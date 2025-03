Czy wprowadzenie euro w Polsce ciągle nas dzieli?

Wprawdzie wejście Polski do strefy euro nie jest obecnie tematem numer jeden, to jednak dyskusje odnośnie pozytywnych i negatywnych konsekwencji takiego kroku towarzyszą nam już od lat. Profesor Dominika Maison postanowiła sprawdzić, w jakim stopniu kwestia ta dzieli polskie społeczeństwo. Oto wyniki badania zrealizowanego na panelu badawczym Ariadna.

Przeczytaj także: Euro w Polsce: zapomniany temat?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy Polacy chcą przejścia Polski na euro?

Jakie mogą być negatywne konsekwencje przyjęcia w naszym kraju wspólnej waluty?

Jakie dostrzegamy korzyści wprowadzenia euro w Polsce?

Czy Polacy chcą przejścia Polski na euro?

Debata na temat tego, czy Polska powinna przyjąć euro w miejsce własnej waluty trwa od dawna. Niezależnie co na ten temat mówią ekonomiści czy politycy, to aż 74% Polaków uważa, że nie powinniśmy przechodzić na euro. Większość osób obawia się powiązanego z tym pogorszenia sytuacji materialnej i zdecydowanie bardziej boją się tego kobiety (70%) niż mężczyźni (55%).



Kobiety wyraźnie patrzą na tę kwestię z perspektywy własnych gospodarstw domowych, za których finanse odpowiadają. Mężczyźni natomiast częściej patrzą na tę kwestię z perspektywy geopolitycznej. Ich zdaniem wprowadzenie euro oznaczałoby większą stabilność gospodarczą i eliminację ryzyka kursowego. – mówi prof. Dominika Maison.

Pozytywne i negatywne konsekwencje przejścia Polski na euro

Pytania otwarte zadane respondentom, w którym mogli własnymi słowami uzasadniać to, dlaczego są za lub przeciw przejściu Polski na euro pokazało, że wśród spontanicznie wymienianych argumentów przeciw jest przede wszystkim obawa o wzrost cen, wzrost kosztów życia i relatywne obniżenie poziomu zarobków, czyli zbiednienie społeczeństwa. Nieco rzadziej, ale również, były wymieniane argumenty związane z motywacjami tożsamościowo-patriotycznymi. Te osoby twierdziły, że własna waluta jest gwarancją niezależności, a euro będzie oznaką utraty suwerenności kraju. Dla innych złoty to element ważny dla poczucia bycia Polakiem i dumy z własnej ojczyzny.



Dla odmiany zwolennicy zmiany wskazują na wzmocnienie dzięki temu pozycji Polski w UE, ułatwienie prowadzenia biznesu i podróżowania po Europie. Dla zwolenników wprowadzenie euro w Polsce jest postrzegane jako naturalna konsekwencja bycia w UE i towarzyszy temu wiara, że wtedy staniemy się bardziej pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej i będziemy bardziej poważnie traktowani. Czasami bycie zwolennikiem zmiany waluty w Polsce jest powiązane z kompleksami i poczuciem niższości wobec unii. Takie osoby mówią, że ani Polska ani polska waluta nie znaczą wiele w świecie, więc zmiana by nam pomogła. – mówi prof. Dominika Maison.

Od lat trwają dyskusje o możliwości przejścia Polski na euro oraz na temat pozytywnych i negatywnych konsekwencji takiej zmiany. W tym kontekście chcieliśmy zobaczyć co Polacy na ten temat sądzą, ilu mamy zwolenników zmiany naszej waluty, a ilu przeciwników oraz jak uzasadniają swoje opinie.Okazuje się, że zdecydowanie więcej Polaków – 74% – to przeciwnicy zmiany naszej waluty na euro, a 26% to zwolennicy. Wśród przeciwników przejścia na euro są częściej kobiety (80% kobiet – zsumowane odpowiedzi „raczej” i „zdecydowanie”) i nieco częściej zwolennikami takiej zmiany są osoby starsze – w grupie powyżej 55 lat jest ich 32%, a wśród osób do 34 roku życia – 24%.Nie dziwi również, że podejście do zmiany waluty jest bardzo mocno powiązane z ogólnym stosunkiem do Unii Europejskiej . Wśród osób, które mają pozytywny stosunek do UE zwolennikiem przejścia na euro jest 49% osób, a wśród przeciwników UE w zasadzie wszyscy są przeciwni zmianie waluty.Również poglądy polityczne mocno różnicują stosunek do wprowadzenia euro w Polsce. Aż 52% zwolenników PO chce zmiany polskiej waluty na euro, ale wśród zwolenników PiS takich osób jest tylko 8%.Korzyści wskazywane przez Polaków związane z przejściem na euro to przede wszystkim korzyści gospodarczo-biznesowe. Najczęściej wskazywaną korzyścią jest eliminacja ryzyka kursowego (22% Polaków to wskazało) oraz łatwiejsze rozliczenia międzynarodowe między firmami (18%). Na trzecim miejscu została wskazana większa stabilność gospodarcza (13%).Zarówno eliminacja ryzyka kursowego, jak i większa stabilność gospodarcza były zdecydowanie częściej wskazywane przez mężczyzn. Warto podkreślić, że prawie połowa Polaków (49%) nie widzi żadnych korzyści przechodzenia na euro (z czego 56% kobiet wskazało tę odpowiedź i 41% mężczyzn).W przypadku negatywnych konsekwencji przejścia Polski na euro najczęściej wskazywano wzrost cen i obniżenie poziomu życia Polaków – odpowiedź tę wskazało 51% Polaków, z czego 59% kobiet i 43% mężczyzn. Na drugim miejscu wskazywano żal z powodu utraty własnej waluty (26% wskazań). Natomiast osób, które nie widzą żadnych negatywnych konsekwencji zmiany polskiej waluty na euro jest tylko 16% Polaków (20% wśród mężczyzn i 12% kobiet).