitem wakacyjnego sezonu. Polska, znana z wysokiej jakości i wyjątkowych smaków piwa bezalkoholowego, jest jednym z kluczowych producentów w UE. W ubiegłym roku Polska wysłała za granicę ponad 24 mln litrów tego trunku, o łącznej wartości ponad 23 mln USD. Jesteśmy 7. eksporterem na świecie. W 2022 roku eksport tego trunku był jeszcze wyższy, przynosząc Polsce wysokie 4. miejsce w czołówce eksporterów, gdy wysłano za granicę ponad 52 mln litrów piwa bezalkoholowego o wartości ponad 35 mln USD.Letnie spotkania i pikniki nie byłyby pełne smaku bez pysznych soków, kompotów i szarlotki, które często zawdzięczamy jabłkom. Te polskie owoce zdobywają uznanie nie tylko na naszym rynku, ale i za granicą, dzięki swojej wyjątkowej jakości i różnorodności odmian. W 2023 roku ponad 809 tys. ton polskich jabłek o łącznej wartości ponad 430 mln USD trafiło za granicę. To o 76 tys. ton więcej i o 113,5 mln USD wyższy wynik niż rok wcześniej. Dzięki temu nasz kraj uzyskał 7. pozycję wśród eksporterów na świecie. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Polska dostarcza te owoce głównie do konsumentów w Niemczech, Rumunii, Egipcie i Kazachstanie.Hiszpański tenisista Rafael Nadal, mistrzowie Formuły 1 Fernando Alonso i Nico Rosberg oraz Paris Hilton mają coś wspólnego – łączy ich wybór polskich jachtów. To nic dziwnego, polskie jachty są znane za granicą ze swojej jakości i precyzyjnego wykonania. Według danych PIE, Polska eksportuje najwięcej jachtów do Niemiec, USA i Francji. Cieszą się one również uznaniem w Turcji, Kanadzie, Australii, Chinach, Japonii, Tajlandii oraz krajach Bliskiego Wschodu. W 2023 roku na szerokie wody wypłynęło z Polski 8 415 sztuk o wartości ponad 716,5 mln USD, co dało nam 7. miejsce na świecie.Urlop w kamperze stał się niezwykle popularnym pomysłem na letni wypoczynek, zdobywając coraz większe grono fanów na całym świecie. Polskie kampery zdobywają uznanie dzięki swoim zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom i solidnej konstrukcji. W minionym roku 2,4 tys. kamperów trafiło do zagranicznych nabywców, osiągając wartość blisko 33 mln USD. To dało nam miejsce tuż za pierwszą dziesiątką światowych eksporterów (11. miejsce). Dwa lata temu ekspansja kamperów była jeszcze silniejsza, gdy wyeksportowano ponad tysiąc sztuk więcej, o łącznej wartości 40 mln USD.