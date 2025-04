Handel zagraniczny I-II 2025. Eksport spadł o 5%, a import wzrósł o 1,1% r/r

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące handlu zagranicznego w okresie styczeń-luty 2025 roku. Obroty w eksporcie wyniosły 240,7 mld PLN, natomiast w imporcie - 245,7 mld PLN. Eksport spadł o 5% a import wzrósł o 1,1% r/r. Saldo było ujemne i wyniosło 5,0 mld PLN.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Eksport spadł o 5%

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

Import według kraju wysyłki – ogółem i grupy krajów

Import według kraju wysyłki – kraje

Eksport wyrażony w dolarach USA w styczniu – lutym 2025 r. wyniósł 59,2 mld USD, a import 60,5 mld USD (spadek w skali roku w eksporcie o 6,8%, a w imporcie o 0,9%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 1,2 mld USD (w analogicznym okresie 2024 r. było dodatnie i wyniosło 2,6 mld USD).Eksport wyrażony w euro wyniósł 56,6 mld EUR, a import 57,8 mld EUR (w stosunku do stycznia – lutego 2024 r. w eksporcie obserwowano spadek o 2,7%, a w imporcie wzrost o 3,4%).Ujemne saldo wyniosło 1,2 mld EUR (wobec dodatniego przed rokiem, które wyniosło 2,3 mld EUR).Głównymi partnerami handlowymi Polski są kraje rozwinięte. Ich udział w eksporcie ogółem wyniósł 86,9% (w tym UE 73,6%), a w imporcie ogółem – 63,7% (w tym UE 51,6%), wobec odpowiednio 86,7% (w tym UE 74,5%) i 67,0% (w tym UE 55,2%) w styczniu – lutym 2024 r. Najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 4,6%, a w imporcie 1,8% (wobec odpowiednio 5,1% i 2,1% przed rokiem).Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 64,4 mld PLN (minus 15,9 mld USD, minus 15,1 mld EUR). Dodatnie było natomiast saldo w obrotach z pozostałymi grupami krajów, tj. z krajami Europy Środkowo-Wschodniej 6,7 mld PLN (1,6 mld USD, 1,6 mld EUR), z krajami rozwiniętymi 52,7 mld PLN (13,0 mld USD, 12,4 mld EUR), w tym z krajami UE – 50,3 mld PLN (12,4 mld USD, 11,8 mld EUR).W styczniu – lutym br. wśród głównych partnerów handlowych Polski w eksporcie odnotowano w większości spadki w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. Wzrost wystąpił w przypadku eksportu do Stanów Zjednoczonych (o 7,5%), Słowacji (o 1,6%), Wielkiej Brytanii (o 1,1%) oraz Ukrainy (o 1,0%). W imporcie odnotowano wzrost obrotów z Koreą Południową (o 32,6%), Danią (o 22,5%), Stanami Zjednoczonymi (o 14,9%) oraz Chinami (o 13,0%).Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,3% eksportu ogółem (wobec 66,8% w styczniu – lutym 2024 r.), a importu ogółem – 61,2% (wobec 61,0%).Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu ze styczniem – lutym 2024 r. o 0,6 p. proc. i wyniósł 26,8%, a w imporcie spadł o 1,7 p. proc. do 18,6%. Dodatnie saldo wyniosło 18,6 mld PLN (4,5 mld USD, 4,3 mld EUR), wobec 19,9 mld PLN (5,0 mld USD, 4,5 mld EUR) przed rokiem.Saldo obrotów ze Stanami Zjednoczonymi po dwóch miesiącach br. było ujemne i wyniosło 4,5 mld PLN (1,2 mld USD, 1,1 mld EUR). Eksport do Stanów Zjednoczonych stanowił 3,6% eksportu ogółem, a import wyniósł 5,4%.Największy udział w wymianie towarowej zarówno w imporcie, jak i eksporcie ze Stanami Zjednoczonymi miały towary z branży mechanicznej. Wśród towarów znaczących w eksporcie do Stanów Zjednoczonych wymienić można również meble, sprzęt optyczny i fotograficzny oraz maszyny elektryczne.Największy obrót towarowy w imporcie według kraju wysyłki Polska odnotowała z krajami rozwiniętymi – 185,2 mld PLN, w tym z UE – 163,2 mld PLN. W analogicznym okresie 2024 r. obroty te wyniosły 189,5 mld PLN, w tym z UE 169,9 mld PLN.Udział Niemiec w imporcie według kraju wysyłki był o 5,8 p. proc. większy w porównaniu z importem według kraju pochodzenia. Udział Holandii był większy odpowiednio o 2,5 p. proc., Belgii o 1,8 p. proc., Czech o 1,2 p. proc., a Francji o 0,5 p. proc.W styczniu – lutym 2025 r. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. odnotowano wzrosty w trzech sekcjach towarowych w eksporcie, natomiast w imporcie wzrosty odnotowano w sześciu sekcjach.W eksporcie wzrost wystąpił w zakresie towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 18,8%), żywności i zwierząt żywych (o 6,1%) oraz surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 0,3%). Spadek dotyczył natomiast: olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 23,4%), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 20,2%), maszyn i urządzeń transportowych (o 9,9%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 3,6%), chemikaliów i produktów pokrewnych (o 3,0%), różnych wyrobów przemysłowych (o 2,0%) oraz napojów i tytoniu (o 0,7%).W imporcie wzrosty notowano w: towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 91,8%), różnych wyrobach przemysłowych (o 14,2%), napojach i tytoniu (o 9,2%), żywności i zwierzętach żywych (o 5,2%), chemikaliach i produktach pokrewnych (o 1,6%) oraz surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 1,5%). Spadki obserwowano natomiast w: paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 9,1%), towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 4,4%), maszynach i urządzeniach transportowych (o 4,2%) oraz olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 3,7%).