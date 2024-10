Era sztucznej inteligencji sprzyja freelancerom z branży IT?

Serwis justjoin.it oraz platforma Freelancehunt przedstawiają opracowanie poświęcone sytuacji panującej na rynku pracy IT w erze zdominowanej przez sztuczną inteligencję. Jest ono kolejnym dowodem na to, jak przemożny wpływ wywiera na nas i otoczenie sztuczna inteligencja.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy freelancerzy są zadowoleni z rezultatów wykorzystania AI w ich pracy?

W jakich specjalizacjach obserwuje się największe wzrosty liczby ogłoszeń o pracę oraz projektów dla freelancerów?

Które specjalizacje notują największy średni spływ CV na jedną ofertę ?

W najbliższym czasie prognozujemy znaczny wzrost liczby specjalistów AI w branży IT wśród freelancerów, biorąc pod uwagę ich aktywne wykorzystanie AI w rozwiązywaniu skomplikowanych zadań oraz znaczące inwestycje w szkolenia z zakresu AI, mówi Oleg Topichii, założyciel międzynarodowej platformy dla freelancerów i zleceniodawców Freelancehunt. Niedawno stworzyliśmy również dedykowane kategorie sztucznej inteligencji w naszym katalogu projektów, ponieważ widzimy rosnące zapotrzebowanie zleceniodawców na specjalistów z tej dziedziny, dodaje Oleg Topchii.

Nie ulega wątpliwości, że sztuczna inteligencja wywiera ogromny wpływ na dzisiejszy rynek pracy i przyspiesza zachodzące na nim zmiany, m.in. wskazując nowe, bardziej opłacalne kierunki rozwoju firm, mówi Piotr Nowosielski, CEO justjoin.it & rocketjobs.pl. Prowadzi też do powstawania nowych specjalizacji i zawodów opartych na AI, a zjawisko będzie się tylko pogłębiać, dodaje Piotr Nowosielski.

Dostępność rządzi, forma współpracy uelastycznia się, podobnie jak wynagrodzenia wśród tych najbardziej poszukiwanych na rynku

Najpopularniejsze specjalizacje, największe wzrosty

Rewolucja AI - co dalej na rynku pracy?

Globalnie już od 2016 roku wzrost liczby miejsc pracy w sektorze Al przewyższa wzrost liczby wszystkich miejsc pracy, mówi Piotr Nowosielski, CEO justjoin.it & rocketjobs.pl. W ostatnich dwóch latach specjalizacja AI/Machine Learning cieszy się coraz większym popytem, dlatego w odpowiedzi na potrzeby rynku wprowadziliśmy na nasz job board dedykowaną kategorię AI/Machine Learning, aby poszukującym ekspertom od AI łatwiej było odnaleźć dedykowane im oferty - dodaje Piotr Nowosielski.

A co AI daje freelancerom? Freelancehunt zadał to pytanie grupie 1229 freelancerów w czerwcu 2024 roku

Większa produktywność pozwala na podjęcie większej liczby zleceń”, tłumaczy Oleg Topchiy, założyciel platformy Freelancehunt. To bardzo dobry czas dla freelancerów: korzystając z narzędzi AI mogą zarabiać więcej lub pracować mniej. Jest jednak jeden warunek - muszą wejść w tę nową technologię i cały czas się uczyć, dodaje Oleg Topchiy.

Różnice wynikają z popytu oraz podaży specjalistów o różnych kompetencjach obecnych na rynku. Np. UX (User Experience) stał się niezwykle atrakcyjnym kierunkiem rozwoju zawodowego dla osób spoza IT, którzy nie chcą programować, nie są stricte techniczni, ale interesuje ich grafika komputerowa i chcą pracować w IT. Próg wejścia jest dosyć nisko stąd fala tego typu specjalistów na rynku w ostatnim czasie.Inaczej sytuacja wygląda w sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym - te specjalizacje dostępne są dla osób wysoce technicznych, które nie tylko posiadają odpowiednią wiedzę, ale także systemowy, logiczny sposób myślenia. Olbrzymi popyt na takich specjalistów sprawia, że firmy sięgają po wszystkie dostępne sposoby rekrutacyjne: nie tylko oferty pracy na portalach pośrednictwa pracy, ale także usługi headhunterów oraz platformy dla freelancerów.Firmy sięgają po freelancerów również gdy potrzebują specjalisty na krótki czas, np. do jednego projektu lub w małym zakresie np. prowadzenie profilu w social media, albo stworzenie infografiki od czasu do czasu. W takich przypadkach zatrudnienie specjalisty na etat jest po prostu nieopłacalne.Aby pokazać co dzieje się w dwóch segmentach rynku pracy na raz przygotowaliśmy zestawienie popularności ogłoszeń o pracę na justjoin.it oraz projektów na Freelancehunt.Które specjalizacje cieszą się największą popularnością? W jakich specjalizacjach obserwujemy największe przyrosty liczby ogłoszeń o pracę oraz projektów dla freelancerów?Specjalizacje w jakich w 2024 r. zanotowaliśmy największy średni spływ CV na jedną ofertę to kolejno: HTML , JavaScript, Testing , UX/ UI , Python i Project Management.Do stałej popularności HTML z pewnością przyczynia się fakt, że próg wejścia do tej specjalizacji jest bardzo niski. Mówimy oczywiście o podstawowym poziomie. Dzięki HTML można sprawnie przejść w JavaScript i projektować strony www, aplikacje itd. Wejście do branży ułatwia dostępność kursów internetowych, mnogość materiałów szkoleniowych w sieci. Ponadto HTML, mimo, że nie jest językiem programowania jest wciąż używany w wielu miejscach w sieci.Dane potwierdzają też utrzymujący się od kilku lat trend - najczęściej poszukiwanymi pracownikami w IT są programiści JavaScript, a kategoria ta utrzymuje swoją pozycję jako jedna z najczęściej używanych i najbardziej użytecznych języków programowania. Co więcej, w związku z ciągłym rozwojem technologii cyfrowych, przewidujemy, że popyt na programistów JavaScript prawdopodobnie będzie nadal rósł.Wśród specjalizacji, na które najczęściej aplikowano znalazły się też Testing oraz Python . Podobnie jak HTML to kategorie najczęściej wybierane na start kariery w IT, co może świadczyć o tym, że wciąż wiele osób próbuje rozpocząć przygodę z branżą, na oferty z tego obszaru aplikują tu głównie juniorzy.Wysoko pod względem liczby aplikacji plasuje się także kategoria UX/UI, która nadal cieszy się dużą popularnością i znaczeniem na rynku pracy. Wzrost znaczenia cyfrowych produktów i usług, takich jak aplikacje mobilne, platformy e-commerce czy oprogramowanie SaaS, sprawia, że firmy przywiązują ogromną wagę do tworzenia intuicyjnych, przyjaznych dla użytkownika interfejsów. Popularność tej kategorii z pewnością wynika też z konkurencyjnego wynagrodzenia. W Polsce mediana wynagrodzeń specjalistów UX/UI dla średniozaawansowanych wynosi ok. 12-16 tys. zł brutto.Ponadto dalej pożądani na rynku są Project Managerowie - potrzebni z uwagi na coraz większą liczbę projektów IT, potrzebę zarządzania coraz większą ich złożonością, operowanie budżetem i ryzykiem. I to właśnie w tej kategorii zanotowaliśmy rekordową liczbę aplikacji na jedno ogłoszenie. Na ofertę dla Project Managera w jednej z wrocławskich firm zaaplikowało aż 1348 osób.Analizując liczbę ogłoszeń z ostatniego pół roku na justjon.it, największy przyrost zanotowaliśmy w kategoriach: Data, Java i Security. Data i Java to specjalizacje, w których liczba aplikacji nie tylko najszybciej rosła, ale też sumarycznie ogłoszeń było najwięcej (Java - 318, Data - 311).Najdynamiczniej rosnąca pod względem liczby ogłoszeń specjalizacja to Data. Według badania przeprowadzonego przez nasz portal na grupie specjalistów IT wiosną br. kategoria ta została wskazana jako druga wśród najbardziej przyszłościowych kierunków w branży technologicznej. Najczęściej poszukiwani specjaliści w tym obszarze to Data Analyst, Data Engineer czy Data Scientist.Mocną pozycję utrzymuje też JAVA, co może świadczyć o tym, że pomimo spadku liczby ofert pracy w sektorze programowania, ta dziedzina nadal pozostaje największą w sektorze IT w Polsce, obejmując niemal 40 proc. rynku. Oznacza to stabilny popyt na programistów i podkreśla ich kluczową rolę w krajobrazie technologicznym kraju.Z kolei ofert w obszarze security nie ma jeszcze aż tak wielu, ale widać silny trend wzrostowy, który z pewnością będzie się umacniać. Według wspomnianego badania, spośród 23 obszarów i języków programowania, badani za najbardziej przyszłościowy kierunek rozwoju w IT uznali właśnie cyberbezpieczeństwo. Wiąże się to oczywiście z szybkim rozwojem technologii, co sprawia, że w świecie cyfrowym pojawia się coraz więcej zagrożeń. Ponadto jest to też jedna z najbardziej intratnych gałęzi IT - wg danych Just Join IT w roku 2023 branża Security utrzymywała się na piątym miejscu pod względem wysokości zarobków w całym IT (na umowie B2B).Rekordowe wzrosty konkurencyjności odnotowano w obszarze uczenia maszynowego - ponad dwa razy więcej ofert specjalistów na każdy opublikowany projekt zleceniodawców pomiędzy 2023, a 2024 rokiem. Dane te reprezentują faktyczne zmiany w liczbie ofert składanych przez freelancerów na zapytania składane przez firmy.Kiedy niespełna dwa lata temu ChatGPT udostępniony został online (30 listopada 2022 roku) jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać aplikacje dla firm i osób prywatnych wykorzystujące jego potencjał. Specjaliści z zakresu uczenia maszynowego, którzy nie tylko rozwijali ten model, ale potrafili na niego wpływać poprzez rodzaj dostarczanych danych oraz mechanizmy uczenia, byli rozchwytywani.W statystykach portalu Freelancehunt, który obsługuje pracę kilkuset tysięcy freelancerów z całego świata, w tym gro z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, widzimy, że najmniej ofert, spośród 120 specjalizacji obecnych na portalu, otrzymywały projekty z obszaru uczenia maszynowego. Co prawda wzrosty rok do roku 2023 i 2024 są imponujące i wyniosły 105%, ale nadal ofert w tym obszarze było najmniej ze wszystkich rodzajów pracy.Trzy kolejne kategorie, które odnotowały również wysokie wzrosty to: programowanie na iOS o 76,46%, Python 62,67% i programowanie aplikacyjne 61,69%.Blockchain to specjalizacja wymagająca technicznego myślenia. Freelancerzy, którzy pracują głównie w obszarze kreatywności i frontendzie mieliby dużą trudność w przekwalifikowaniu się na blockchain, stąd niewielka liczba osób dołączająca do tej specjalizacji w krótkim okresie czasu.Stanowiska na jakie najczęściej rekrutują firmy w obszarze AI to Data Scientist, Data Engineer, AI Prompt Engineer, Machine Learning Engineer oraz AI Architect. Widełki finansowe na wymienionych stanowiskach wahają się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Średnio są to kwoty w przedziale 20 000 - 40 000 PLN (brutto lub w oparciu o kontrakt B2B) miesięcznie i z pewnością będą rosły.Obserwując zmiany na rynku IT można stwierdzić, że rozwój sztucznej inteligencji wpływa na zwiększenie zapotrzebowania na nowe umiejętności, zmienia role w zespołach technologicznych i wpływa na sposób zarządzania projektami oraz cyberbezpieczeństwem. Pojawiają się też wyzwania związane zarządzania zaufaniem, ryzykiem i bezpieczeństwem rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji. Al TRiSM (skrót od Artificial Intelligence (AI) Trust, Risk, and Security Management - to obecnie jeden z najważniejszych trendów technologicznych, który również będzie generował nowe stanowiska pracy w tym obszarze.Freelancerzy dzięki AI przede wszystkim oszczędzają czas - tak odpowiedziało prawie 54% ankietowanych międzynarodowym badaniu “Portret Freelancera 2024” przeprowadzonego w czerwcu br. O poziomie zadowolenia z użyteczności nowej technologii może świadczyć fakt, że tylko 2% spośród freelancerów wykorzystujących AI w pracy jest z niej niezadowolona.Z badania Freelancehunt wynika, że prawie 70% freelancerów już teraz używa różnych narzędzi AI w swojej pracy. Niekwestionowanym liderem popularności jest nadal ChatGPT, używa go do pracy 73% freelancerów biorących udział w badaniu mimo, że różnorodność narzędzi sztucznej inteligencji w każdej specjalizacji jest olbrzymia. Na drugim miejscu znalazł się Midjourney, czyli serwis generujący grafiki - 7%, dalej Copilot Microsoftu - 5% oraz Gemini od Google’a - 4%.Niektórych może dziwić, że po prawie dwóch latach od udostępnienia online ChatGPT oraz setek innych aplikacji wykorzystujących AI nadal ¼ freelancerów nie korzysta z nich w pracy.Powodów jest kilka, a co ciekawe, mentalny opór przed nową technologią jest już najmniej istotny. Istnieją biznesy i branże związane na przykład z bezpieczeństwem danych, które wykluczają użycie nawet płatnych wersji narzędzi online. Takie firmy, specjaliści chcąc korzystać z AI muszą stworzyć dla niej wewnętrzne środowisko offline.Freelancerzy cały czas uczą się czegoś nowego. Dzięki nauce opanowują nowe technologie, które pomagają im zarówno optymalizować swoją codzienną pracę, jak i występować na rynku jako cenni specjaliści o wąskiej specjalizacji, których firmy angażują do realizacji projektów opartych na sztucznej inteligencji.AI wpływa istotnie na rynek pracy, ale to nie pierwszy raz, ani nie ostatni kiedy od specjalistów różnych kompetencji wymaga się dostosowania, przebranżowienia lub rozwoju drugiej specjalizacji, tak aby pozostać konkurencyjnym oraz korzystać z nowych możliwości.