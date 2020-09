Sektor MŚP a inwestycje w OZE: teoria vs rzeczywistość

Przeszło 9 na 10 respondentów z sektora MŚP deklaruje doskonałe zorientowanie w tematyce OZE. To jednak, że przedsiębiorcy mają świadomość różnorodności źródeł odnawialnej energii, nie oznacza, że swoją teoretyczną wiedzę przekuwają na praktykę. Dobitnym tego potwierdzeniem jest opracowany przez EFL raport "Zielona energia w MŚP. Pod lupą", z którego wynika, że 95 proc. firm z OZE w ogóle nie korzysta. Energetyczne plany na przyszłość są jednak obiecujące.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak biznes widzi przyszłość OZE?

Jak przedstawia się znajomość poszczególnych źródeł energii odnawialnej?

Które z OZE mają największą szansę na popularyzację w sektorze MŚP?



Prosumenci biznesowi z największym potencjałem

Przyszłość OZE bardziej optymistyczna

Zmieniły się akcenty

– Dzięki wsparciu publicznemu i upowszechnieniu OZE, na świecie, a co za tym idzie również w Polsce, te technologie stały się tańsze. Przede wszystkim mam tutaj na myśli technologię wiatrową i słoneczną, gdzie koszty produkcji spadły wielokrotnie w przeciągu ostatnich lat. W przypadku energetyki słonecznej to jest ok. 80 proc., a w przypadku energetyki wiatrowej na lądzie ten wskaźnik wynosi ok. 50 proc. Niestety, ceny energii dla mikro, małych i średnich firm w taryfie B i C wraz z kosztami dystrybucji są̨ najwyższe wśród wszystkich odbiorców energii. I najczęściej brak wiedzy i możliwości negocjacyjnych powoduje, że mały przedsiębiorca kupuje energię za wyższą stawkę w nieodpowiedniej dla siebie taryfie. Dlatego też ważna jest świadomość i edukacja w zakresie możliwości wykorzystania energii w poszczególnych wariantach oraz OZE wśród właścicieli MŚP – mówi Marcin Ścigan aktualnie zastępca dyrektora departamentu ds. OZE w Ministerstwie Klimatu, a poprzednio kierownik ds. OZE z Forum Energii.



W najbliższych latach najbardziej perspektywiczny rodzajem OZE ma być energia słoneczna. Póki co statystyki dotyczące jej wykorzystywania nie przyprawiają o zawrót głowy - dane Agencji Rynku Energii dowodzą, że pod względem ilości produkowanej odnawialnej energii elektrycznej plasuje się ona dopiero na 6. pozycji (0,7 TWh i 2,8 proc. udział w rynku w 2019 r.). Eksperci przekonują jednak, że to właśnie ona m szanse na najbardziej dynamiczny rozwój w kolejnych latach.Od wprowadzenia w Polsce w 2015 roku regulacji dla odnawialnych źródeł energii widać́ z roku na rok wzrost liczby i mocy mikroinstalacji OZE w systemie elektroenergetycznym, a dominującą̨ rolę pełni fotowoltaika.SolarPower Europe prognozuje, że Polska w 2020 roku zajmie 5. miejsce w Europie pod względem przyrostu mocy w panelach fotowoltaicznych (PV). Z kolei Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019” wskazuje, że udział największej grupy odbiorców instalacji PV w Polsce, jaką są̨ prosumenci indywidualni (gospodarstwa domowe), będzie spadał z ponad 50 proc. w 2019 roku do niecałych 45 proc. w 2030 r. na korzyść́ prosumentów biznesowych, których udział w 2030 r. wzrośnie do prawie 30 proc. Taka dynamika jasno oznacza zapotrzebowanie na finansowanie tego typu instalacji.Świadomość źródeł odnawialnej energii wśród polskich przedsiębiorców z segmentu MŚP jest bardzo wysoka. W przypadku trzech z nich przekracza 90 proc. – na fotowoltaikę wskazało 98 proc., energię wodną – 95 proc., a wiatrową – 92 proc. Biomasa i biogaz spontanicznie wymieniane były najrzadziej wśród źródeł energii odnawialnej.W praktyce nie jest już tak „zielono”. Zdecydowana większość polskich MŚP (95 proc.) nie korzysta z energii odnawialnej. Natomiast te firmy, które decydują się na OZE, wybierają fotowoltaikę (4 proc.). Nieco lepiej zapowiada się przyszłość. 1 na 9 firm z segmentu MŚP planuje wejść w OZE, zdecydowana większość w panele fotowoltaiczne (8 proc.). W przypadku większych firm zielony kierunek jest zdecydowanie popularniejszy. 30 proc. średnich firm zamierza zainwestować w energię słoneczną, 5 proc. w wiatrową, a kolejne 5 proc. w pompy ciepła.Marcin Ścigan zauważa, że do niedawna najważniejszym driverem, który napędzał dyskusje o transformacji energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii, była potrzeba walki ze zmianami klimatu. Ale to się zmieniło.