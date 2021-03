Jaka będzie Wielkanoc 2021? Ile wydamy? Jak ją spędzimy?

Pandemia COVID-19 nie odpuszcza. Tegoroczna Wielkanoc prawdopodobnie będzie bardzo podobna do poprzedniej. Jak spędzimy te święta? Ile wydamy na wielkanocny stół? Na te i inne pytania odpowiada najnowsze badanie PAYBACK Opinion Poll.

Przeczytaj także: Ile kosztuje koszyk wielkanocny w 2017 roku?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie zrobimy zakupy na wielkanocny stół?

Ile planujemy wydać na organizację świąt?

Jak spędzimy Wielkanoc 2021?



Hipermarkety i dyskonty – sklepy pierwszego wyboru na święta

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Gdzie planuje Pan/i zrobić zakupy na wielkanocny stół? W tym roku zakupy spożywcze na wielkanocny stół najczęściej zrobimy w super- i hipermarketach (71%) oraz dyskontach (65%). Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Na tropie wielkanocnych promocji

Wielkanoc 2021 - przy stole czy online?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Gdzie w tym roku planuje Pan/i spędzić Święta Wielkanocne? Większość Polaków spędzi Wielkanoc przede wszystkim we własnym domu (60%) lub dodatkowo odwiedzi krewnych i bliskich (31%). Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wielkanocno-wiosenne porządki

Prezenty od zajączka

Polacy zapytani o to, gdzie planują zrobić w tym roku zakupy na wielkanocny stół, odpowiadali najczęściej, że wybiorą się w tym celu do hipermarketu albo dyskontu. Na ten pierwszy wskazało 71% ankietowanych, a na drugi 65%. 17% badanych zakupy zrobi na targu lub bazarze, 9% w sklepach osiedlowych, a 8% w delikatesach. Z bezpiecznych zakupów w internecie skorzysta 7% ankietowanych Polaków.Czy kierowali się Polacy wybierając miejsce swoich świątecznych zakupów? 70% kierowało się wygodą i dostępnością produktów w jednym miejscu. Dla 65% decydujące są niskie ceny i promocje. Dla połowy ankietowanych ważna jest jakość produktów, a dla 1/3 lokalizacja miejsca zakupów. Co zaskakujące, bezpieczeństwo zakupów w kontekście pandemii koronawirusa, było ważne jedynie dla co dziesiątej osoby.Kiedy wybierzemy się na zakupy wielkanocne? Prawie połowa badanych (48%) na zakupy wybierze się dopiero na kilka dni przed Wielkanocą. Pozostali zrobią jednak zakupy z większym wyprzedzeniem: 39% na tydzień przed świętami, 10% na dwa tygodnie przed, a 3% respondentów udało się do sklepów jeszcze wcześniej.Wielkanoc to czas sklepowych promocji – warto jednak zauważyć, że aż 52% ankietowanych stara się „złowić” atrakcyjne okazje częściej, niż tylko „od święta”. 28% osób deklaruje, że podczas wielkanocnych zakupów zawsze korzysta z promocji. Aby znaleźć ciekawe oferty, najczęściej sięgamy po gazetki promocyjne (robi tak 66% badanych), aplikacje mobilne lub reklamy w prasie, radiu czy telewizji (odpowiednio po 26% ankietowanych).Czy pandemia wpłynie na kwotę, jaką wydamy podczas przygotowań do świąt wielkanocnych? Najczęściej nie: 54% ankietowanych uważa, że wyda tyle samo, co zwykle, jednak 37% respondentów deklaruje, że będzie szukać oszczędności, wydając w te święta mniej. Obok nich jest też grupa 9% osób, które w obecnej sytuacji zwiększą sumę wielkanocnych wydatków w porównaniu do poprzednich lat.Kwoty przeznaczone na świąteczne zakupy spożywcze nie będą szczególnie wysokie: prawie ¾ badanych (72%) zamierza zmieścić się w przedziale 100-500 zł. 18% ankietowanych zadeklarowało jednak wyższe wydatki (od 500 do 1000 zł). Jedynie 7% respondentów wyda na zakupy wielkanocne maksymalnie 100 zł.Większość Polaków spędzi Wielkanoc przede wszystkim we własnym domu (60%) lub dodatkowo odwiedzi krewnych i bliskich (31%). W porównaniu do ubiegłego roku, kiedy cały kraj objęto lockdownem, nie ma tu dużych zmian; wtedy jednak staraliśmy się bardziej ograniczać wizyty u rodziny (66% badanych zostało we własnych domach, a 24% spędziło święta wielkanocne u siebie i u rodziny).Czas spędzony w domu przeznaczymy przede wszystkim na odpoczynek (37%) i biesiadowanie w gronie bliskich osób (23%). Niemal ⅕ respondentów nie zamierza przesiedzieć Wielkanocy na kanapie, wybierając w tym czasie aktywny wypoczynek.Nie każdy będzie miał przy tym możliwość osobistego spotkania z rodziną i znajomymi. 35% ankietowanych planuje w tym czasie spotkanie online (np. poprzez Skype).W wielu polskich domach popularnym zwyczajem wielkanocnym są wiosenne porządki. Zdecydowana większość respondentów (84%) w tym roku zamierza dochować wierności również i tej „tradycji”.Posprzątany dom zachęca do upiększenia go rozmaitymi dekoracjami. Ponad ⅓ ankietowanych (35%) zamierza to zrobić, wykorzystując do tego celu zarówno gotowe, jak i własnoręcznie przygotowane ozdoby. Z drugiej strony prawie ¼ respondentów (24%) w ogóle nie dekoruje domu na Wielkanoc.Chociaż wielkanocne prezenty są wciąż nowinką dla większości Polaków, to część ankietowanych planuje wręczyć w te święta „upominki od zajączka”. Najczęściej otrzymają je dzieci (45%) lub partnerzy (26%). Co piąty respondent (19%) przygotuje prezent dla swoich rodziców.Co przynosi „zajączek”? Najczęściej są to drobne upominki, takie jak słodycze (32%), gry i zabawki, kosmetyki, ale też gotówka (odpowiednio po 12%).Kwoty przeznaczane na wielkanocne prezenty prezentują się podobnie, co w przypadku zakupów na świąteczny stół. 54% badanych wyda na nie tyle samo co zwykle. 39% respondentów obetnie upominkowe wydatki w porównaniu do poprzednich lat – winna jest tu pandemia, wymuszająca na niektórych większe zaciśnięcie pasa. 7% ankietowanych zakłada jednak, że w tym roku na prezenty wielkanocne wyda więcej niż dotychczas.