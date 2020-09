Będzie trudniej o pracę w IT. Koniec złotej ery informatyków?

Jeszcze do niedawna zwykło się sądzić, że pracownicy IT to grupa niezwykle na rynku pracy uprzywilejowana i to zarówno pod względem wynagrodzeń, jak i dostępności ofert pracy. Okazuje się jednak, że pod wpływem pandemii ich pozycja może ulec pewnemu osłabieniu, a o pracę w IT może być trudniej niż dotychczas. Potwierdzeniem tego jest zrealizowane przez Antal badanie, z którego wynika, że ponad połowa pracodawców z tego sektora zamierza okroić lub zawiesić procesy rekrutacyjne. Czy to może oznaczać schyłek złotej ery IT?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie plany rekrutacyjne formułują pracodawcy z IT?

O jakie kompetencje powinni zadbać kandydaci do pracy w IT?

Jakie wyzwania w zakresie HR rysują się przed branżą?



O pracę w IT może nie być łatwo

Ponad 60% firm z sektora skupia się na ulepszeniu komunikacji online, produktów oraz usług. Oceniamy, że po krótkim spowolnieniu dynamiki zatrudnienia, obecny stan rzeczy pozytywnie wpłynie na długofalowe zapotrzebowanie kadrowe – prognozuje Fabian Pietras.

Szanse dla liderów rynku



Firmy planujące wykorzystać ten czas na pozyskanie talentów powinny mieć na uwadze, że dużo częściej, jako forma współpracy preferowana jest umowa o pracę. Kandydatom wydaje się być ona stabilniejsza od B2B. Również mniej chętnie akceptują oni konieczność relokacji. Absolutnym warunkiem rozważenia nowej pracy jest możliwość przynajmniej częściowego pełnienia obowiązków zdalnie. Taka opcja jest oceniana jako zarówno wygodna, jaki i bezpieczna.– komentuje Katarzyna Michaliszyn, Consultant, Antal IT Services.

Firmy też obecnie stawiają na zatrudnienie pracowników bardziej doświadczonych, którzy nie wymagają dodatkowych szkoleń oraz specjalnych procesów wdrożeniowych – dodaje Martyna Grunt-Mejer.

Wyzwania dla IT w czasie pandemii

Jak czytamy w komunikacie z badania „Puls rynku pracy specjalistów i menedżerów”, kontynuowanie rekrutacji pracowników na stanowiska średniego i wyższego szczebla planuje 47% spośród przeszło 200 przebadanych pracodawców z branży IT, z czego 7% zamierza nawet zintensyfikować działania w tym zakresie.Pewnym niepokojem może napawać jednak fakt, iż jednocześnie 27% firm planuje zaniechać prowadzenie procesów rekrutacyjnych, a 25% będzie je kontynuować, ale na mniejszą niż dotychczas skalę. pracę w IT może być zatem trudniej, dodatkowo - jak podkreśla Fabian Pietras, dyrektor Antal IT Services - przed zespołami IT stawiane będą jeszcze wyższe oczekiwania w obszarze zapewnienia ciągłości biznesowej i dostosowania się do zmieniającej się gospodarki.W drugim i trzecim kwartale b.r. konsultanci Antal zaobserwowali wzmożoną aktywność kandydatów na rynku pracy, którzy częściej deklarowali poszukiwanie nowej pracy w IT i odpowiadali na ogłoszenia. Specjaliści i menedżerowie IT są jednak ostrożniejsi w wyborach i dokładniej weryfikują oferowane warunki, zwłaszcza w aspektach związanych z bezpieczeństwem zatrudnienia. Taka postawa jest wynikiem wzrostu liczby zwolnień przy jednoczesnej niższej dostępności nowych wakatów. Dla firm mających stabilną pozycję na rynku jest to szansa na pozyskanie dotychczas niezwykle trudno dostępnych kompetencji.Jak podkreśla Martyna Grunt-Mejer, Consultant, Antal IT Services, kandydaci do pracy w IT mogą z kolei się spodziewać, że podczas procesów rekrutacyjnych weryfikowane będą ich umiejętności miękkie, w szczególności pod kątem zarządzania i organizacji czasu pracy.Rozwijająca się pandemia COVID – 19 ma ogromny wpływ na całą gospodarkę i stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw. Najwięcej respondentów reprezentujących branżę IT (32%) wskazuje, że kluczowym aspektem HR dla ich działalności jest obecnie zdalny onboarding pracowników oraz dostosowanie zakresu obowiązków pracowników do wymogów, jakie niesie za sobą praca zdalna. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w czasie pandemii staje się kolejnym zadaniem dla HR.