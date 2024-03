Ceny jajek to niejedyny powód droższej Wielkanocy

Co dziesiąte jajko w Unii Europejskiej znosi polska kura © Alexandra_Koch z Pixabay

Wielkanoc tuż tuż, a to oznacza, że na polskich stołach masowo zagoszczą jajka w najróżniejszych odsłonach. To sprzyjająca okazja, aby przyjrzeć się cenom i produkcji jajek w naszym kraju. Tego zadania podjął się VeloBank w swojej najnowszej analizie, bazującej na danych Eurostatu oraz Food and Agriculture Organization (FAO).

Bywały sytuacje w przeszłości, gdy jaja drożały i to radykalnie, by potanieć wiele miesięcy później. Tak było podczas epidemii ptasiej grypy pod koniec 2017 roku. Wtedy ceny jaj były o ponad 50 proc. wyższe niż dwa lata wcześniej. Jednak w ciągu dwóch lat spadły, gdy zagrożenie dla farm drobiu się zmniejszyło. Kolejny okres wzrostu cen to odbudowa popytu w 2021 roku, gdy gospodarka wychodziła z lockdownów pandemii Covid-19, a następnie szoku inflacyjnego spowodowanego rosnącymi cenami energii, rosyjską agresją w Ukrainie i destabilizacją globalnych rynków rolnych. Te zjawiska widać w cenach niepozornego jajka, które ostatnio i tak jest tańsze niż w połowie zeszłego roku – mówi Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku.

Pracowite polskie kury

Dane te są najnowszymi dostępnymi i pochodzą z 2021 roku. To oznacza, że mogły zostać zaburzone przez wojnę w Ukrainie i import produktów spożywczych z tego kraju, ale Polska na pewno pozostała jednym z liderów eksportu jajek, z ponad 13 proc. udziałem, co daje 250 tys. ton. Holandia pozostaje niedoścignionym liderem, który odpowiada za 33 proc. (643 tys. ton). Polska wyprzedza m.in. Niemcy, Hiszpanię, Belgię, czy Francję w wielkości eksportu – dodaje Piotr Arak z VeloBanku.

Nie tylko jaja są droższe

