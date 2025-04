Zakupy na Wielkanoc 2025. Jakie wydatki Polaków na żywność?

Nadchodząca Wielkanoc to dla Polaków kolejna okazja do większych zakupów. Na tradycyjnie zastawionym stole świątecznym nie zabraknie m.in. jajek, białej kiełbasy, chrzanu, żurku, wędlin, mazurka czy wielkanocnej baby. Grupa BLIX postanowiła przyjrzeć się przedświątecznym zachowaniom konsumentów. Co planujemy kupić i jakie mamy podejście do zakupów? Oto, co udało się ustalić w tej kwestii.

Wzrost odsetka osób deklarujących zakupy w promocjach o 2,8 p.p. rok do roku to wyraźny sygnał, że konsumenci coraz mocniej zwracają uwagę na ceny. Nie musi to oznaczać bezpośrednio pogorszenia sytuacji ekonomicznej, ale z pewnością potwierdza, że Polacy są bardziej świadomi i pragmatyczni w podejściu do wydatków. Widzimy tu efekt długofalowy. Wysokie ceny żywności w ostatnich latach nauczyły nas planowania zakupów i szukania okazji. To stało się nawykiem – komentuje Marcin Lenkiewicz, jeden ze współautorów badania z Grupy BLIX.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Ile Polacy wydadzą na żywność przed Wielkanocą? W tym roku 84% Polaków zamierza kupować produkty spożywcze na Wielkanoc w promocjach (w ub.r. – 81,2%).

Sam fakt, że tylko 3,1% deklaruje zakupy w cenach regularnych, pokazuje, iż rynek promocyjny w Polsce ma się dobrze. Natomiast dla sieci handlowych oznacza to konieczność jeszcze bardziej przemyślanych i atrakcyjnych ofert w okresie przedświątecznym – analizuje Piotr Biela, drugi ze współautorów badania z Grupy BLIX.

Polacy przed Wielkanocą stawiają przede wszystkim na sprawdzone produkty i marki. Podobnie jak rok temu, najwięcej osób deklaruje wybór wypróbowanych artykułów z dodatkiem nowości. Jednak w porównaniu z ub.r. widać spadek aż o ponad 14 punktów procentowych. Jednocześnie pojawia się nowa, silna grupa – aż 20% konsumentów planujących kupić wyłącznie sprawdzone produkty. To pokazuje, że część rodaków wycofuje się z jakichkolwiek eksperymentów zakupowych i stawia na absolutną pewność – zauważa Marcin Lenkiewicz.

Choć inflacja nominalnie spadła w porównaniu do zeszłego roku, konsumenci nadal uważnie planują swoje zakupy i realnie szacują możliwości finansowe. Widzą kumulację podwyżek cen z poprzednich lat i wzrost kosztów życia. Dlatego ostrożniej podchodzą do domowych budżetów. Dla wielu rodzin święta oznaczają wydatek, na który trzeba się szczególnie przygotować, by w wyjątkowy sposób je przeżyć – zwraca uwagę Marcin Lenkiewicz.

Jakość zanotowała wzrost rdr. o 24,5 p.p. i po raz pierwszy w naszym badaniu wyprzedziła promocję. To bardzo mocne sygnały, że Polacy nie chcą już kupować wyłącznie tanio, tylko szukają rozsądnego kompromisu między ceną a jakością. Oznacza to zmianę w podejściu do robienia zakupów – nawet w okresie świątecznym. Dodatkowo, konsumenci są coraz lepiej poinformowani. Porównują składy, korzystają z aplikacji zakupowych, a dostępność recenzji czy rankingów produktów online zwiększa ich świadomość dot. codziennych zakupów – dodaje Piotr Biela.

Dotychczasowe doświadczenia konsumentów ustępują miejsca wiodącym trendom, takim jak ogólny wzrost cen, poszukiwanie produktów wyższej jakości i pogoń za promocjami. Jednocześnie polscy smart shopperzy są wyjątkowo dobrze wyedukowani w ofercie detalistów, więc własną opinię przyjmują jako zasób już posiadany. Są też zdecydowanie bardziej nastawieni na poszukiwanie danego typu produktu i znają jego dostępność – podsumowuje Marcin Lenkiewicz.

Jak wykazało coroczne badanie Grupy BLIX, w tym roku 84% Polaków zamierza kupować produkty spożywcze na Wielkanoc w promocjach (w ub.r. – 81,2%), tj. kompletnie bądź w jakiejś części. Dla 7,6% konsumentów nie ma to znaczenia (poprzednio – 7,3%). 5,3% rodaków jeszcze nie potrafi się określić (5,6%). Tylko 3,1% ankietowanych planuje nabywać świąteczną żywność w cenach regularnych (poprzednio 5,5%).Dodatkowo autorzy badania podkreślają, że rozwój aplikacji i narzędzi mobilnych ułatwia porównywanie cen i śledzenie promocji. To wzmacnia trend ich poszukiwania. W efekcie, dla wielu osób kupowanie w promocjach to nie tylko konieczność, ale wręcz styl konsumpcji.Z badania wynika też, że 24,7% konsumentów kupi wypróbowane produkty na świąteczny stół i doda trochę nowości (w ub.r. – 38,9%). 21,3% ankietowanych postawi na sprawdzone marki (poprzednio – 25,3%), 20% badanych nabędzie wyłącznie zaufane produkty. 19,2% osób jest otwartych na nowości (16,2%). Z kolei 8% sięgnie po marki własne sieci handlowych (rok temu – 10,1%). Dla 4% respondentów ta kwestia jest bez znaczenia (wcześniej – 6,3%). Natomiast 2,9% jeszcze nie wie, co zrobi (przed rokiem – 3,2%).Uczestnicy badania wskazują też, co ostatecznie zdecyduje o wyborze konkretnych produktów na świąteczny stół. Deklarują, że przede wszystkim będzie to cena – 79,5% (rok temu – 58,3%). Zdaniem ekspertów z Grupy BLIX, wzrost jej znaczenia jako głównego czynnika decyzji zakupowych to jeden z najbardziej wyrazistych sygnałów, jakie płyną z tegorocznych danych. Taki skok, o ponad 21 punktów procentowych rok do roku, to efekt zwiększonej przezorności konsumenckiej.Według autorów badania, z punktu widzenia rynku FMCG i marketingu ww. wynik oznacza, że konsumenci nie rezygnują z jakości, ale coraz częściej szukają jej w ramach atrakcyjnej promocji. W tym kontekście wygrywają marki, które potrafią połączyć dobrą ofertę cenową z zaufaniem i rozpoznawalnością. Widać to też po kolejnych danych. 65,7% w czasie przedświątecznych zakupów postawi na jakość (poprzednio – 41,2%), a 55,3% – na promocję (48,7%).Na kolejnych pozycjach w zestawieniu widać takie czynniki decyzyjne, jak własne doświadczenie – 25,1% (poprzednio – 33,2%), dostępność – 14,7% (24%), a także marka – 9,8% (8,7%).