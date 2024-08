Więcej ofert pracy związanych z AI, a jakie zarobki?

Analitycy Jooble i No Fluff Jobs odnotowali gwałtowny wzrost ofert pracy związanych ze sztuczną inteligencją. Z ich analizy wynika, że na początku 2023 roku było ich 1300 miesięcznie, a w 2024 r. już 2500–3000 miesięcznie.

Przeczytaj także: 41 CV na jedną ofertę pracy w kategorii AI

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jacy specjaliści ds. AI są poszukiwani?

Ile zarabia ekspert od sztucznej inteligencji?

Jakie firmy oferują stanowiska związane ze sztuczną inteligencją?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wzrost liczby ofert pracy związanych z AI Gwałtowny wzrost liczby ofert pracy rozpoczął się w styczniu tego roku i wyniósł 119% w porównaniu z końcem 2023 roku. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najpopularniejsze zawody związane za sztuczną inteligencją Większość ofert pracy w tym obszarze dotyczy stanowisk inżyniera AI, stanowią one połowę wszystkich ofert w każdym miesiącu. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Z badań No Fluff Jobs wiemy, że blisko 29% programistów i programistek obawia się zastąpienia przez AI. Choć powinniśmy traktować sztuczną inteligencję jako rozwiązanie, które ma nam pomóc w pracy i np. wyręczyć w prostych powtarzalnych czynnościach, z zaciekawieniem przyglądam się wieściom zza oceanu, gdzie nieustannie wdrażane są nowe rozwiązania. Czy to znaczy, że ofert pracy z dziedziny AI będzie stale przybywać, a zapotrzebowanie na osoby kodujące spadnie? Czas pokaże, ale z pewnością silna obecność AI na rynku pracy jest normą - komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Polska staje się atrakcyjnym miejscem dla inwestycji w technologie AI ze względu na wysoko wykwalifikowanych specjalistów, rozwiniętą infrastrukturę i wsparcie rządowe. Liczba startupów i ośrodków badawczych specjalizujących się w AI rośnie z roku na rok, co otwiera nowe możliwości dla rozwoju zawodowego i opracowywania nowatorskich produktów - mówi Nazar Danczuk, Country Manager w Jooble.

Przeczytaj także: Sztuczna inteligencja podbija rynek pracy IT

Wzrósł także udział ogłoszeń związanych z AI na tle wszystkich ofert publikowanych na portalu No Fluff Jobs. W I połowie 2023 roku wynosił 2,14%, a rok później już 3,56%. Jest to znaczący wynik, jeśli weźmiemy pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy IT, na którym większość specjalizacji zalicza spadki - na przykład udział ogłoszeń dla specjalistów w dziedzinie backendu (najpopularniejsza kategoria w portalu) spadł o 2,72%.W branży IT najczęściej poszukiwani są m.in. pracownicy na stanowiska związane ze sztuczną inteligencją, a do najpopularniejszych zawodów zaliczają się: inżynier AI/ML, analityk danych, badacz AI oraz stanowiska menedżerskie, takie jak product manager, product owner i project manager.Sukcesywnie rosną również zarobki specjalistów i specjalistek ds. sztucznej inteligencji. W 2022 roku mediana dolnych i górnych widełek wynosiła na umowach B2B 18 500–26 000 PLN netto, a na umowach o pracę 13 000–20 000 PLN brutto. W 2023 roku obserwowaliśmy nieznaczny spadek na umowach B2B, do 18 000–26 000 PLN netto oraz wzrost na umowach o pracę do 15 000–22 000 PLN brutto. W I połowie 2024 roku zarobki oscylowały między 18 000 a 26 900 PLN netto na B2B oraz 16 000–22 000 PLN brutto na UoP.Większość ofert pracy w tym obszarze dotyczy stanowisk inżyniera AI, stanowią one połowę wszystkich ofert w każdym miesiącu. Takich specjalistów brakuje, a maksymalne wynagrodzenie jest średnio o 15% wyższe niż w podobnych ofertach pracy dla inżynierów na rynku IT.Ciekawostką jest obecność dużej liczby ofert pracy na łączone stanowisko „inżynier AI – analityk danych”, które obejmuje szeroki zakres obowiązków związanych z analizą danych, opracowywaniem algorytmów uczenia maszynowego i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Wynagrodzenia na takich stanowiskach są najwyższe wśród podobnych stanowisk, w których zawody nie są łączone, z oddzielnymi stanowiskami dla inżyniera AI i analityka danych.Kluczowe umiejętności cenione w tej dziedzinie obejmują programowanie w językach Python i R, znajomość bibliotek TensorFlow, PyTorch i Keras, a także doświadczenie w zakresie big data i przetwarzania w chmurze.Jak wynika z danych No Fluff Jobs, w 2022 roku średnia liczba aplikacji na ogłoszenia dotyczące AI wynosiła 25,6, w 2023 wzrosła do 42,6, a w I kwartale 2024 utrzymała się na wysokim poziomie 40,9 aplikacji na jedną ofertę. Rosnącą popularność sztucznej inteligencji widać również, gdy przeanalizujemy ruch w ogłoszeniach. W 2022 roku średnia liczba wyświetleń ogłoszenia wynosiła 622, w 2023 – 1185, a tylko w I kwartale 2024 już 859.Do największych pracodawców oferujących stanowiska związane ze sztuczną inteligencją należą: Capgemini, HubQuest, Insight, Playtika, Samsung R&D Institute Poland, STX Next, MindPal, LeverX, ElitMind, Idego Group, Reply, Tooploox, N-iX, Convista i Finture.Miasta w Polsce z największą liczbą ofert pracy związanych ze sztuczną inteligencją to Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice i Łódź. Charakteryzują się one również największą liczbą wyszukiwanych ofert pracy, nieznacznie przekraczającą liczbę wakatów.