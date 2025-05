Nie tylko cła hamują wzrost PKB w strefie euro

EY prezentuje najnowsze przewidywania dla europejskiej gospodarki. Polska na tle innych krajów wypada co najmniej pozytywnie. Dotyczy to zarówno wzrostu PKB, jak i prognozowanej inflacji. Nie oznacza to jednak, że nie dotyczą jej ryzyka związane m.in. z nową polityką handlową Stanów Zjednoczonych.

1. Nierównomierne tempo wzrostu w regionie

Co hamuje wzrost PKB w strefie euro? Nowe cła i niepewność dotycząca polityki handlowej ograniczają ożywienie europejskiej gospodarki.

2. Inflacja blisko celu, ale presja na ceny usług utrzymuje się

Oczekujemy, że inflacja ogółem w strefie euro utrzyma się w okolicach 2% w całym 2025 r. Inflacja bazowa będzie jednak nieco podwyższona – w pobliżu 2,5% r/r. Jej spadku do 2% średniorocznie można spodziewać się w przyszłym roku – tłumaczy Marek Rozkrut, Partner EY, szef Zespołu Analiz Ekonomicznych, Główny Ekonomista EY na Europę i Azję Centralną.

3. Przestrzeń do łagodzenia polityki monetarnej

4. Polska powinna utrzymać wysoki wzrost PKB

5. Amerykańskie cła kluczowym ryzykiem dla wzrostu

Szacujemy, że w naszym scenariuszu bazowym nowe bariery handlowe obniżą wzrost PKB UE o ok. 0,5 pkt proc. w 2026 r., bo to właśnie w przyszłym, a nie bieżącym roku ten efekt będzie najsilniejszy. Nastąpi to głównie poprzez ograniczenie eksportu i spadek aktywności inwestycyjnej. W Europie, wpływ na PKB będzie najsilniejszy w krajach takich jak Irlandia, Słowacja, Czechy i Węgry. Gdyby natomiast przyjąć, że w życie weszłaby ostatnia groźba prezydenta Trumpa dotycząca 50% ceł na towary z UE, negatywny efekt dla PKB UE byłby znacznie silniejszy i wyniósłby dodatkowe -0,6 pkt. proc w 2026 r.– dodaje Marek Rozkrut.

Tempo wzrostu PKB w strefie euro utrzymuje się na umiarkowanym poziomie 0,2–0,4% kw/kw. Wciąż widoczne są różnice między krajami – liderami wzrostu są Polska, Chorwacja i Hiszpania, podczas gdy Niemcy oraz część państw Europy Środkowo-Wschodniej (m.in. Austria, Rumunia i Węgry) notują stagnację. Słabe wyniki sektora przemysłowego w tych krajach znajdują odzwierciedlenie w spadku eksportu i inwestycji.Różnice w tempie wzrostu utrzymają się w tym roku, ale będą się zmniejszać w latach kolejnych. Zgodnie z prognozami EY, w Hiszpanii wzrost PKB spowolni z 3,2% w 2024 r. do 2,9% w 2025 r. i 1,5% w 2027 r. W Niemczech, gospodarka pozostanie w stagnacji w br., ale dzięki ekspansji fiskalnej dynamika PKB powinna wzrosnąć do 1,1% w przyszłym roku i do ponad 2% w 2027 r. We Francji oczekiwany wzrost wynosi 0,9% w 2025 r., 1,4% w 2026 r i 1,3% w 2027 r., a we Włoszech odpowiednio 0,4%, 0,7% i 0,5%. Wśród średnich gospodarek liderem pozostanie Polska – prognozowany wzrost to 3,4–3,5% w latach 2025–26. Kraje nordyckie także odnotują lekkie ożywienie, choć słabsze wyniki sektora ropy i farmacji ograniczą wzrost ich PKB w 2025 r.Zarówno inflacja ogółem, jak i inflacja bazowa stopniowo zbliżają się do celu ustalonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) na poziomie 2%.Główne źródła presji inflacyjnej to ceny usług i podwyżki podatków pośrednich. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak Polska czy Czechy, inflacja usług pozostaje podwyższona (4-6%) ze względu na silny wzrost wynagrodzeń.Poza strefą euro, inflacja wykazuje znaczne zróżnicowanie. Czechy i Polska zbliżają się do celów inflacyjnych, natomiast Rumunia i Bułgaria pozostają w tyle – głównie ze względu na utrzymującą się znaczną inflację bazową. Najniższa presja cenowa występuje w krajach nordyckich i Szwajcarii. Wysoka inflacja utrzymuje się natomiast na Kaukazie i w Azji Centralnej.W reakcji na ustabilizowaną inflację i umiarkowany wzrost, EBC obniżał stopy procentowe o 25 punktów bazowych na każdym posiedzeniu w tym roku, sprowadzając stopę depozytową w kwietniu do poziomu 2,25%. Oczekiwane są kolejne cięcia w czerwcu i we wrześniu, z docelowym poziomem 1,75%. Bank Anglii kontynuował łagodzenie polityki i tu również oczekiwane są kolejne, łącznie trzy cięcia stóp procentowych. Banki centralne w krajach nordyckich powinny natomiast powrócić do łagodzenia polityki pieniężnej jesienią. W Polsce, Rada Polityki Pieniężnej, w reakcji na niższą od oczekiwanej inflację, po długiej przerwie także obniżyła stopy o 50 pb. Przewidywane są dalsze cięcia, łącznie o 75 pb w tym roku oraz o 100 pb w roku przyszłym.Polska pozostaje jednym z liderów wzrostu gospodarczego w UE, z prognozowanym tempem wzrostu PKB na poziomie 3,5% w 2025 i 3,4% w 2026 r. Kluczowym czynnikiem wspierającym krajową konsumpcję będzie spadek inflacji i poprawa dochodów realnych. Inwestycje, po wyraźnym spadku w 2024 r., powinny silnie wzrosnąć wraz z przyspieszeniem wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy UE. Mimo silnych fundamentów wzrostu, strukturalne ograniczenia po stronie podaży pracy oraz słabe wyniki eksportu pozostaną istotnym wyzwaniem dla polskiej gospodarki.Zmiana polityki handlowej USA staje się jednym z głównych czynników ryzyka dla gospodarki europejskiej. Administracja amerykańska wprowadziła 10% cła na większość towarów z (niemal) wszystkich krajów. Dodatkowo, nowe taryfy celne objęły stal, aluminium, pojazdy oraz szereg produktów z Chin, Kanady i Meksyku. Choć część ceł została ostatnio obniżona, efektywna stawka celna w USA pozostaje najwyższa od lat 40. XX wieku.Obok ryzyk związanych z handlem międzynarodowym, EY wskazuje również na inne zagrożenia dla scenariusza bazowego. Należą do nich m.in.: niestabilność geopolityczna (w tym wojna w Ukrainie i konflikty na Bliskim Wschodzie), niepewność co do dalszej ścieżki konsumpcji prywatnej, ryzyko długotrwałego spowolnienia w przemyśle oraz strukturalna utrata konkurencyjności w części sektorów gospodarki europejskiej. Do czynników, które dotąd regularnie pojawiały się jako sprzyjające wyższemu wzrostowi, takich jak automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji, doszły nowe: zwiększone wydatki militarne w UE i ekspansja fiskalna Niemiec.W ocenie ekonomistów EY, bilans ryzyka dla prognozowanego w Europie wzrostu gospodarczego oraz inflacji jest skierowany w dół.