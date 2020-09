Najważniejsza jest rodzina. Co jeszcze uzmysłowiła Polakom pandemia?

Niespodziewany wybuch pandemii to niewątpliwie lekcja, jaką przyniosło nam życie. Do jakich przemyśleń skłoniło Polaków funkcjonowanie w ciągłym zagrożeniu epidemicznym? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza badanie zrealizowane przez SW Research dla Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach kampanii „Solidarni Zwyciężymy”.

W odpowiedzi na pytanie o wnioski, jakie jako społeczeństwo powinniśmy wyciągnąć z pandemii, co trzeci z respondentów wskazał, że powinniśmy doceniać to, co posiadamy, cieszyć się nawet z drobnych spraw (33,9%) i zdać sobie sprawę z tego, jak ważni są rodzina i najbliżsi (33,5%).Blisko 29% badanych bieżąca sytuacja uświadomiła z kolei, że zawsze warto być elastycznym i gotowym na zmiany. Co czwarty z ankietowanych wskazał natomiast, że spostrzegł, jak ważne jest zabezpieczanie się na to, co przyniesie przyszłość.Badanie potwierdziło również, że niespodziewany wybuch pandemii wzbudził w nas wiele obaw. Dotyczyły one przede wszystkim zdrowia własnego i najbliższych (44,3%) oraz najbliższej przyszłości (34,9%). Blisko co trzeci badany (28,8%) zmagał się też z brakiem poczucia bezpieczeństwa i stabilności oraz odczuwał strach przed wizją nadchodzącego kryzysu gospodarczego. Pandemia była w tym kontekście srogą lekcją dla nas wszystkich.Zalew trudnych dla wszystkich uczuć w okolicznościach sprzyjających podjęciu refleksji sprawił, że wielu z nas zaczęło jednak dostrzegać dobro, jakie spotyka ich w życiu: doceniać nie tylko to, co mamy (24,3%), ale również obecne w ich życiu relacje międzyludzkie (18,3%). Część badanych zauważa także, że napotkane trudności wyzwoliły w Polakach nowe siły, aktywne szukanie rozwiązań, jak radzić sobie z nowymi wyzwaniami oraz solidarność w działaniu, troskę i pomoc niesioną innym.Negatywne emocje w okresie zmagań z pandemią przerodziły się w wartościowe wnioski. Ponad 17% badanych za najważniejsze, czego powinna nauczyć nas pandemia, uznało niepoddawanie się pesymizmowi i patrzenie z nadzieją w przyszłość oraz szukanie możliwości angażowania się w pomoc innym, szczególnie tym, którzy mają w życiu trudniej od nas.