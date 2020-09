Koronawirus bez wpływu na życie większości Polaków?

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Banku - banku od kredytów wynika, że prawie połowa Polaków nie odczuwa większych życiowych zmian z powodu pandemii koronawirusa.

Przed nami czas zmian?

– Mimo wzrostu bezrobocia w pierwszej połowie tego roku, dobrą informacją jest to, że pandemia nie wywołała jeszcze daleko idących zmian w życiu Polaków – mówi Piotr Dolata, członek zarządu Santander Consumer Banku odpowiedziany za obszar kredytów konsumenckich. – Ponad 48 proc. badanych stwierdziło, że nie zamierza reorganizować niczego w swoim życiu w związku z obecną sytuacją epidemiczną. Poważne życiowe decyzje, na przykład zmianę miejsca zamieszkania, musiało podjąć jedynie 3 proc. z nas. Byli to raczej najmłodsi ankietowani przed 30. rokiem życia (15 proc.), których pandemia mogła pozbawić źródła zarobku ze względu na popularne w tej grupie wiekowej prace w gastronomii czy galeriach handlowych, które wiosną zostały objęte lockdownem. Większość Polaków decydowała się na zmiany takie jak remont własnego mieszkania albo zakup sprzętu elektronicznego co jest szczególnie ważne u rodzin wielodzietnych w sytuacji, gdy część szkół funkcjonuje w modelu hybrydowym. - W podobnych przypadkach może pomóc np. kredyt gotówkowy bez wychodzenia z domu dostępny w Santander Consumer Banku, który pozwoli pokryć podobne nadprogramowe, lecz potrzebne wydatki – dodaje Piotr Dolata.

Jeśli nowe kompetencje – to samodzielnie bądź online

48,3 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie musiało podejmować żadnych istotnych zmian życiowych w związku z pojawieniem się pandemii koronawirusa. W grupie tej przeważały osoby starsze (59 proc.) i niepobierające świadczenia z programu 500+ (51 proc.).Jadnak z badania Santander Consumer Banku - banku od kredytów wynika, że niemal co trzeci Polak zaczął bardziej niż dotychczas kontrolować swoje wydatki i oszczędzać. Dotyczy to szczególnie mieszkańców największych miast (35 proc.) oraz osób z wyższym wykształceniem (39 proc.).Większą skłonność do oszczędzania mają kobiety. W czasie pandemii 35 proc. Polek stara się kontrolować swoje wydatki. Taki sposób postępowania charakteryzuje jedynie 24 proc. mężczyzn.W czasie pandemii 9,4 proc. badanych zdecydowało się na remont lub przemeblowanie mieszkania. Byli to głównie mieszkańcy wsi (12 proc.) oraz ankietowani z wyższym wykształceniem, którzy najczęściej mają możliwość pracy zdalnej (12 proc.).6,9 proc. badanych zdecydowało się na zakup dodatkowego sprzętu elektronicznego. Było to zapewne związane z praca zdalną i nauczaniem na odległość. Na tekie zakupy decydowali się głównie rodzice pobierający świadczenie 500+ na dwoje lub więcej dzieci (25 proc.) oraz 30-40-latkowie (kolejno 13 i 15 proc.).Santander Consumer Bank zapytał Polaków także o plany dotyczące poszerzenia ich kompetencji zawodowych podczas pandemii. Według badania obecna sytuacja popchnęła co czwartego z nas do poprawy swoich szans na rynku pracy (25,9 proc.), z czego 7,4 proc. ma jednak zamiar poradzić sobie z tą kwestią we własnym zakresie – korzystać z materiałów dostępnych w internecie lub w podręcznikach. W tej grupie przeważają 50-latkowie (16 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (13 proc.) oraz zarabiający w okolicach 5 tys. zł (15 proc.).Trochę mniej, bo 6,8 proc. chce zapisać się na kurs kompetencyjny lub szkolenie online. Zaskakujące jest to, że tą formą dokształcania najmniej są zainteresowane osoby w wieku 18-29 lat, które uchodzą za najbardziej zaznajomione z najnowszymi technologiami (3 proc.). Niechęć ta może wynikać m.in. z negatywnych doświadczeń związanych z zajęciami online na uczelniach wyższych. Odwrotnie do większości ankietowanych, to właśnie najmłodsi mają też największą ochotę na wzięcie udziału w kursach stacjonarnych (13 proc.). Pozostałe grupy wiekowe w czasie pandemii wolą raczej unikać spotykania się w grupach. Łącznie chęć uczęszczania na kursy lub szkolenia stacjonarne zadeklarowało tylko 3,6 proc Polaków w tym najmniej seniorów powyżej 60-roku życia (jedynie 1 proc.). O podniesieniu kompetencji zawodowych myśli 40 proc. ankietowanych przed trzydziestką i 38 proc. 50-latków.