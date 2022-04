Wielkanoc 2022 w cieniu inflacji

Za nieco ponad tydzień Wielkanoc. To już ostatni dzwonek na przygotowania. Na tegorocznych świętach cieniem kładzie się wojna w Ukrainie i inflacja. Czy będą mieć wpływ na nasze wydatki i plany? Oto wyniki tegorocznego PAYBACK Opinion Poll.

Przeczytaj także: Wielkanoc 2021 - gorsza czy lepsza niż poprzednia?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie zrobimy zakupy na wielkanocny stół?

Ile planujemy wydać na zakupy wielkanocne w tym roku?

Jak spędzimy Wielkanoc 2022?



Gdzie zrobimy zakupy na wielkanocny stół?

Wielkanoc w cieniu inflacji

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jaki budżet planujemy przeznaczyć na tegoroczne zakupy wielkanocne? Zdecydowana większość konsumentów (68%) przeznaczy na wielkanocne zakupy spożywcze w tym roku pomiędzy 101 a 500 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Sporym wyzwaniem podczas kompletowania wielkanocnych koszyków spożywczych może być w tym roku inflacja. Prawie 60% respondentów naszego badania przyznało, że rosnące ceny prawdopodobnie przełożą się w ich przypadku na mniejsze zakupy. To dwukrotnie wyższy odsetek, jeśli spojrzymy na tę grupę ankietowanych, która zamierza kupić tyle produktów, co zwykle. Co ciekawe, zwłaszcza w świetle wysokiej inflacji, tylko co trzeci konsument planuje wielkanocny budżet z wyprzedzeniem i wyznacza sobie konkretną kwotę, którą wyda na zakupy - komentuje Katarzyna Grzywaczewska, Dyrektor Marketingu w PAYBACK Polska.

Gdzie spędzimy Wielkanoc 2022?

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W jakiego typu działania pomocowe na rzecz Ukrainy się angażujemy? Zwykle pomagamy biorąc udział w zbiórkach jedzenia, odzieży i środków higieny (42%), przekazując wsparcie finansowe (31%) lub w formie wolontariatu (6%). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Gotowość polskiego społeczeństwa do niesienia pomocy potwierdziła uruchomiona dla uczestników naszego Programu możliwość wymiany punktów PAYBACK na vouchery o różnych nominałach. Zebrane w ten sposób środki są przeznaczane na zbiórkę organizowaną przez Polską Akcję Humanitarną w ramach akcji „SOS Ukraina”. To działanie spotkało się to z dużym odzewem ze strony użytkowników, którzy do tej pory przekazali w punkach równowartość ponad 190 tys. zł na pomoc ukraińskim obywatelom - podsumowuje Katarzyna Grzywaczewska.

Z badania PAYBACK Opinion Poll wynika, że wielkanocne zakupy zrobimy głównie w super- lub hipermarketach - deklaruje tak 68% badanych. 60% Polaków na zakupy uda się do dyskontów, a 20% na targ lub bazar. Produkty na wielkanocny stół będziemy kupować także przez internet, w sklepach osiedlowych lub delikatesach - odpowiednio 7, 6 i 5% ankietowanych.Z zakupami czekamy do ostatniej chwili. Z badania PAYBACK Opinion Poll wynika, że 54% respondentów zrobi je kilka dni przed świątecznym weekendem. 30% Polaków kupi potrzebne produkty tydzień przed świętami.Wśród najczęściej wybieranej motywacji zakupowej wpływającej na wybór konkretnego sklepu, jest oczywiście cena oferowanych produktów, która jest kluczowa dla 64% ankietowanych. Ponad połowa konsumentów (52%) ceni sobie wygodę i dostępność produktów w jednym miejscu, niewiele mniej, bo 48%, zwraca uwagę na jakość asortymentu, a 37% wybiera sklepy znajdujące się blisko domu.Zdecydowana większość konsumentów (68%) przeznaczy na wielkanocne zakupy spożywcze w tym roku pomiędzy 101 a 500 zł. Świąteczne wydatki sfinansujemy przede wszystkim z bieżących dochodów lub oszczędności, co zadeklarowało 88% ankietowanych. Kartą kredytową zapłaci tylko co dziesiąty z nas, po środki z programu 500+ sięgnie 4% respondentów, a o kredyt, pożyczkę lub pieniądze od rodziny poprosi zaledwie 2% konsumentów.Z pomocą dla naszych portfeli mogą jednak przyjść rozmaite promocje, a z tych korzysta duża grupa konsumentów – 46% z nich często, a 38% zawsze. Najciekawszych wielkanocnych ofert zwykle szukamy w gazetkach promocyjnych (52% ankietowanych), w aplikacjach mobilnych sklepów (14%) lub na ich stronach internetowych (11%).Nadchodzącą Wielkanoc większość z nas spędzi w domowym zaciszu, które wybierze 59% respondentów. Częściowo we własnym domu lub u rodziny czy znajomych, albo po prostu u rodziny ten czas będzie celebrować odpowiednio 18 i 17% ankietowanych. Święta najchętniej poświęcimy biesiadowaniu i spotkaniom z bliskimi, co planuje 46% osób biorących udział w PAYBACK Opinion Poll. Dla 21% z nas będzie to doskonała okazja do odpoczynku i na przykład nadrobienia filmowych czy książkowych pozycji. Z kolei 16% już teraz chce spędzić tych kilka dni aktywnie, między innymi na spacerach, do czego (miejmy nadzieję) zachęci nas kwietniowa aura.Co ciekawe, w temacie tradycji wielkanocnego zajączka, czyli wręczania bliskim upominków, zdania są podzielone – 52% respondentów nie ma takiego zwyczaju, w przeciwieństwie do 48% ankietowanych, którzy kupują z tej okazji prezenty. Zazwyczaj są to słodycze (38%), gry i zabawki (16%) lub gotówka, którą wręcza co dziesiąty badany. Wielkanocne upominki dajemy przede wszystkim najmłodszym, co zadeklarowało 44% osób biorących w badaniu PAYBACK.Ostatnie tygodnie dla zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa upłynęły jako czas mobilizacji i niesienia pomocy uchodźcom z pogrążonej wojną Ukrainy. Potwierdza to badanie PAYBACK, w którym 65% respondentów zadeklarowało, że angażowało się (lub angażuje nadal) w działania pomocowe na rzecz naszych wschodnich sąsiadów. Zwykle pomagamy biorąc udział w zbiórkach jedzenia, odzieży i środków higieny (42%), przekazując wsparcie finansowe (31%) lub w formie wolontariatu (6%).