Euro w Polsce: dyskusje wśród Polaków nie cichną, są za czy przeciw?

Przyjęcie wspólnej waluty to kwestia, która już od lat wzbudza w naszym społeczeństwie ożywioną dyskusję. Ostatnia odsłona opracowywanego przez Fundację Wolności Gospodarczej "Indeksu Eurosentymentu" wskazuje jednak, że w ostatnich miesiącach minionego roku wprowadzenie euro interesowało Polaków w nieco mniejszym stopniu niż wcześniej. Nie oznacza to oczywiście, że rozmowy na ten temat zupełnie ucichły.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy w ostatnich miesiącach roku dyskusja w sieci na temat wprowadzenia euro w Polsce pozostawała ożywiona?

Jak zachował się Indeks Eurosentymentu względem poprzedniego wskazania?

Czyje posty na temat wspólnej waluty wzbudziły szczególne zaangażowanie użytkowników?

To już trzeci taki raport, tym razem obejmujący ostatni kwartał 2022 roku. Na pierwszy rzut oka widać, że był to okres dużo spokojniejszy w dyskusjach internetowych dla tematu euro w Polsce, w porównaniu z poprzednim kwartałem, kiedy kontrowersyjnego wywiadu udzielił prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński. Czekamy na kolejne badanie pokazujące, jak wyglądały dyskusje w sieci m.in. o wejściu Chorwacji do strefy euro - mówi Marek Tatała, ekonomista, Dyrektor Zarządzający Fundacji Wolności Gospodarczej.

W internecie bardziej widoczne pozytywne opinie o euro w Polsce

Wydźwięk i zaangażowanie wokół dyskusji internetowych przechyla się zdecydowanie na korzyść euro – przekonuje Tatała.

Wsparcie “Euromisji”, to przykład bardzo dobrze zainwestowanych środków w ramach grantów przyznawanych przez FWG - zwraca uwagę Tatała.

O czym mówimy w kontekście wprowadzenia euro w Polsce?

O kim się mówi w kontekście wprowadzenia waluty euro w Polsce? Tusk liderem.

Strony generujące największe zaangażowanie pod postami o wejściu Polski do strefy euro

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zaangażowanie użytkowników pod wzmiankami poszczególnych stron i autorów Największe zaangażowanie zdobyły treści pro euro, publikowane przez media społecznościowe Stowarzyszenia Młodzi .Nowocześni Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zaangażowanie użytkowników pod wzmiankami poszczególnych stron i autorów cd. Uwagę zwracają również promujące wprowadzenie euro w Polsce wpisy Dyrektora Zarządzającego FWG Marka Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Indeks Eurosentymentu wzrósł względem poprzedniego raportu o 5,5 punktu i przyjął wartość 70/100, mamy więc do czynienia z istotnym wzrostem wskaźnika względem poprzedniego raportu.Euro Favorability Index można mierzyć w różnych wariantach czasowych. 1M - miesięcznych, 6M - półrocznych, lub, jak w tym przypadku, 12M, czyli wartość zagregowana z ostatnich 12 miesięcy.Rekordową wartość jednomiesięcznego Indeksu Eurosentymentu odnotowano w kwietniu 2022 roku, co było skutkiem wybuchu wojny w Ukrainie. Następnie można zaobserwować umiarkowany spadek entuzjazmu spowodowany głównie sytuacją ekonomiczną w Polsce. Ostatni kwartał 2022 roku przyniósł większe wahania indeksu, a wysokie wartościw październiku i grudniu są związane m.in. z działaniem stowarzyszenia Młodzi .Nowocześni, realizującego kampanię “Euromisja”, wspartą przez Fundację Wolności Gospodarczej.Najbardziej polaryzujące tematy poruszane obok wprowadzenia euro w Polsce to inflacja, gospodarka, wojna oraz suwerenność. W tych kontekstach znajdują się zarówno argumenty za przyjęciem euro jak i przeciw. Najpopularniejszym tematem z wymienionych jest zdecydowanie inflacja, która pojawia się w co trzeciej wzmiance.Przy dyskusjach o euro wokół inflacji , pojawiające się argumenty “za” to m. in. stabilniejsza waluta, mniejsza inflacja w przyszłości, czy niższe raty kredytów . Przeciwnicy w tym samym kontekście przytaczają przykłady państw, w których wprowadzenie euro miało rzekomo spowodować drożyznę (Słowacja, Litwa, Grecja, itp.), przekonanie, że inflacja będzie jeszcze wyższa lub że Polaków nie będzie stać na utrzymanie.Oprócz kontekstów wypowiedzi towarzyszących wpisom o euro, w badanych treściach często pojawiają się wzmianki o politykach lub osobach publicznych. Największe zaangażowanie generowały wypowiedzi dotyczące w szczególności Donalda Tuska (Twitter) i Mateusza Morawieckiego (Facebook). Zwłaszcza nazwisko Tusk pojawiało się w co dziesiątej wzmiance w kontekście euro.Co ciekawe, wzmianki o politykach najczęściej pojawiały się w stosunku przeciwnym do tego prezentowanego przez daną osobę, tzn. posty wspominające o Donaldzie Tusku, który zadeklarował chęć włączenia Polski do strefy euro, w większości krytykowały jego działania, a ich autorzy byli przeciwni przyjęciu wspólnej waluty. Z drugiej strony, wzmianki o Adamie Glapińskim, który ogłosił, że za jego kadencji Polska do strefy euro nie wejdzie, były generalnie przychylne wprowadzeniu waluty euro w Polsce.Firma Sotrender wyliczyła zaangażowanie użytkowników pod wzmiankami poszczególnych stron i autorów jako sumę Interactivity Index wszystkich opublikowanych treści.W ostatnim kwartale na stronach na Facebooku i Twitterze zdecydowanie największe zaangażowanie zdobyły treści pro euro, publikowane przez media społecznościowe Stowarzyszenia Młodzi .Nowocześni. Sotrender zwrócił też uwagę na promujące wprowadzenie euro w Polsce wpisy Dyrektora Zarządzającego FWG Marka Tatały.