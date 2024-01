Praca w branży IT: poszukiwani specjaliści od cyberbezpieczeństwa

Grafton Recruitment przedstawia wyniki z „Raportu wynagrodzeń i trendów w przedsiębiorstwach”. Opracowanie dowodzi m.in., że pomimo pewnego spowolnienia i ostrożności firm w zatrudnianiu nowych pracowników, pracy w branży IT nie powinno zabraknąć. Pracodawcy w szczególności potrzebują osób specjalizujących się w cyberbezpieczeństwie, ale oferty ma również support IT.

Przeczytaj także: Branża IT: znaczny spadek ofert pracy, natrudniej juniorom

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie czynniki powodują, że firmy ostrożnie podchodzą do kwestii związanych z zatrudnieniem?

Czy pracownicy IT są zadowoleni ze swojej pracy?

Jak duży odsetek pracowników IT otrzymał w minionym roku podwyżkę wynagrodzenia?

Zabezpieczenie wrażliwych danych ma coraz większe znaczenie, co sprawia, że zapotrzebowanie na tego typu specjalistów będzie stałe. Bez względu na to, czy firmy będą korzystać ze wsparcia wyspecjalizowanych firm, czy zatrudniać wewnętrznie, konieczność ochrony danych wymusi na organizacjach zabezpieczenie środków na ten cel – zauważa Agata Jemioła, Branch Manager w Grafton Recruitment.

Praca zdalna standardem, podwyżki niekoniecznie

Zadowoleni z pracy i wierni branży

Pomimo wyraźnego spowolnienia w całym sektorze IT, pracownicy działów związanych z supportem uważają, że rynek obfituje w atrakcyjne oferty pracy. Trudno z tym polemizować, bo choć różnego typu projekty NPI (ang. New Product Introduction) mogą być wstrzymywane, nie ubywa rozbudowy infrastruktury związanej z kontrolą dostępu, możliwością pracy zdalnej w środowisku firmowym, czy bezpieczeństwem danych – komentuje Agnieszka Zakościelna, IT & Engineering Delivery Center Manager w Grafton Recruitment.

Popyt na role takie jak specjalista Service Desk, administrator systemów informatycznych, czy konsultant SAP rósł w szybkim tempie, by osiągnąć punkt kulminacyjny w pierwszym kwartale 2022 roku. Obecnie, na skutek spowolnienia gospodarczego, firmy ograniczają inwestycje i ostrożnie podejmują decyzje o zwiększaniu zatrudnienia.Jednocześnie postępujący rozwój technologii i powszechność pracy zdalnej sprzyjały w 2023 roku dalszemu wzrostowi zapotrzebowania na wybrane specjalizacje w IT. Taką „zieloną wyspą” na mapie ogłoszeń o pracę pozostaje cyberbezpieczeństwo – w trzecim kwartale 2023 roku odnotowano prawie dwukrotnie większe zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wciąż pojawiają się również ogłoszenia dotyczące stanowisk z obszaru IT Support, choć obecnie zapotrzebowanie na te role jest o 20% niższe niż w pierwszym kwartale 2022 roku, kiedy osiągnęło najwyższy poziom w ciągu ostatnich pięciu lat.Pierwszy wariant jest coraz popularniejszy, czego dowodem jest chociażby obecność na rynku firm - największe zatrudniają tylko w Polsce po kilka tysięcy osób, a łącznie w skali międzynarodowej mają nawet 100 tys. wakatów.Najważniejszym determinantem zadowolenia pracowników supportu IT było – podobnie jak w przypadku pozostałych działów - wynagrodzenie. Drugim najistotniejszym czynnikiem okazała się możliwość pracy zdalnej . W momencie badania aż 55,7% osób pracowało w ten sposób. Badani ocenili, że jest to, obok atmosfery w pracy, najpełniej zaspokajana ich potrzeba.Za najsłabiej spełnione oczekiwanie uznana została wysokość wynagrodzenia. To odzwierciedla się w części badania związanej ze wzrostami płac – zgodnie z jej wynikami tylko 18% ankietowanych otrzymało w ubiegłym roku podwyżkę wyższą niż inflacja. Pracownicy wsparcia technicznego IT mogą liczyć obecnie na zarobki rzędu 5,5-28 tys. zł.Wysokość wynagrodzenia determinuje zarówno stanowisko, jak i miejsce zatrudnienia. Wyraźnie jednak widać, że wynagrodzenia są związane z poziomem skomplikowania danego obszaru – zajmujący się m.in. dostępami dla zespołu i prostymi awariami pracownik Service Desku może liczyć na 5500 zł na start, ale już po awansie na tzw. drugą linię będzie zarabiać nawet 15 tys. zł. Na najwyższe wynagrodzenia wśród specjalistów mogą liczyć działający na styku technologii i biznesu konsultanci SAP (do 26 tys. zł), a wśród kadry menedżerskiej – piastujący stanowisko CTO (Chief Technology Officer – Dyrektor Techniczny), który może liczyć w stolicy na zarobki rzędu 25-40 tys. zł).Zamrożenie pensji w 2023 roku nie spowodowało lawinowego niezadowolenia wśród obsady Supportu IT. Jak wynika z przeprowadzonego badania, aż 72% osób zatrudnionych w branży odczuwa satysfakcję z pracy. Na zdecydowane niezadowolenie wskazało zaledwie 1,6%, co stanowi najniższy wynik w całym badaniu. Satysfakcja z zatrudnienia przekłada się na brak zainteresowania zmianą ścieżki zawodowej – przebranżowienie wykluczyło 42,6% badanych, co stanowi najwyższy wynik w całym badaniu.Zmiany w prawie także sprzyjają cyfryzacji, co w naturalny sposób, choć niekoniecznie skokowo, wpływa na zapotrzebowanie na pracowników Supportu. Osoby z branży zdają się tego w pełni świadome, bo choć tylko 20% aktywnie poszukuje nowego pracodawcy, to aż 98% jest zorientowanych w tym, jak wygląda rynek ogłoszeń.