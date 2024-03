41 CV na jedną ofertę pracy w kategorii AI

Odsetek ofert pracy w kategorii AI wzrósł niemal dwukrotnie - wynika z danych No Fluff Jobs. Średnia liczba CV wysyłanych w odpowiedzi na jedną ofertę w tym roku to 41. Jakie jeszcze wniosku płyną z podsumowania I kwartału 2024 roku?

Średnio 41 CV na jedną ofertę pracy

Zainteresowanie kandydatów i kandydatek pracą w dziedzinie AI również utrzymuje się na wysokim poziomie – średnia liczba CV wysyłanych w odpowiedzi na jedną ofertę wynosi w tym roku 40,9.

Nowe miejsca pracy dzięki AI w 40 proc. firm

Z badania No Fluff Jobs „AI na rynku pracy” wiemy, że blisko 29 proc. programistów i programistek obawia się zastąpienia przez AI. Choć powinniśmy traktować AI jako rozwiązanie, które ma nam pomóc w pracy, a nie nas zastąpić, z zaciekawieniem przyglądam się wieściom z USA, gdzie niedawno wypuszczono demo Devina – pierwszego AI Software Engineera, który potrafi planować i wykonywać skomplikowane zadania inżynieryjne. Czy to oznacza, że ofert pracy z dziedziny AI będzie przybywać, a zapotrzebowanie na osoby kodujące spadnie? Czas pokaże – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Jeszcze w 2022 r. odsetek ogłoszeń ze specjalizacji AI na No Fluff Jobs, polskim portalu z ogłoszeniami o pracy, wynosił 1,26 proc. wszystkich opublikowanych ofert. W 2023 r. było to już 2,56 proc., a teraz, po pierwszym kwartale 2024 r., jest to 4,44 proc. Pracodawcy i pracodawczynie najczęściej w wymaganiach podają Pythona oraz Machine Learning, w 2023 r. do częściej wskazywanych wymagań dołączyły również TensorFlow oraz PyTorch. Od kandydatów i kandydatek zazwyczaj oczekuje się również znajomości angielskiego, zdolności komunikacyjnych oraz umiejętności rozwiązywania problemów.Zainteresowanie kandydatów i kandydatek pracą w dziedzinie AI również utrzymuje się na wysokim poziomie – średnia liczba CV wysyłanych w odpowiedzi na jedną ofertę wynosi w tym roku 40,9. W 2023 r. było to 42,6, aplikacji na jedno ogłoszenie, a w 2022 r. „tylko” 25,6. Według raportu No Fluff Jobs „AI na rynku pracy IT. Obawy, nadzieje i perspektywy” nawet co szósta osoba pracująca w IT dostrzega w rozwoju sztucznej inteligencji szansę na zmianę specjalizacji na związaną z tą tematyką.Od początku roku kandydaci i kandydatki 89,3 tys. razy wpisywali frazę „AI” w wyszukiwarkę ofert na No Fluff Jobs. W ciągu całego 2023 r. liczba ta wyniosła 404,8 tys., eksperci z No Fluff Jobs szacują więc, że w tym roku uda się doścignąć lub nawet przekroczyć ten wynik. Dla porównania, w 2022 r. fraza „AI” została wpisana w wyszukiwarkę 206,3 tys. razy.Jeśli chodzi o konkretne frazy związane ze sztuczną inteligencją, największym zainteresowaniem osób przeglądających oferty cieszą się te mające w tytule lub treści hasło Machine Learning. W porównaniu do ubiegłego roku średnia liczba ich wyświetleń wzrosła już o 37,5 proc. W przypadku ofert, w których pojawia się Natural Language Processing ten trend jest odwrotny – liczba wyświetleń spadła o 39,2 proc.W 2022 r. mediany dolnych i górnych widełek wynagrodzeń oferowanych w kategorii AI wynosiły 18,5-26 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B oraz 13-20 tys. zł brutto na umowie o pracę. W 2023 r. nastąpił nieznaczny spadek na B2B do 18-26 tys. zł netto (+ VAT) oraz wzrost na umowie o pracę do 15-22 tys. zł brutto. Aktualnie oferowane zarobki na B2B wzrosły, a na umowie o pracę pozostały bez zmian. Mediany dolnych i górnych widełek proponowanych wynagrodzeń wynoszą 18-27,4 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B oraz 15-22 tys. zł. brutto na umowie o pracę.Mimo że część specjalistek i specjalistów IT obawia się, że rozwój AI pozbawi ich pracy, tylko w 18 proc. badanych firm nastąpiła związana z tym redukcja etatów. Natomiast 40 proc. firm stworzyło nowe stanowiska, a 43 proc. wprowadziło ścieżki rozwoju lub przebranżowienia w dziedzinie AI dla zatrudnionych już osób.