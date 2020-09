Zaproszenie na wesele? Co 2. Polak odmówi jego przyjęcia

Wybuch pandemii spowodował, że planowanie uroczystości weselnych zeszło nieco na dalszy plan. Obecnie organizacja tego rodzaju imprez jest już dozwolona, ale nie brakuje doniesień o pojawiających się na weselach ogniskach zakażeń koronawirusem. Nie jest zatem zaskoczeniem, że dla zdecydowanej większości Polaków priorytetem jest zapewnienie weselnikom bezpieczeństwa. Nie dziwi również fakt, że blisko 30 proc. z nas nie odmówiłoby wprawdzie obecności na ślubie, ale jednocześnie zrezygnowałoby z wesela.

Wesele? Nie, dziękuję

fot. Studio Gi - Fotolia.com Ślub W aktualnej sytuacji zdrowotnej w kraju co czwarty Polak nie przyjąłby zaproszenia na ślub i wesele.

– Z naszego badania wynika, że Polacy nie czują się komfortowo z myślą o udziale w uroczystościach ślubnych w trakcie pandemii – mówi Agnieszka Kociemska, zastępca dyrektora Pionu Kredytów Konsumenckich Santander Consumer Banku. – Media wciąż donoszą o rosnącej liczbie zakażeń oraz kolejnych ogniskach koronawirusa wśród gości weselnych. Zachowawcze reakcje Polaków nie zaskakują - na weselach przebywamy zazwyczaj w dużej grupie ludzi w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie trudno jest w praktyce zachować zalecane środki ostrożności np. odpowiedni dystans – dodaje.

Organizacja wesela z własnych oszczędności

Na wieść o tym, że rząd dopuścił ponownie organizację wesel, wiele par przystąpiło do ostatnich, gorączkowych przygotowań do uroczystości . Ograniczała ich właściwie jedynie dopuszczalna liczba gości, którą ustalono na 150 osób. Obecnie obowiązuje ten sam limit, choć w strefach żółtych został on ograniczony do 100, a w czerwonych - do 50 osób. Niewykluczone są jednak kolejne obostrzenia.A jakie zdanie o organizacji wesel w dobie pandemii mają sami Polacy? Okazuje się, że są dość powściągliwi.Z opracowanego przez Santander Consumer Banku raportu „Polaków portfel własny: czas zmian” wynika, że blisko 30 proc. (28,9 proc.) w razie otrzymania zaproszenia na ceremonię ślubną i weselną ograniczyłoby się jedynie do pójścia na ślub.Jedna czwarta nie chciałaby uczestniczyć w żadnej z tych uroczystości. W grupie tej przeważają kobiety (31 proc. w porównaniu do 19 proc. mężczyzn) oraz seniorzy powyżej 70 roku życia (51 proc.). Nieco ponad 16 proc. ankietowanych zaryzykowałoby pojawienie się na ślubie i weselu, ale nie angażowałoby się w zabawę i unikałoby zbyt bliskiego kontaktu z innymi gośćmi.Chęć udziału w obu uroczystościach zadeklarowało 28,5 proc. Polaków, w tym najwięcej 18-29 latków (49 proc.).Badanie Santander Consumer Banku rzuca również światło n kwestie finansowania organizacji uroczystości weselnych. Okazuje się, że mimo trudnej sytuacji gospodarczej większość z nas byłaby w stanie poradzić sobie finansowo z takim wyzwaniem jak organizacja wesela.Aż 47,4 proc. ankietowanych zadeklarowało, że byłoby ich stać na jego organizację z własnych oszczędności. Taką odpowiedź wskazało ponad 50 proc. mężczyzn i osób z wykształceniem wyższym oraz 78 proc. zarabiających powyżej 5 tys. zł miesięcznie. Nie jest to jednak przywilej wyłącznie najlepiej zarabiających, ponieważ z danych zebranych przez bank wynika, że na organizację wesela z odłożonych pieniędzy byłoby w stanie pozwolić sobie również 51 proc. zarabiających nie więcej niż 3 tys. zł miesięcznie.Chętnie wybieraną opcją był również kredyt gotówkowy w banku (19,2 proc. wskazań). Do tej opcji najbardziej przekonane były kobiety (21 proc.) oraz najmłodsi ankietowani w wieku 18-29 lat (28 proc.). Rekordowo niskie oprocentowanie kredytów, z którym aktualnie mamy do czynienia, może wpłynąć na zwiększenie zainteresowania ofertami banków,Niespełna 9 proc. badanych finansując wesele zdecydowałoby się na skorzystanie ze wsparcia rodziny lub przyjaciół. Jedynie 4,9 proc. z nas byłoby w stanie zapłacić za wesele z bieżących dochodów.