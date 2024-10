Satysfakcja z pracy: w branży IT lepiej niż gdzie indziej?

Serwisy rocketjobs.pl i justjoin.it przedstawiają wyniki najnowszego badania "Jak pracować, by nie żałować. Pokolenia X, Y i Z o dopasowaniu do pracy". Jego autorzy zapytali przedstawicieli sektora IT oraz branż white collar o kwestię satysfakcji z pracy. Oto, co udało się im ustalić.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym jest dopasowanie do pracy i jak je mierzyć??

Jakie stereotypy są ciągle żywe na rynku pracy w branży IT?

Co poświęcamy dla pracy?

Jakie kwestie motywują pracowników do zmiany pracy?

Dopasowanie do pracy – czym jest i jak je mierzyć?

10 najważniejszych elementów wpływających na dopasowanie do pracy Dla specjalistów IT podejście pracodawcy do pracownika to najważniejszy aspekt zadowolenia z pracy

W czym specjaliści IT są najbardziej dopasowani?

Wydany przez nas raport ma na celu zwrócenie uwagi na problem odnalezienia się w dzisiejszej złożonej rzeczywistości zawodowej, pogodzenia się z koniecznością zmiany pracy, a nawet branży kilkukrotnie w trakcie cyklu kariery oraz szukaniu kompromisu między potrzebami własnego „ja” i rynku pracy, który dynamicznie się zmienia. Dostarczone przez nas dane nie tylko obrazują bieżącą sytuację, ale również wskazują na główne wyzwania, jakie stoją przed pracodawcami. Z badań wynika, że choć aż ponad 80 proc. pracowników jest relatywnie zadowolona ze swojej sytuacji zawodowej, istnieją obszary, które wciąż wymagają poprawy – szczególnie te związane z podejściem do pracownika i jego czasu, dbałością o jego potrzeby. Pokolenia Y i Z mają o wiele wyższe oczekiwania w tym zakresie niż ich poprzednicy, co oznacza, że pracodawcy muszą zrewidować swoje podejście do zmieniających się potrzeb kandydatów – mówi Piotr Nowosielski, CEO rocketjobs.pl i justjoin.it.

Droga do dopasowania w IT

Stereotypy wciąż żywe

Głęboko zakorzenione stereotypy płciowe stanowią jedną z głównych barier dla dziewczynek wchodzących w świat IT. Przekonanie, że technologia i programowanie są domeną chłopców, zniechęca dziewczynki do rozwijania zainteresowań w tych dziedzinach, co może hamować ich rozwój i wpływać na przyszłe wybory zawodowe. Aby włączyć dziewczynki w świat IT, kluczowe jest świadome działanie rodziców i nauczycieli. Rodzice powinni promować technologie jako neutralną płciowo dziedzinę, oferując dzieciom zabawki technologiczne i zachęcając do programowania. Szkoły powinny organizować zajęcia z programowania, prezentować wzorce kobiet sukcesu w IT i unikać nieświadomego faworyzowania jednej płci. Atmosfera akceptacji i równości, promowanie współpracy i wspólne rozwiązywanie problemów przez chłopców i dziewczynki może wzmocnić pewność siebie dziewczynek i zachęcić je do rozwijania pasji w IT – mówi Adrianna Klimczak, wiceprezeska i współzałożycielka Fundacji IT Girls.

Poświęcenie i żal

Świetlana przyszłość?

Z raportu, który jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem zagadnienia dopasowania do pracy i wpływu otoczenia na rozwój kariery , dowiadujemy się, czego zawodowo żałują pracownicy sektora IT, jakie mają wyzwania, czy czują się dopasowani do swojej pracy i jakie są ich oczekiwania co do przyszłości. Oprócz wyczerpującej analizy aktualnej sytuacji zawodowej zatrudnionych w branżach white collar i IT publikacja zawiera także komentarze i rekomendacje ekspertów oraz praktyków biznesu. Partnerami merytorycznymi wydania są firmy Erli.pl, TPay, Strive i Rafineria Gdańska, a partnerem wspierającym Reply. Medialny patronat nad raportem objął Mordor Na Domaniewskiej.Twórcy raportu dopasowanie do pracy definiują jako stopień satysfakcji z elementów budujących środowisko pracy i będących w ocenie respondentów kluczowymi. Dla specjalistów IT, podobnie jak dla całej grupy badanych, podejście pracodawcy do pracownika to najważniejszy aspekt wpływający na satysfakcja z pracy – wskazało go dokładnie 61 proc. Na kolejnych miejscach znalazło się satysfakcjonujące wynagrodzenie na równi z poczuciem, że robi się coś, co się lubi (po 54 proc.), a następnie poczucie, że wykonywana praca ma sens (36 proc.) Z kolei bardziej niż dla ogółu pracowników liczy się w IT elastyczny czas pracy i możliwość pracy zdalnej. Ostatnie w hierarchii ważności znalazły się prestiż wykonywanego zawodu i możliwość awansu, a także odpowiadające możliwości rozwoju.Jak się okazuje, 88 proc. pracowników biurowych i tych z branży IT deklaruje ogólną satysfakcję z dopasowania do swojej obecnej pracy. Z badania wynika, że pracujący w branży IT najlepiej oceniają dopasowanie swoich warunków pracy w kontekście możliwości pracy zdalnej, co potwierdza aż 69 proc. respondentów. Kolejne wysoko ocenione aspekty to dobre relacje ze współpracownikami (68 proc.), odpowiednia forma zatrudnienia (60 proc.), poczucie bezpieczeństwa i stabilność zatrudnienia (58 proc.) oraz elastyczny czas pracy (57 proc.).W odniesieniu niemal do wszystkich wymienionych aspektów zatrudnieni w IT są bardziej zadowoleni niż pozostali pracownicy biurowi. Najmniejszą satysfakcję w tej grupie odnotowano w kwestiach takich jak realny wpływ na decyzje w firmie, relacje z przełożonymi, perspektywy rozwoju i awansu, a także komfortowe biuro, atrakcyjny system premiowy i poziom wynagrodzenia.Twórcy raportu za cel postawili sobie również sprawdzenie, jak kształtowała się zawodowa droga pracowników IT. Dlatego badanych zapytano o kwestię wpływu na ich decyzje dotyczące pracy. Czy sami wybrali pierwszy zawód? Kogo dziś się radzą w sprawach zawodowych?Badanie ujawniło, że najliczniejsza grupa (29 proc.) wybór profesji podjęła samodzielnie, 28 proc. polegało na opiniach rodziców, 25 proc. radziło się znajomych, a 19 proc. partnera lub partnerki. Z kolei obecnie to drugie połówki są najczęstszym źródłem zawodowych porad – dla 45 proc. badanych, za to co trzeci specjalista IT szuka wskazówek u przyjaciół.W publikacji zwrócono też uwagę na problem wciąż niskiej reprezentacji kobiet w branży IT. Obecnie globalnie kobiety wciąż stanowią mniej niż jedną trzecią pracowników w branżach związanych z technologią, a w Polsce w sektorze IT jedynie ok. 15 proc. zatrudnionych stanowią kobiety. Przyczyną braku równowagi płci w tym obszarze są m.in. kulturowe i społeczne stereotypy. W opinii publicznej wciąż praca w branży IT postrzegana jest jako „męski” zawód, co swoje korzenie ma już w wychowaniu dzieci.Z analizy aspektów, jakie zatrudnieni w IT najczęściej poświęcili dla kariery, wynika, iż pokrywają się one w większości ze wskazaniami pozostałych uczestników badania. Są to kolejno: czas na pasje, zainteresowania (56 proc.), zdrowie psychiczne (45 proc.), relacje z przyjaciółmi (43 proc.), jakość relacji z partnerem/partnerką (36 proc.) czy czas dla dzieci (32 proc.). Respondenci najbardziej żałują poświęcenia czasu z dziećmi (72 proc.), zdrowia (66 proc.) i jakości relacji z partnerem lub partnerką (64 proc.).Zapytani o swoją przyszłość zawodową pracownicy IT mają raczej pozytywne odczucia. 72 proc. z nich optymistycznie myśli o swojej karierze, a 23 proc. neutralnie. Więcej niż co drugi badany nie planuje zmieniać branży, a 45 proc. nie chce też zmienić obecnego miejsca pracy. Tych, którzy wskazali chęć zmiany (26 proc.) najczęściej motywują lepsze zarobki (55 proc.) oraz szacunek pracodawcy (41 proc.).Raport jest główną osią działań promujących cyfrowe narzędzie na portalach justjoin.it i rocketjobs.pl – Bazę dopasowanych talentów, umożliwiającą pracodawcom natychmiastowy dostęp do profili kandydatów, którzy najlepiej odpowiadają na wymagania zawarte w ich ogłoszeniu o pracę. W ramach kampanii powstał też dedykowany cykl spektakli komediowych we współpracy z Klubem Komediowym oparty na treściach z raportu.