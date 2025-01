Branża IT: ofert nie brakuje, ale pracy dla juniorów jest coraz mniej

Jakich umiejętności poszukują pracodawcy z sektora IT? © Freepik

Serwis inhire.io przedstawił najświeższą odsłonę raportu poświęconego aktualnej sytuacji na rynku pracy w branży IT. Opracowanie rzuca światło na działania na polu rekrutacji podejmowane w ostatnich trzech miesiącach minionego roku przez blisko 3,5 tys. pracodawców poszukujących specjalistów w zakresie IT. Oto, do jakich wniosków prowadzi analiza 33 097 ogłoszeń o pracę.

Przeczytaj także: Branża IT: mniej ofert pracy, ale Backend Developer ciągle poszukiwany

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak dużo ofert pracy oferowała w ostatnim czasie branża IT?

Jakich umiejętności poszukują pracodawcy z sektora IT?

Jakie rodzaje umów i tryby pracy proponują najczęściej?

Miniony kwartał to minimalny wzrost liczby opublikowanych ogłoszeń (o 0,71% kwartał do kwartału), ale i spadek liczby rekrutujących pracodawców (o 4,68% kwartał do kwartału). Spoglądając na te dane na przestrzeni całego 2024 roku można mówić o lekkim spowolnieniu na rynku IT, jednak wzrost liczby ogłoszeń w ubiegłym kwartale i to pomimo faktu, iż grudzień jest tradycyjnie miesiącem, w którym aktywność rekrutacyjna jest zazwyczaj niższa, może nastrajać optymistycznie i stanowić kolejny sygnał odwrócenia tendencji spadkowej – podsumowuje Bartosz Piecuch, CEO inhire.io.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jakich umiejętności poszukują pracodawcy z sektora IT? Największe zapotrzebowanie jest na stanowiska Backend Developer oraz IT Admin. Jeśli chodzi o najpopularniejsze języki programowania, to najczęściej poszukiwani byli specjaliści SQL, Python oraz Java

Wraz z rozwojem i coraz szerszą implementacją AI i ML w narzędziach możemy się spodziewać wzrostu zapotrzebowania na bardziej specyficzne umiejętności i wiedzę w zróżnicowanych aspektach wykorzystywania sztucznej inteligencji takich jak kwestie regulacyjne AI Governance, bezpieczeństwa czy testowania i oceny narzędzi. Zauważalny jest niesłabnący poziom zainteresowania pracodawców omawianymi umiejętnościami potencjalnych pracowników w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Jest to jednak zbyt krótki okres obserwacji aby wyciągać zbyt pewne i daleko idące wnioski a w dodatku miesiąc grudzień ma pewną specyfikę pod względem dynamiki rynku - komentuje wyniki raportu Dominik Stępień, Chapter Lead w Commerzbank.

Kluczowe wyniki Raportu:

Liczba ofert pracy: W czwartym kwartale 2024 roku opublikowano łącznie 33 097 ogłoszeń o pracę w sektorze IT - o 0,71% więcej niż w poprzednim kwartale.

W czwartym kwartale 2024 roku opublikowano łącznie 33 097 ogłoszeń o pracę w sektorze IT - o 0,71% więcej niż w poprzednim kwartale. Liczba pracodawców: Liczba firm, które opublikowały ogłoszenia o pracę wyniosła w czwartym kwartale 3 457, co stanowi spadek o 4,68% kwartał do kwartału – nieco mniejszy niż ten odnotowany w poprzednim raporcie.

Liczba firm, które opublikowały ogłoszenia o pracę wyniosła w czwartym kwartale 3 457, co stanowi spadek o 4,68% kwartał do kwartału – nieco mniejszy niż ten odnotowany w poprzednim raporcie. Rodzaje umów: W dalszym ciągu umowy o pracę oferowane są w największym odsetku ogłoszeń - w czwartym kwartale było to aż 62,18% ofert. Z kolei w 58,48% ogłoszeń jako formę współpracy firmy proponowały kontrakt B2B.

W dalszym ciągu umowy o pracę oferowane są w największym odsetku ogłoszeń - w czwartym kwartale było to aż 62,18% ofert. Z kolei w 58,48% ogłoszeń jako formę współpracy firmy proponowały kontrakt B2B. Tryby pracy: W dalszym ciągu traci na znaczeniu praca wyłącznie stacjonarna – była ona wskazywana tylko w 10,43% ogłoszeń. Z kolei tryb pracy hybrydowej pojawiał się aż w 57,02% ofert pracy.

W dalszym ciągu traci na znaczeniu praca wyłącznie stacjonarna – była ona wskazywana tylko w 10,43% ogłoszeń. Z kolei tryb pracy hybrydowej pojawiał się aż w 57,02% ofert pracy. Zarobki: W czwartym kwartale średnie oferowane wynagrodzenie na UoP wyniosło 16935 PLN brutto (spadek o 0,38% q/q), zaś na B2B - 21182 PLN netto (spadek o 1,04% q/q).

W czwartym kwartale średnie oferowane wynagrodzenie na UoP wyniosło 16935 PLN brutto (spadek o 0,38% q/q), zaś na B2B - 21182 PLN netto (spadek o 1,04% q/q). Seniority: Postępuje spadek liczby ofert pracy dla juniorów - w ubiegłym kwartale opublikowano 2792 takich ofert, aż o 8,84% mniej niż w Q3 2024. Zwiększyło się zapotrzebowanie na seniorów - specjalistów z największym doświadczeniem pracodawcy poszukiwali w 15 428 ogłoszeniach, o 3,26% więcej niż w Q3 2024.

Postępuje spadek liczby ofert pracy dla juniorów - w ubiegłym kwartale opublikowano 2792 takich ofert, aż o 8,84% mniej niż w Q3 2024. Zwiększyło się zapotrzebowanie na seniorów - specjalistów z największym doświadczeniem pracodawcy poszukiwali w 15 428 ogłoszeniach, o 3,26% więcej niż w Q3 2024. Najlepiej opłacane role: Od dłuższego czasu stanowiska IT Architect są najlepiej opłacanymi rolami - nie inaczej było w czwartym kwartale 2024 roku. Ponadto w top5 najlepiej płatnych ról znalazły się role: SAP ERP, DevOps, Big Data oraz Data Scientist.

Od dłuższego czasu stanowiska IT Architect są najlepiej opłacanymi rolami - nie inaczej było w czwartym kwartale 2024 roku. Ponadto w top5 najlepiej płatnych ról znalazły się role: SAP ERP, DevOps, Big Data oraz Data Scientist. Najbardziej poszukiwane umiejętności: Największe zapotrzebowanie na rynku pracy istnieje niezmiennie na stanowiska Backend Developer oraz IT Admin. Jeśli chodzi o najpopularniejsze języki programowania, to najczęściej poszukiwani byli specjaliści SQL, Python oraz Java

Najnowsze dane zawarte w raporcie “IT Market Snapshot Q4 2024” dostarczają mieszanych wniosków. Liczba opublikowanych ogłoszeń nieznacznie wzrosła względem trzeciego kwartału, jednak nieco wyraźniej spadła liczba firm, które te ogłoszenia publikowały. Nie można jednak formułować na tej podstawie twierdzeń o pogłębianiu się negatywnych trendów na rynku pracy IT , zwłaszcza w kontekście czynników sezonowych charakterystycznych dla ostatniego kwartału w roku.Zauważalne jest także obniżenie się tempa wzrostu wynagrodzeń w sektorze IT - po raz pierwszy od długiego czasu oferowane programistom zarobki nieco zmalały z kwartału na kwartał, wciąż jednak są wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W czwartym kwartale średnie oferowane wynagrodzenie na umowie o pracę wyniosło 16935 PLN brutto (spadek o 0,38% q/q), zaś w przypadku kontraktu B2B - 21182 PLN netto (spadek o 1,04% q/q). Wciąż rośnie liczba ogłoszeń o pracę dedykowanych specjalistom z obszaru sztucznej inteligencji - w ubiegłym kwartale opublikowano 1496 takich ofert, costanowi już niemal 5% wszystkich ogłoszeń.