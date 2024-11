Branża IT: mniej ofert pracy, ale Backend Developer ciągle poszukiwany

Serwis inhire.io przedstawia najnowszą odsłonę IT Market Snapshot Q3 2024 - raportu poświęconego sytuacji na rynku pracy branży IT w trzecim kwartale 2024 roku. Opracowanie rzuca światło na szczegółowe dane oraz tendencje panujące w sektorze. Bazuje na analizie blisko 33 tys. realnych ogłoszeń o pracę opublikowanych przez ponad 3,6 tys. pracodawców. Oto, do jakich wniosków prowadzi.

Trzeci kwartał 2024 roku to spadek zarówno liczby ogłoszeń, jak i liczby rekrutujących pracodawców - odpowiednio o 2,88% i o 5,2% względem drugiego kwartału. Te niepokojące na pierwszy rzut oka tendencje nie zaburzają w naszej ocenie obrazu stabilności rynku pracy, głównie z powodu charakteru miesięcy wakacyjnych (w lipcu i sierpniu można zazwyczaj zaobserwować sezonowe obniżenie aktywności rekrutacyjnej), a także pierwszych zauważalnych tendencji ożywczych na rynku płynących zza Oceanu – podsumowuje Michał Gąszczyk, CEO, inhire.io .

Obecnie na rynku IT nie tak łatwo znaleźć dobrą ofertę na pierwszy staż, gdyż liczba studentów przewyższa dostępne miejsca na staże. W obliczu takiej liczby ofert stażowych, rywalizuje o nie wiele więcej kandydatów. Niektóre firmy zmniejszają zatrudnienie w odpowiedzi na zmiany w gospodarce lub spadek popytu na ich usługi. W takich warunkach ograniczają również inwestycje w programy stażowe. Zjawisko "great resignation" spowodowało, że wiele firm koncentruje się na utrzymaniu istniejących pracowników, zamiast inwestować w nowe talenty - komentuje wyniki raportu Dominika Zawilska, Recruitment Team Lead, Commerzbank.

Kluczowe wyniki Raportu:

Liczba ofert pracy : W trzecim kwartale 2024 roku odnotowano 32 862 ofert pracy w sektorze IT, co stanowi spadek o 2,88% w porównaniu do poprzedniego kwartału, w którym było ich niemal 1000 więcej.

: W trzecim kwartale 2024 roku odnotowano 32 862 ofert pracy w sektorze IT, co stanowi spadek o 2,88% w porównaniu do poprzedniego kwartału, w którym było ich niemal 1000 więcej. Liczba pracodawców : W trzecim kwartale aktywnie rekrutowało na rynku 3 627 pracodawców, czyli o 199 mniej niż w poprzednim kwartale. To spadek o ponad 5,2%, zdecydowanie głębszy niż ten odnotowany w raporcie za poprzedni kwartał.

: W trzecim kwartale aktywnie rekrutowało na rynku 3 627 pracodawców, czyli o 199 mniej niż w poprzednim kwartale. To spadek o ponad 5,2%, zdecydowanie głębszy niż ten odnotowany w raporcie za poprzedni kwartał. Rodzaje umów : Umowy o pracę (UoP) dominują w ofertach. Proponowane były aplikującym aż w 66,4% ofert, zaś kontrakt B2B - w 56,52% ogłoszeń.

: Umowy o pracę (UoP) dominują w ofertach. Proponowane były aplikującym aż w 66,4% ofert, zaś kontrakt B2B - w 56,52% ogłoszeń. Tryby pracy : Pomimo zauważalnych sygnałów o powrotach do biur, w badanym kwartale odnotowaliśmy znaczny spadek liczby ofert pracy w pełni stacjonarnej. Była ona wskazywana tylko w 12,65% ogłoszeń, podczas gdy w poprzednim kwartale – w 16,35% z nich. Wzrosła natomiast liczba ofert, w których proponowano pracę hybrydową - z 51,35% do 56,26%.

: Pomimo zauważalnych sygnałów o powrotach do biur, w badanym kwartale odnotowaliśmy znaczny spadek liczby ofert pracy w pełni stacjonarnej. Była ona wskazywana tylko w 12,65% ogłoszeń, podczas gdy w poprzednim kwartale – w 16,35% z nich. Wzrosła natomiast liczba ofert, w których proponowano pracę hybrydową - z 51,35% do 56,26%. Zarobki : W trzecim kwartale średnie oferowane wynagrodzenie na UoP wyniosło 17000 PLN brutto (wzrost o 0,38% q/q), zaś na B2B - 21405 PLN netto (wzrost o 2,83% q/q).

: W trzecim kwartale średnie oferowane wynagrodzenie na UoP wyniosło 17000 PLN brutto (wzrost o 0,38% q/q), zaś na B2B - 21405 PLN netto (wzrost o 2,83% q/q). Najlepiej opłacane role : W dalszym ciągu stanowiska IT Architect są najlepiej opłacanymi rolami. Ponadto w top5 najlepiej płatnych ról znalazły się podobnie jak w Q2 2024: SAP-ERP, Big Data i Data Scientist oraz zadebiutowały role DevOps.

: W dalszym ciągu stanowiska IT Architect są najlepiej opłacanymi rolami. Ponadto w top5 najlepiej płatnych ról znalazły się podobnie jak w Q2 2024: SAP-ERP, Big Data i Data Scientist oraz zadebiutowały role DevOps. Najbardziej poszukiwane umiejętności : Największe zapotrzebowanie na rynku pracy istnieje w dalszym ciągu na stanowiska Backend Developer oraz IT Admin. Jeśli chodzi o najpopularniejsze języki programowania, to najczęściej poszukiwani byli specjaliści SQL, Python oraz Java.

: Największe zapotrzebowanie na rynku pracy istnieje w dalszym ciągu na stanowiska Backend Developer oraz IT Admin. Jeśli chodzi o najpopularniejsze języki programowania, to najczęściej poszukiwani byli specjaliści SQL, Python oraz Java. Wzrost znaczenia ról AI: Skokowy wzrost liczby ofert pracy związanych z AI – w badanym kwartale było ich 1 443 wobec 1 023 w drugim kwartale 2024 roku. To wzrost aż o 41% względem Q2 2024 i aż o 57,87% względem Q1 2024. Oferty dla specjalistów AI stanowią już łącznie 4,39% rynku.

Z najnowszego raportu Inhire.io „IT Market Snapshot Q3 2024” wynika, że pomimo spadku zarówno liczby ogłoszeń, jak i liczby rekrutujących pracodawców względem drugiego kwartału, stabilność rynku pracy w sektorze IT w Polsce pozostaje niezaburzona.Niezmiennie od poprzedniego badania największe zapotrzebowanie na rynku pracy istnieje na stanowiska Backend Developer oraz IT Admin. Jeśli chodzi o najpopularniejsze języki programowania , to najczęściej poszukiwani byli specjaliści SQL, Python oraz Java – odsetek ogłoszeń zawierających te języki w wymaganiach sukcesywnie wzrasta. W badanym kwartale było to łącznie 56,41% ofert wobec 54,25% kwartał wcześniej. Liczba ofert pracy w sektorze IT dla początkujących i stażystów w dalszym ciągu pozostaje na bardzo niskim poziomie – w trzecim kwartale było to zaledwie 395 ofert, niewiele ponad 1,2% wszystkich ogłoszeń.