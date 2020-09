Działy marketingu vs COVID-19: wzrost znaczenia i redukcja etatów

Pandemia odcisnęła swoje wyraźne piętno również na działach marketingu. Były redukcje etatów, zauważalny spadek przychodów, zysków i liczby nowych klientów. W tych niewątpliwie trudnych warunkach udało się jednak doprowadzić do wzrostu znaczenia tych działów. Przekonanych o tym jest aż 62 proc. respondentów badania zrealizowanego przez Fuqua School of Business na Uniwersytecie Duke’a pod patronatem Deloitte oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu.

przesunięcie zasobów w celu poprawy cyfrowych interfejsów obsługi klienta (61%),

zmianę strategii dotarcia do klienta i uzyskania przewagi konkurencyjnej (56%),

opracowanie nowych ofert (42%) oraz

wdrożenie nowych formy współpracy (41%),

inwestycje w nowe technologie automatyzacji poprawiające komunikację z klientem (34%).

„W szerszej perspektywie poziom optymizmu wśród marketerów w odniesieniu do gospodarki amerykańskiej spadł do poziomów notowanych jedynie w czasie kryzysu finansowego w roku 2008. Co ciekawe większy optymizm zauważa się wśród marketerów zatrudnionych w firmach B2B i mniejszych organizacjach niż w firmach B2C i dużych przedsiębiorstwach.” - mówi Natalia Załęcka Head of Marketing Transformation w Deloitte Digital.

Jak czytamy w komunikacie dotyczącym badania, wzrost znaczenia swoich działów dostrzega 62 proc. spośród 247 przebadanych specjalistów od marketingu wyższego szczebla. Niezależnie od różnego stopnia gotowości do funkcjonowania w dobie kryzysu, istotnym elementem działalności okazała się improwizacja. Wśród podejmowanych w czasie pandemii działań marketerzy wymieniali również:O ile wartość działów marketingu rosła, o tyle już sytuacja zatrudnieniowa w branży pozostawiała nieco do życzenia - zatrudnienie spadło bowiem o 9 procent. Co więcej, aż 24 procent marketerów nie przewiduje, aby sytuacja w tym zakresie miała szanse na powrót do czasów sprzed pandemii. Respondenci spodziewają się spadku zatrudniania w działach marketingu o średnio 3.5 procent w porównaniu z zeszłym rokiem, co jest pierwszym takim przypadkiem w historii badania. Od pracowników oczekiwać się będzie umiejętności dostosowania do zmieniających się priorytetów, kreatywności i innowacyjności, a także umiejętności radzenia w sobie w nowych sytuacjach.Około 30 procent specjalistów od marketingu deklaruje, że w ostatnich kilku miesiącach nie odnotowali zmian w swoim budżecie marketingowym. W czasie pandemii wydatki na marketing w kanałach mobilnych oraz mediach społecznościowych wzrosły o odpowiednio 70 i 74 procent. Ten trend powinien się utrzymać, chociaż tempo wzrostu spadnie. W ciągu następnych 12 miesięcy spodziewane jest jednak ogólne zmniejszenie wydatków na działania marketingowe.Specjaliści od marketingu mają nieco lepszą opinię na temat kondycji własnej firmy niż gospodarki ogółem. Zapytani o przyszłość respondenci z mniejszych przedsiębiorstw wierzą w szybsze odbicie ich firm, prawdopodobnie z uwagi na ich większą elastyczność.