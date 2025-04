Praca w branży IT: delikatne ożywienie, dobre wiadomości dla juniorów

Pojawiła się najnowsza odsłona cyklicznego raportu inhire.io poświęconego sytuacji panującej na polski rynku pracy w branży IT. Podstawą opracowania jest analiza 34 766 ogłoszeń o pracę dla specjalistów IT opublikowanych w I kwartale bieżącego roku przez 3 406 pracodawców. Do jakich wniosków prowadzi?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak dużo ofert pracy oferowała w na początku bieżącego roku branża IT?

Jakich umiejętności poszukują pracodawcy z sektora IT?

Jaki rodzaj współpracy proponują najczęściej?

Jacy specjaliści mogą mieć problem ze znalezieniem zatrudnienia?

Więcej ofert, mniej pracodawców

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Więcej ofert pracy w IT W pierwszych trzech miesiącach roku opublikowano 34 766 ogłoszeń o pracę w IT, co oznacza wzrost o 5,04% względem poprzedniego kwartału.

Koniec dominacji etatu. B2B górą

Zarobki: niewielkie zmiany, ale stabilnie rośnie przewaga B2B

Małe światełko dla juniorów

AI rośnie w siłę

Najbardziej poszukiwane role?

W pierwszych trzech miesiącach roku opublikowano 34 766 ogłoszeń o pracę w IT , co oznacza wzrost o 5,04% względem poprzedniego kwartału. To drugi z rzędu kwartał na plusie – tendencja wyhamowania spadków może być zwiastunem trwałych zmian.Jednocześnie spadła liczba unikalnych pracodawców publikujących ogłoszenia – zaledwie 3 406 firm, czyli o 11,04% mniej niż rok temu. W praktyce oznacza to, że rekrutacje prowadzą głównie najwięksi gracze – często z większym zapleczem finansowym i zapotrzebowaniem na specjalistów na szeroką skalę.Po raz pierwszy od lat, kontrakt B2B wyprzedził umowę o pracę jako dominującą formę współpracy – aż 62,9% ofert zawierało możliwość pracy w tym modelu, podczas gdy UoP pojawiła się w 57,12% ogłoszeń. To istotny sygnał świadczący o większej elastyczności i potrzebie optymalizacji kosztów po stronie firm, ale również rosnącym zainteresowaniu pracowników samozatrudnieniem.Średnie wynagrodzenie oferowane na umowie o pracę wyniosło 16 626 PLN brutto – to spadek o 1,83% kw/kw, ale nadal o 2,5% więcej niż rok wcześniej. W przypadku B2B średnie stawki wzrosły nieznacznie do poziomu 21 311 PLN netto, co oznacza wzrost o 0,6% kw/kw i 3,26% r/r. Najlepiej opłacaną rolą niezmiennie pozostaje IT Architect – z przeciętnym wynagrodzeniem rzędu 30 002 PLN netto (B2B).Warto odnotować pozytywny zwrot w liczbie ofert dla juniorów – długotrwały trend spadkowy został przerwany wyraźnym wzrostem liczby takich ogłoszeń o 13,18% kwartał do kwartału. Choć udział ogłoszeń juniorskich w liczbie wszystkich ofert wynosi zaledwie 9,09% - to sygnał, że rynek może zacząć ponownie otwierać się na mniej doświadczonych kandydatów.Branża AI wciąż dynamicznie się rozwija. Liczba ofert w tym obszarze wzrosła o 10% względem poprzedniego kwartału i aż o 80,1% rok do roku. To najwyższy skok w całym zestawieniu i jasna wskazówka, że warto inwestować w rozwój tych kompetencji.W dalszym ciągu największy popyt w branży IT dotyczy Backend Developerów i administratorów IT. Stabilnie utrzymuje się także zapotrzebowanie na Project Managerów, Data Scientists i specjalistów DevOps. Najmniej ofert czeka na specjalistów UX, developerów embedded oraz analityków systemowych.