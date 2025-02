Brak pracowników w branży IT. Kim jest idealny kandydat?

O tym, że brak wykwalifikowanych pracowników, to jedna z największych bolączek pracodawców, mówi się nie od dziś. Branża IT nie jest pod tym względem wyjątkiem, co wyraźnie potwierdza zrealizowany przez ManpowerGroup raport "Niedobór talentów 2025". Opracowanie wskazuje, że problem ten ma wprawdzie nieco mniejszą skalę niż w minionym roku, ale ciągle dotyka aż 55% polskich pracodawców z branży nowych technologii.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które kompetencje są w opinii pracodawców najbardziej deficytowe na rynku pracy IT?

Którzy z kandydatów mogli w minionym roku przebierać w ofertach pracy?

Czy programiści muszą liczyć się z ograniczeniami w zakresie pracy zdalnej?

Jednym z nich jest mniejsza rotacja w organizacjach, spowodowana niepewnością zatrudnienia w nowych spółkach oraz wpływem AI na rynek pracy. W obliczu zmieniającej się sytuacji gospodarczej pracownicy częściej wybierają stabilność w dotychczasowych firmach, co zmniejsza presję rekrutacyjną. Dodatkowo coraz większa popularność programów reskillingu oraz szerokie możliwości pracy zdalnej sprawiają, że pracodawcy mogą łatwiej pozyskiwać, ale też rozwijać talenty. W efekcie obserwujemy delikatne obniżenie wskaźnika obrazującego poziomu braku pracowników, choć nadal pozostaje on na wysokim poziomie – dodaje ekspert.

Brakuje pracowników w branży IT 55% firm IT mówi o braku pracowników z pożądanymi umiejętnościami.

Powrót do biur, forma zatrudnienia i benefity w IT – co się zmieniło?

Widać niewielki spadek liczby ofert całkowicie zdalnych, natomiast cały czas mniej więcej po równo rozkładają się oferty z opcją pracy hybrydowej i zdalnej. Jak pokazuje nasz raport, ogłoszenia gdzie pracodawcy oferują pracę w pełni stacjonarną to niespełna 7 procent. Branża IT nadal będzie tą wiodącą prym w „elastycznym” podejściu do trybu pracy, a biura nie będą ich stałym miejscem wykonywania obowiązków – dodaje.

Co ciekawe, specjaliści wskazują, że praca w ramach umowy o pracę daje im poczucie stabilności, benefity i możliwość rozwoju w ramach struktury firm. Pozostając w temacie dodatków pozapłacowych, to nieodłącznym elementem jest możliwość pracy zdalnej i elastyczny czas działań, często traktowane już jako standard. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się również wszelkiego rodzaju pakiety medyczne, a także 4-dniowy tydzień pracy czy możliwość workation – podsumowuje Świątkiewicz.

Kandydaci, którzy będą mogli przebierać w ofertach

Jednak to nie wszystko. Kluczowym elementem przewagi rynkowej kandydatów będzie również rozwijanie umiejętności biznesowych. Inżynierowie oraz specjaliści techniczni powinni ewoluować w kierunku roli konsultantów, którzy nie tylko rozumieją technologię, ale także potrafią zidentyfikować potrzeby interesariuszy, zrozumieć motywacje stojące za podejmowanymi decyzjami na wyższym szczeblu. Taka wiedza pozwala na skuteczne przełożenie tych założeń na zadania inżynieryjne, dostarcza wartość dla firmy w sposób bardziej spójny, efektywny. Pozwala też na lepsze pozycjonowanie się w hierarchii wartości technologicznej. Rosnące znaczenie mają umiejętności miękkie, zdolność adaptacji do zmian, efektywna komunikacja oraz umiejętność współpracy w zróżnicowanych zespołach. W dobie dynamicznych zmian technologicznych, a także biznesowych kluczowa będzie chęć nieustannego uczenia się i gotowość do podejmowania nowych wyzwań – podsumowuje dyrektor Experis w Polsce.

Brak pracowników IT na świecie

Organizacje działające w obszarze IT w Polsce wskazują na największe wyzwanie z pozyskaniem potencjalnych pracowników z kompetencjami technicznymi (34%), umiejętnościami z obszaru IT oraz analizy danych (27%), a także tymi z zakresu logistyki i operacji (25%). Tuż za podium znalazły znajomość HR (21%), sprzedaży i marketingu (18%), a także obszaru produkcji (18%).Paweł Łopatka, ekspert rynku pracy IT oraz dyrektor Experis w Polsce, wskazuje, że spadek niedoboru talentów w branży IT może być wynikiem kilku czynników.Branża nowych technologii, która uchodziła niegdyś za najbardziej elastyczną także powoli stawia teraz na pracę stacjonarną. Paulina Świątkiewicz, HR Business Partner portali z ofertami pracy justjoin.it & rocketjobs.pl wskazuje, że choć światowe trendy głośno sugerują, że powrót do biur będzie nieunikniony, jeszcze długo polscy programiści będą dyktować warunki w tym temacie.Ekspertka zauważa także, że w tym obszarze dominują dwie formy współpracy, czyli B2B oraz umowa o pracę.Jak pokazują dane Job Market Inisghts, w ubiegłym roku w polskiej sieci pojawiło się niemal 240 tysięcy ofert pracy kierowanych do kandydatów IT oraz telekomunikacji. Na największy wachlarz możliwości zmiany mogły liczyć osoby zainteresowane stanowiskami takimi jak DevOps Engineer, Java Developer, Data Engineer, Fullstack Developer czy Senior Java Developer.Zdaniem Łopatki, kompetencje przyszłości w IT to przede wszystkim umiejętności związane z wdrażaniem nowych technologii, takich jak AI, analiza danych, cyberbezpieczeństwo oraz ekspercka znajomość niektórych systemów.Analizując globalny brak pracowników można zauważyć, że pracodawcy obszaru nowych technologii wskazują na największą lukę kompetencji IT i analizy danych (54%), inżynierii (29%). Trudno także o osoby z odpowiednimi umiejętnościami z zakresu sprzedaży i marketingu (20%), a także logistyki oraz operacji (18%).