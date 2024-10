BLIX AWARDS 2024. Konsumenci wskazali sklepy oferujące najlepsze promocje

Lidl, Kaufland, Stokrotka, Żabka, Twój Market, Sinsay, Rossmann, Frisco, Media Expert, Action i Temu - to sklepy, które zdaniem konsumentów oferują najlepsze promocje. Są to tegoroczni zwycięzcy w kategorii "Promocja Roku" w programie branżowym "BLIX AWARDS - Wybór Konsumentów".

Dobrze zaprojektowane programy promocyjne mogą wzmacniać lojalność shopperów, którzy regularnie wracają, aby skorzystać z atrakcyjnych ofert, zwłaszcza jeśli są one spersonalizowane i dostosowane do ich potrzeb. Do tego promocje pozwalają firmom na efektywne zarządzanie zapasami. Produkty, które normalnie mogłyby zalegać na półkach, w ramach promocji mogą szybko znajdować nabywców, co optymalizuje przepływ towarów – zauważa dr Krzysztof Łuczak z Kapituły programu i wiceprezes Grupy BLIX.

Oferty promocyjne dają także szansę producentom i detalistom na budowanie oraz utrwalanie wizerunku marki. Co więcej, w obliczu rosnącej konkurencji, stają się kluczowym narzędziem w walce o klienta. Sieci handlowe rywalizują, oferując coraz lepsze rabaty i oferty. To z jednej strony korzystnie wpływa na decyzje zakupowe konsumentów, a z drugiej – pozwala firmom utrzymać silną pozycję na rynku – wyjaśnia wiceprezes Grupy BLIX.

Ważnym elementem jest to, że promocje te są przekazywane w atrakcyjnej i czytelnej formie, najczęściej za pośrednictwem gazetek, które Polacy chętnie przeglądają przed zakupami. Kluczowe jest, aby promocje były zrozumiałe i proste, bez skomplikowanych ograniczeń i wykluczeń. To właśnie te aspekty Polacy szczególnie doceniają, wybierając konkretne sieci handlowe – komentuje Marcin Lenkiewicz, przewodniczący Kapituły BLIX AWARDS.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe BLIX AWARDS 2024 Konsumenci wskazali, które sieci mają najlepsze rabaty.

Obecna wojna cenowa, toczona przez największych graczy, wzmaga presję na cały rynek, co oznacza, że sieci handlowe muszą nieustannie inwestować w działania promocyjne, aby przyciągnąć klientów i zachować ich lojalność. To wymaga od firm ciągłego poszukiwania nowych, efektywnych sposobów na wyróżnienie się wśród konkurencji, zarówno poprzez atrakcyjne rabaty, jak i przejrzystą komunikację oferty promocyjnej – uważa Marcin Lenkiewicz.

O wynikach zadecydowały głosy prawie 140 tys. konsumentów, którzy łącznie wyrazili blisko 4 mln opinii na temat codziennego funkcjonowania 119 sieci handlowych.Dla sieci handlowych promocje są skutecznym narzędziem, które przyciąga klientów do sklepów. To dzięki nim mogą budować ruch, zwłaszcza w czasach, gdy konsumenci stają się coraz bardziej wrażliwi na ceny.Do tego twórcy programu zaznaczają, że promocje są także doskonałym narzędziem marketingowym. Dzięki nim konsumenci poznają nowe produkty, które być może w normalnych warunkach nie trafiłyby do ich koszyka.W kategorii „Promocja Roku” konsumenci docenili w tym roku te sieci, które – ich zdaniem – organizują najlepsze promocje, dające im realne oszczędności.W tym roku w segmencie Dyskontów zwyciężył Lidl, a wśród Hipermarketów – Kaufland. W grupie Supermarketów wygrała sieć Stokrotka, a w segmencie Convenience – Żabka. Spośród Podmiotów Regionalnych i Lokalnych konsumenci nagrodzili sieć sklepów Twój Market. Laureatem w segmencie Odzież i Obuwie została sieć Sinsay. Wśród Drogerii pierwsze miejsce zajął Rossmann. W grupie E-grocery statuetka powędrowała do Frisco. Na rynku E-commerce nagroda główna została przyznana platformie zakupowej Temu. W segmencie Dom i Ogród najlepszy okazał się Action, a pośród Sklepów Branżowych – Media Expert. Ponadto Kapituła programu wyróżniła pięciu retailerów – Netto, sieć Groszek, Hitpol, JYSK i Dr.Max Drogerię.Według organizatorów programu, rynek promocyjny w Polsce należy do najbardziej konkurencyjnych rynków na świecie, co jest ogromną korzyścią dla konsumentów. Dzięki temu mogą oni cieszyć się atrakcyjnymi cenami i korzystać z częstych akcji promocyjnych, które mają bezpośredni wpływ na ich decyzje zakupowe. Sieci handlowe w Polsce regularnie organizują promocje, aby zaspokoić potrzeby klientów, co sprawia, że konsumenci mogą liczyć na korzystne oferty niemal każdego dnia.Podsumowując dr Krzysztof Łuczak, zwraca uwagę na to, że w Polsce sieci handlowe coraz bardziej rozbudowują swoje strategie promocyjne. Wykorzystują do tego nowoczesne narzędzia cyfrowe, jak aplikacje mobilne, programy lojalnościowe czy dynamiczne oferty. Jednocześnie powiększająca się konkurencja i rosnące wymagania konsumentów sprawiają, że sieci muszą stale monitorować i dostosowywać swoje działania, aby sprostać oczekiwaniom rynku. W ostatnim czasie widać też, że na rynku przybywa promocji, co jest oczywiście dobrą informacją dla Polaków.