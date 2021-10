Biura w regionach: czy mniejszy popyt świadczy o kryzysie?

CBRE prezentuje najnowsze podsumowanie sytuacji panującej na rynkach biurowych miast regionalnych. Okazuje się, że od początku roku biura w regionach zyskały 146 tys. mkw. nowej powierzchni. Gdzie działo się najwięcej?

Przeczytaj także: Biura na rynkach regionalnych: Kraków i Wrocław liderami wynajmu

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

O jaką powierzchnię biur powiększyły się poszczególne rynki regionalne?

Na jakim poziomie ukształtował się popyt na biura w regionach?

Jaki argument przemawia za tym, że sytuacja na rynku biurowym jest stabilna?

Regionalny rynek biurowy nadal zmaga się ze skutkami pandemii. Optymizm najemców jest jednak świetnym prognostykiem. Widzimy, że na rynkach dominują nowe umowy najmu, przednajmu oraz coraz liczniejsze ekspansje. Mniej jest za to renegocjacji, których na początku pandemii było zdecydowanie więcej. Coraz więcej najemców zastanawia się nad wzrostem w nowych miastach. Zwiększa się także liczba zapytań dotyczących nowych wejść do Polski. To, że najemcy szukają nowych biur będzie oczywiście pozytywnie wpływało na rynek. Powoli kształtuje się także polityka firm dotycząca powrotu pracowników do biur, głównie w trybie hybrydowym – mówi Kamil Tyszkiewicz, szef rynków regionalnych CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Co słychać na regionalnym rynku biurowym? Od początku roku regionalny rynek biurowy urósł o 146 tys. mkw. Najwięcej wybudowano w Krakowie.

Powierzchnia rośnie

Dominują nowe umowy, pustostany stabilnie

O stabilnej sytuacji na rynkach biurowych w regionach świadczy też poziom pustostanów, który rośnie tylko delikatnie. Na koniec trzeciego kwartału 2021 roku ten współczynnik oszacowany dla ośmiu głównych rynków regionalnych kształtował się na poziomie 13,5 proc., co daje łącznie 805,7 tys. mkw. powierzchni biurowej dostępnej do wynajęcia od zaraz. To oznacza wzrost o 1,6 pp. rok do roku. Najwyższy współczynnik powierzchni niewynajętej odnotowano w Łodzi, zaś najniższy w Szczecinie. Ważnym czynnikiem wspierającym wyhamowanie wzrostu pustostanów jest spadek oferowanych na rynkach podnajmów – podsumowuje Kamil Tyszkiewicz.

W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku na regionalny rynek biurowy dostarczono 146 tys. mkw. biur. Liderem niezmiennie okazał się Kraków – ponad 47,5 tys. mkw. nowych biur. Tym samym ten największy regionalny rynek biurowy przekroczył 1,6 mln mkw. powierzchni biurowej i tylko w 2021 roku urósł o 3,2 proc. rok do roku.Drugim co do wielkości rynkiem biurowym jest Wrocław. Znajduje się tam 1,24 mln mkw. powierzchni biur. Od początku 2021 roku, dzięki oddaniu budynku Krakowska 35, w mieście przybyło 11,8 tys. mkw. przestrzeni, co oznacza wzrost o 1 proc. r/r.Podium regionalnych rynków zamyka Trójmiasto, gdzie znajduje się ponad 923 tys. mkw. biur. W 2021 roku oddano w sumie trzy nowe budynki o łącznej powierzchni niemal 35 tys. mkw. Dzięki temu cały rynek urósł o 4 proc. r/r.Wzrosty zaobserwowano również w Katowicach, gdzie rynek powierzchni biurowej w 2021 roku urósł o 2 proc. r/r. W Łodzi wzrost to 1 proc. r/r. Wyróżnia się Poznań, który tylko w 2021 roku powiększył się o niemal 36 tys. mkw., co przełożyło się na 6 proc. wzrost r/r.Od początku roku popyt na biura w regionach wyniósł 377,3 tys. mkw., co jest wynikiem o 27 proc. niższym niż przed pandemią oraz o 18 proc. niższym niż w analogicznym okresie 2020 roku. Widoczne są jednak pozytywne tendencje, gdyż w strukturze popytu dominują nowe umowy oraz przednajmy (52 proc.), udział renegocjacji wyniósł 40 proc., a ekspansje obejmowały 8 proc.