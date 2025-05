Wskaźnik Bogactwa Narodów 2025: Polska wypada gorzej niż przed rokiem

Z najnowszej edycji Indeksu Wskaźnik Bogactwa Narodów opracowanego przez Warsaw Enterprise Institute wynika, że choć Polska zajęła podobnie jak przed rokiem 27. pozycję na 38 gospodarek, to punktacja względem poprzedniego roku spadła z 68,6 pkt do 66,2 pkt. Niepokojącym trendem jest spadająca jakość wydatków publicznych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Spada jakość wydatków publicznych w Polsce Po szczytowym wyniku w 2022 r. (61,2 punktu), jakość polskich wydatków publicznych spada trzeci rok z rzędu – obecnie wynosi 56,5 punktu.

Zmniejszony dystans do średniej UE: różnica między Polską a średnią unijną spadła z 25 proc. w 2015 r. do 12 proc. w 2025 r.

Polska wyprzedziła sąsiadów: według WBN 2025 Polska wyprzedza obecnie Słowację, Węgry i Łotwę w poziomie bogactwa narodowego.

Alarmujące pogorszenie jakości wydatków publicznych: po szczytowym wyniku w 2022 r. (61,2 punktu), jakość polskich wydatków publicznych spada trzeci rok z rzędu – obecnie wynosi 56,5 punktu.

Polska coraz mniej efektywna fiskalnie: w przeciwieństwie do takich krajów jak Hiszpania i Chorwacja, Polska wydaje publiczne pieniądze mniej efektywnie niż powinna, biorąc pod uwagę wielkość budżetu.

Polska coraz bliżej Portugalii i Estonii: ich wyprzedzenie w rankingu WBN jest możliwe w ciągu 2–3 lat przy utrzymaniu obecnych trendów.

Groźba spowolnienia gospodarczego: rosnący protekcjonizm, w tym polityka celna USA, może w nadchodzących latach dodatkowo obciążyć sektor prywatny w Europie.

Wnioski na przyszłość: odpowiedzialna polityka publiczna i poprawa jakości wydatków będą kluczowe dla utrzymania dynamiki wzrostu WBN Polski.

Warsaw Enterprise Institute opublikował V edycję Wskaźnika Bogactwa Narodów , Indeksu, który oprócz PKB mierzy także jakość wydatków publicznych. W indeksie, który został opracowany przez ekonomistę Karola Zdybla, brane są pod uwagę państwa należące do Unii Europejskiej i OECD.Miejsca na podium Wskaźnika Bogactwa Narodów 2025 zajmują Irlandia, Szwajcaria oraz Norwegia, której w tym roku, podobnie, jak w poprzednim, udało się wyprzedzić Stany Zjednoczone. Polska zajmuje dopiero 27. pozycję na 38 gospodarek, taką samą, jak rok temu, jednak należy zauważyć, że nasza punktacja względem poprzedniego roku spadła (68,6 pkt w 2024 roku vs. 66,2 pkt w 2025 roku).Niestety od edycji 2023 obserwujemy – tym razem już stale, nie jednorazowo – inny niepokojący trend. Jest nim spadek jakości wydatków publicznych w Polsce. Polski wskaźnik jakości wydatków publicznych, czyli jeden z dwóch składników WBN, wyniósł w 2015 r. 45,7, w edycji 2022 osiągnął swoje maksimum: 61,2, by potem spadać przez trzy kolejne lata do obecnego poziomu 56,5.Niestety, ale szczególny niepokój budzi malejąca efektywność polskich wydatków publicznych. Od 2022 roku ich jakość spada, oddalając Polskę od poziomu oczekiwanego dla podobnych wielkości budżetów. W obliczu nadchodzącego globalnego spowolnienia gospodarczego, wywołanego m.in. protekcjonizmem handlowym USA, rola odpowiedzialnej polityki fiskalnej może być kluczowa dla dalszego rozwoju.Poniżej najważniejsze wnioski z raportu: