Wielkanoc 2025 będzie kosztować średnio 588 zł

Tegoroczna Wielkanoc będzie nas kosztować średnio 588,2 zł, czyli o 20 zł więcej niż ubiegłoroczna - szacuje Provident. Bez jakich potraw nie wyobrażamy sobie świąt wielkanocnych? Jakie tradycje kultywujemy? Poniżej wnioski z Barometru Providenta.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile wydamy na organizację Wielkanocy 2025?

Jakie są nasze ulubione potrawy wielkanocne?

Jakie zwyczaje wielkanocne kultywujemy?



Co ciekawe najwyższe budżety na Wielkanoc planują seniorzy. Osoby 65+ zamierzają w tym roku wydać 684 zł, a badani w wieku 55-64 lata 623 zł – komentuje Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska. – Dodatkowo najstarsi respondenci nie są szczególnie skłonni do oszczędzania na świątecznych zakupach. W tym przodują badani do 34 roku życia – dodaje.

Wielkanoc Polaków. Ile wydamy? W tym roku organizacja świąt wielkanocnych będzie nas kosztować średnio 588,2 zł, czyli o 20 zł więcej niż w ubiegłym roku.

Jajko niekwestionowanym królem wielkanocnego stołu

Jak co roku zapytaliśmy naszych respondentów bez jakich potraw nie wyobrażają sobie świątecznego stołu. Oczywiście, po raz kolejny, na pierwszym miejscu znalazły się jajka wskazane przez 85,4 proc. ankietowanych. Drugie miejsce, podobnie jak w ubiegłym roku, zajmuje biała kiełbasa, która jest obowiązkowym elementem Wielkanocy dla 57,6 proc. Trzecią lokatę utrzymał żurek (53,3 proc.) po raz kolejny potwierdzając, że jest popularniejszą świąteczną zupą niż barszcz biały (33,4 proc.) – podkreśla Karolina Łuczak.

Wielkanoc Polaków. Zwyczaje wielkanocne W większości polskich domów wspólnie zasiadamy do uroczystego śniadania w Niedzielę Wielkanocną, a dzień wcześniej święcimy pokarmy, aby potem móc podzielić się nimi w trakcie składania życzeń.

Tradycja to podstawa

Najczęściej kultywowane tradycje wielkanocne oscylują wokół tematu jedzenia – zauważa Karolina Łuczak. – W większości polskich domów wspólnie zasiadamy do uroczystego śniadania w Niedzielę Wielkanocną, a dzień wcześniej święcimy pokarmy, aby potem móc podzielić się nimi w trakcie składania życzeń.

49,5 proc. ankietowanych twierdzi, że ich budżet wielkanocny powinien być na podobnym poziomie co w latach ubiegłych. Co piąty badany zamierza w tym roku zamknąć wydatki w kwocie 200 zł. Najwięcej badanych (24,2 proc.) deklaruje, że na Wielkanoc przeznaczą kwotę między 451-600 zł.Niemal 67 proc. ankietowanych w wieku 18-24 lata deklaruje, że w tegoroczne święta zamierza oszczędzać na produktach i uważniej przyglądać się cenom. W grupie wiekowej 25-34 lata odsetek ten jest niewiele mniejszy i wynosi 65,3 proc. Wśród ogółu badanych na ceny patrzeć zamierza 58,2 proc.Jeśli chodzi o słodkości, ulubieńcem Polaków jest babka (39,2 proc.), której udało się zdetronizować sernik (38,7 proc.). Makowiec wskazało 29 proc. badanych, natomiast tradycyjny mazurek to wybór co piątego respondenta.Na nasz smak wpływa wiek. Dla badanych poniżej 35 roku życia żurek jest ważniejszą potrawą niż biała kiełbasa. Ulubionym ciastem seniorów 65+ jest sernik.Uroczyste wielkonocne śniadanie praktykowane jest w domach 76,3 proc. respondentów. Święcenie pokarmów to zwyczaj kultywowany przez 70,2 proc., a jajkiem lub innymi pokarmami dzieli się 62,6 proc. badanych. Około połowa Polaków przestrzega także postu w Wielki Piątek oraz maluje jajka.Kultywowane tradycje zależą m.in. od regionu, z którego pochodzą respondenci. Śmigus-dyngus najpopularniejszy jest w województwie wielkopolskim (57,2 proc. vs 46,2 proc. wśród ogółu respondentów). Jajka najczęściej malują mieszkańcy kujawsko-pomorskiego (66,2 proc. vs 50 proc.). Prezenty od zajączka otrzymuje 56,8 proc. mieszkańców województwa opolskiego, natomiast wśród ogółu badanych ten odsetek wyniósł 30,7 proc. Dziady śmiguśne, które wśród ogółu Polaków obchodzi 5,6 proc., są praktykowane przez 12,2 proc. mieszkańców Wielkopolski.