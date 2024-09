47% firm IT planuje nowe rekrutacje

Firmy z branży IT planują nowe rekrutacje. Z raportu "Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia" wynika, że w IV kw. tego roku aż 47% tych firm planuje zatrudniać nowych pracowników. 20% pracodawców z sektora IT planuje zwolnienia, a 31% nie przewiduje zmian personalnych.

Perspektywy zatrudnienia na ostatni kwartał tego roku dla IT są pozytywne, dane plasują branżę tuż obok transportu, logistyki & motoryzacji oraz dóbr & usług konsumpcyjnych, wśród trzech sektorów z najwyższym przewidywanym wzrostem. To dobry sygnał i miejmy nadzieję, potwierdzenie odbicia po wcześniejszych redukcjach oraz spowolnieniu rozwoju czy nawet wstrzymaniu niektórych projektów – mówi Justyna Mazur, ekspertka rynku pracy, manager rekrutacji w Experis. – Obecny wzrost prognozy zatrudnienia sugeruje, że firmy IT są teraz lepiej przygotowane na przyszłe wyzwania, widzą zwiększone zapotrzebowanie na swoje produkty oraz usługi. Ponowne inwestycje w nowe technologie, sztuczną inteligencję, chmurę obliczeniową, a także niezwykle istotne cyberbezpieczeństwo dodatkowo stymulują ten wzrost. Zauważamy większą niż w poprzednich miesiącach liczbę prowadzonych procesów rekrutacyjnych – dodaje ekspertka rynku pracy IT.

Kliknij, aby powiekszyć fot. ArthurHidden na Freepik Firmy IT w Polsce chcą zatrudniać Z raportu "Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia" wynika, że w IV kw. tego roku aż 47% firm z branży IT planuje zatrudniać nowych pracowników.

Niemal połowa firm z tego sektora planuje zwiększyć zatrudnienie, co potwierdza, że rynek jest napędzany rosnącym zapotrzebowaniem na usługi cyfrowe, innowacje technologiczne oraz transformację i automatyzację procesów. Odsetek prognozowanych zwolnień może być efektem m.in. restrukturyzacji, optymalizacji kosztów lub zmieniających się priorytetów biznesowych. Nie zapominajmy jednak, że jest to zjawisko towarzyszące zazwyczaj szybkiemu rozwojowi, gdzie ciągłe dokonywanie zmian, adaptacja do dynamicznego otoczenia jest warunkiem koniecznym – podkreśla ekspertka Experis.

Obserwując sytuację na rynku pracy IT, obszary najbardziej aktywne w ostatnich miesiącach nadal będą wykazywały rosnące zapotrzebowaniem na specjalistów, są nimi sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML), chmura obliczeniowa, cyberbezpieczeństwo, rozwój oprogramowania oraz analityka danych. Tym samym do najbardziej poszukiwanych kandydatów nadal będą należeć m.in. inżynierowie ds. AI/ML, DevOps inżynierowie, specjaliści ds. bezpieczeństwa IT, doświadczeni developerzy, analitycy i inżynierowie danych. Jeśli chodzi o poziom doświadczenia, to pracodawcy najczęściej poszukują specjalistów średniego szczebla, jak i doświadczonych pracowników. Cenne są zwłaszcza te osoby, które potrafią prowadzić skomplikowane projekty, posiadają także unikalne kompetencje techniczne – podsumowuje Justyna Mazur.

Z raportu ManpowerGroup wynika, że prognoza netto zatrudnienia dla branży IT wyniosła +27%. To o 11 punktów procentowych więcej względem analogicznego okresu rok temu. To także jeden z najwyższych wskaźników spośród 8 analizowanych sektorów.Zdaniem Justyny Mazur, analiza pokazuje, że polska branża IT zachowuje dynamiczny wzrost pomimo zmieniających się warunków ekonomicznych.Według danych Job Market Insights od lipca do połowy września tego roku w polskiej sieci pojawiło się ponad 68000 ofert kierowanych do specjalistów IT i telekomunikacji. Najczęściej poszukiwani byli specjaliści na stanowisko DevOps Engineera, Java developera, Data Engineera. Najwięcej ofert pracy zlokalizowanych było w Warszawie, Krakowie, a także Wrocławiu.Raport ManpowerGroup prezentuje także dane odnoszące się do planów rekrutacyjnych organizacji w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Dane pokazują, że pracodawcy obszaru nowych technologii zadeklarowali na IV kwartał tego roku prognozę netto zatrudnienia na poziomie +31%. Od października do końca grudnia wzmożone działania rekrutacyjne planuje 45% organizacji, 14% liczy się z koniecznością redukcji etatów, a jedynie 1% organizacji nie zna planów rekrutacyjnych na nadchodzące miesiące. Natomiast 40% pracodawców branży IT w regionie EMEA chce pozostawić zatrudnienie na niezmienionym poziomie.