Wielkanoc 2021 - gorsza czy lepsza niż poprzednia?

Wielkanoc 2020 okazała się dla nas niezwykle zaskakująca. Wówczas mało kto podejrzewał, że i następną przyjdzie nam spędzić w pandemicznej rzeczywistości i przy znacznie większej liczbie dziennych zachorowań. Teraz jednak wielu z nas jest już oswojonych z nową rzeczywistością, w efekcie czego inny jest też nasz stosunek do panujących obostrzeń. Jakie zatem będą nadchodzące święta wielkanocne?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak Polacy planują spędzić najbliższą Wielkanoc?

Czy świąteczne potrawy będziemy przygotowywać w domu czy skorzystamy z coraz popularniejszego cateringu?

Jaki odsetek Polaków ciągle odczuwa strach przed zakażeniem?



Polskie społeczeństwo dostosowało się do życia w czasie pandemii, a w wielu wypadkach wielkanocne tradycje wygrywają z poczuciem zagrożenia. Dla wielu osób nie będą to jednak wesołe święta, a na pewno inne niż zwykle.

Badanie zrealizowane przez Inquiry pokazało, że obecne obawy przed koronawirusem są znacznie mniejsze niż rok temu. 55% przebadanych Polaków deklaruje, że boi się zarażenia (suma odpowiedzi „bardzo się boję” i „raczej się boję”). Z kolei rok temu aż 71% osób odpowiedziało, że boi się zarażenia. Oznacza to bardzo wyraźny spadek obaw przed COVID-19, co niewątpliwie ma wpływ na dokonywane przez Polaków wybory, również w kontekście najbliższych świąt wielkanocnych.Nadal większość z nas planuje spędzić Wielkanoc tylko w gronie najbliższej rodziny w obrębie jednego gospodarstwa domowego – 63% osób deklaruje brak odwiedzin rodziny i najbliższych w tym czasie, jednak rok temu aż 83% osób zamierzało zostać w domach.Połowa spośród osób, które z okazji świąt nie zobaczą się z rodziną brak najbliższych jest postrzegany jako dotkliwy, jednak jest to o 9 punktów procentowych mniej niż w zeszłym roku. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że obecnie większość osób odwiedza swoją rodzinę przynajmniej od czasu do czasu, a rok temu, kiedy byliśmy na etapie rozwoju pandemii, na pewien czas większość z nas faktycznie była odizolowana od części rodziny. Tak jak poprzednio, brak najbliższych podczas świąt jest bardziej negatywnie odczuwany przez kobiety niż przez mężczyzn oraz przez osoby w wieku 55+ w porównaniu z młodszymi.Chęć Polaków do powrotu do „normalności” widać również w odpowiedziach dotyczących sposobu przygotowania Wielkanocy. Wyraźnie więcej osób niż roku temu deklaruje, że przygotuje „takie same Święta jak zazwyczaj” (35% vs 18%), a całkowita rezygnacja z obchodzenia świąt wielkanocnych jest rzadsza (12% vs 19%). Co interesujące, takie osoby zdecydowanie rzadziej niż w 2020 roku opowiadają, że powodem braku obchodzenia świąt jest obecna sytuacja, w której ciężko lub nawet nie powinno się świętować.Nie zmienia się postawa Polaków wobec samodzielnego przygotowywania potraw – dokładnie tak jak rok temu 65% osób zamierza przygotować wszystkie posiłki w domu, a 35% respondentów część jedzenia zamówi. Zamawianie części potraw jest szczególnie popularne wśród najmłodszej grupy osób w wieku 18-24 lata, wśród których aż 45% osób planuje skorzystać z takiego rozwiązania. Częściej decydują się na to mężczyźni niż kobiety (42% vs 24%). Ważną motywacja do zakupu części potraw jest wsparcie lokalnych firmAgnieszka Górnicka, prezes Inquiry, dodaje: