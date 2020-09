Pandemia: Polacy nie planują oszczędności i ograniczają życie kulturalne

57 proc. Polaków nie zauważa, aby wybuch pandemii cokolwiek zmienił w ich finansach, a 71 proc. uważa swoją obecną sytuację finansową za dobrą. Mimo to, w porównaniu z końcem lipca, o 8 p.p. zmniejszył się odsetek osób dostrzegających możliwość poczynienia jakichkolwiek oszczędności w kolejnych miesiącach. Dziś takie prawdopodobieństwo dostrzega jedynie 31 proc. badanych -wynika z najnowszej, trzeciej edycji badania zrealizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju i Polski Instytut Ekonomiczny.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak Polacy oceniają swoją sytuację finansową a jak sytuację gospodarczą kraju?

Czy w budżetach domowych jest przestrzeń dla oszczędności?

W jakim stopniu ograniczyliśmy korzystanie z usług w obszarach kultury, sportu czy rozrywki?

Polacy o swojej sytuacji finansowej i oszczędnościach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiana zwyczajów w czasie pandemii 70 proc. osób korzystających z basenów, siłowni i klubów fitness robi to rzadziej niż przed pandemią. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

- Pomimo największej od dekad recesji zdecydowana większość Polaków (71 proc.) nadal pozytywnie ocenia sytuację finansową swoich gospodarstw domowych, a ponad połowa (57 proc.) uważa, że pandemia nie wpłynęła na zmianę ich sytuacji finansowej. Co do oszczędności posiadanych przed pandemią, okazuje się, że dla 58 proc. badanych sytuacja związana z pandemią nie zmieniła stanu tych oszczędności. Obecnie na posiadanie oszczędności wskazuje 55 proc. badanych, a co trzeci respondent uważa, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy zaoszczędzi jakąś sumę pieniędzy. Przed nami jednak okres jesienno-zimowy, który część utrzymujących się dotychczas wakacyjnych nastrojów może zmienić. Jest to związane z niepewną sytuacją epidemiologiczną – mówi Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego PIE.



Zmiana częstotliwości wykonywania zwyczajowych czynności

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jaka jest w przybliżeniu łączna wartość posiadanych przez Państwa gospodarstwo domowe oszczędności? 33 proc. osób uznaje wartość obecnych oszczędności za mniejszą niż równowartość 3 miesięcznych dochodów gospodarstwa. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Dwie trzecie Polaków nie pojechało na wakacje

- Wyniki III fali badań nastrojów konsumenckich pokazują, że skutki pandemii stają się widoczne w sytuacji gospodarstw domowych. 35 proc. badanych zgłosiło, że ich oszczędności się zmniejszyły, co może być związane z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze godzinowym, co przekłada się na niższe dochody. Jeżeli dołożymy do tego wyraźną zmianę w zakresie podejmowanych aktywności i znaczące ograniczenie w korzystaniu z usług w obszarach kultury, sportu, rozrywki czy handlu, to dostrzeżemy, że w nastrojach gospodarstw domowych odzwierciedlenie znajduje nie tyle samo pogorszenie sytuacji, ale obawa i ostrożność, z jakimi wchodzą w okres jesienny – mówi Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym.



Optymistycznym wnioskiem z badania jest niewątpliwie fakt, że grono respondentów nie dostrzegających, by pandemia wywarła jakikolwiek wpływ na zmianę sytuacji finansowej gospodarstw domowych jest znacznie szersze niż odsetek tych, którzy wskazują na jej negatywny wpływ (57 proc. vs 34 proc.).Warto przy tym podkreślić, że obecne oceny kondycji gospodarstwa domowego nie różnią się nazbyt od tych, które formułowano u schyłku lipca.W porównaniu do badania z końca lipca, o 8 pp. spadł odsetek respondentów zgłaszających możliwość oszczędności w ciągu nadchodzących 3 miesięcy. Za prawdopodobną, taką opcję uznaje 31 proc. badanych, za nieprawdopodobną 59 proc. Istotnym komponentem zadłużenia gospodarstw domowych jest spłata kredytu lub pożyczki. Takie obciążenie deklaruje 32 proc. badanych.Polacy nieco gorzej niż własną sytuację oceniają sytuację gospodarczą kraju . 26 proc. badanych uważa sytuację gospodarczą kraju za dobrą, a 34 proc. postrzega ją negatywnie. Ponad połowa respondentów (54 proc.) jest zdania, że na przestrzeni nadchodzących 6 miesięcy sytuacja gospodarcza Polski pogorszy się, zaś 16 proc. twierdzi, że się poprawi. W porównaniu z końcem lipca, o 9 pp. zmniejszył się odsetek osób spodziewających się poprawy sytuacji, a jednocześnie o 6 pp. wzrósł odsetek oczekujących pogorszenia.Czterech na pięciu badanych (80 proc.) rzadziej niż przed pandemią bierze udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych. Z basenów, siłowni i klubów fitness rzadziej korzysta 70 proc. badanych, a z restauracji, pubów i barów 68 proc. Ponad połowa (58 proc.) respondentów rzadziej robi zakupy w supermarketach i galeriach handlowych. Jednocześnie, blisko połowa (47 proc.) badanych tak samo często jak przed pandemią korzysta z usług fryzjerskich i kosmetycznych.W lipcu i sierpniu 35 proc. Polaków wyjechało na wakacje. Spośród nich 76 proc. odbyło wyłącznie wyjazd krajowy, 12 proc. odbyło wyłącznie wyjazd zagraniczny, zaś 6 proc. wyjechało zarówno na wyjazd krajowy jak i zagraniczny. 40 proc. przeznaczyło na wyjazd wakacyjny nie więcej niż 1000 zł na osobę. 19 proc. badanych wydało kwotę w przedziale od 1000 zł do 1500 zł na osobę, zaś niemal co trzeci (30 proc.) wydał powyżej 1500 zł na osobę.