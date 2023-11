BLIX AWARDS 2023. Te sklepy w Polsce oferują najlepsze promocje

Biedronka, Stokrotka, Kaufland, Żabka, Rossmann i Action - to sklepy, które zdaniem konsumentów oferują najlepsze promocje. Są to tegoroczni zwycięzcy w kategorii "Promocja Roku" w programie branżowym "BLIX AWARDS - Wybór Konsumentów". Przyznane zostały także wyróżnienia. Otrzymali je ALDI, Drogerie Natura, Pepco, Maxi Zoo, sieć JYSK oraz TEDi.

W tym roku walka w tej kategorii była wyjątkowo zacięta. Sieci handlowe komunikowały nam, że uznanie w dziedzinie promocji, w postaci nagrody lub wyróżnienia, jest dla nich szczególnie ważne, bo w czasach wysokiej inflacji muszą mocno rywalizować o klientów. Wśród laureatów innych kategorii często padały stwierdzenia, że w przyszłym roku muszą jeszcze mocniej powalczyć, żeby znaleźć się w elitarnym gronie sieci, które – wg samych konsumentów – oferują najlepsze na rynku promocje – relacjonuje Marcin Lenkiewicz, wiceprzewodniczący kapituły programu BLIX AWARDS.

„Promocja Roku” zawsze wzbudza największe zainteresowanie konsumentów, bo rabaty najczęściej decydują o wyborze danego sklepu. Oferując je, sieci handlowe bardzo agresywnie między sobą konkurują. Jest to widoczne szczególnie w czasach drożyzny. Klienci stają się coraz bardziej oszczędni i uważają, że sklepy powinny o nich walczyć promocjami. Polski rynek jest absolutnym ewenementem na skalę europejską pod względem ilości obniżek – zauważa dr Krzysztof Łuczak, członek kapituły programu.

O sukcesie tej sieci absolutnie zadecydowała jej pozycja rynkowa, która od długiego już czasu jest bardzo mocna – informuje Marcin Lenkiewicz.

Zwycięzcy tegorocznej edycji są mocno wyselekcjonowani z rynku, biorąc pod uwagę to, jak wielu konsumentów wzięło w tym roku udział w programie. Dlatego laureaci w tej kategorii mają niezwykle silny mandat do tego, aby wprost mówić, iż faktycznie oferują najlepsze promocje na rynku. Należy też dodać, że nagrody te są szczególnie ważne w branży, bo przyznawane są przez samych klientów, którzy w swoich ocenach kierowali się wyłącznie własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami. A to dla sieci handlowych powinien być największy zaszczyt – przekonuje Marcin Lenkiewicz.

Zdobycie nagrody w tej kategorii jest szczególnie ważnym osiągnięciem w branży. Każdego dnia zespoły w sieciach handlowych analizują tysiące danych, które ostatecznie korelują z różnego rodzaju czynnikami, m.in. z bieżącą sytuacją rynkową, sezonem w roku i zmieniającymi się preferencjami konsumentów. W dzisiejszych czasach to wyjątkowo trudne zadanie, ale też pracochłonne i niezwykle odpowiedzialne. Jednak od tego w ogromnej mierze zależy sukces rynkowy danej sieci – przekonuje dr Krzysztof Łuczak.

W grupie Dyskontów otrzymała je sieć ALDI za kampanię „Promocje od pierwszej sztuki”, która w wyjątkowy sposób pokazuje, że oszczędzanie nie musi być skomplikowane, a tanie kupowanie zaczyna się od oszczędności już na pierwszej sztuce produktu – wyjaśnia Marcin Lenkiewicz.

Pozwala ona na zakup produktów wyjątkowych i niszowych polskich marek, ale też artykułów z podstawowego koszyka zakupowego. Ta kampania buduje promocyjny charakter marki w połączeniu z jej nazwą – zwraca uwagę dr Łuczak.

Doceniliśmy tę sieć za podążanie za potrzebami konsumentów i wykorzystanie trendów w budowaniu oferowanego asortymentu. Miliony klientów pokochały okazyjne ceny na produkty, które są odzwierciedleniem ich aktualnych zainteresowań – wskazuje wiceprzewodniczący kapituły programu BLIX AWARDS.

Jesteśmy pod szczególnym wrażeniem akcji „Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz”. To nie tylko ciekawe działanie promocyjne, ale również proekologiczne – uważa dr Krzysztof Łuczak.

Marka nie tylko oceniana jest jako przystępna cenowo, ale spełnia też wymogi różnych grup nabywców względem składów oraz jakości produktów. Warto również wspomnieć o działaniach prospołecznych i zaangażowaniu w pomoc schroniskom – zaznacza Marcin Lenkiewicz.

„BLIX AWARDS – Wybór Konsumentów” organizowany jest przez Grupę BLIX i UCE RESEARCH. W IV już edycji wzięło udział ponad 130 tys. shopperów, którzy łącznie w kilku kategoriach wyrazili blisko 4 mln opinii na temat 93 sieci handlowych. W kategorii „Promocja Roku” Polacy wskazali, którzy retailerzy organizują najlepsze na rynku akcje promocyjne, czyli najbardziej przypadające im do gustu. Wzięli pod uwagę najczęściej wykorzystywane rabaty i najlepsze okazje pod względem ceny, jakości produktu oraz innych potrzeb konsumenckich.Organizatorzy też podkreślają, że ta kategoria od początku istnienia programu jest jedną z najważniejszych. Jak wiadomo z rynkowych badań, dzisiaj już blisko 90% dorosłych Polaków przegląda gazetki bądź ma z nimi styczność, czyli szuka przecenionych produktów.Nagrody w tej kategorii rozdano w sześciu segmentach. W pierwszym formacie zwyciężyła Biedronka.Z kolei wśród Supermarketów wygrała sieć sklepów Stokrotka. Zwycięskim Hipermarketem okazał się Kaufland. Grupę Convenience zdominowała Żabka. Wśród Drogerii zwycięzcą jest Rossmann. Natomiast w segmencie Dom i Ogród wygrała sieć Action.Organizatorzy zauważają, że sieci handlowe, jak co roku, niemal od razu po otrzymaniu nagród zaczęły korzystać z tego faktu. Szeroko informowały o nim w mediach społecznościowych, a także w swoich gazetkach, jak również w kampaniach promocyjnych, generowanych specjalnie na tę okazję.Ponadto w tym roku organizatorzy przyznali aż 6 specjalnych wyróżnień.W kolejnej grupie wyróżnione zostały Drogerie Natura za kampanię „Oszczędności mamy w Naturze”.W grupie Dom i Ogród wyróżniono aż cztery sieci. Jedną z nich jest Pepco.W tej samej grupie wyróżnienie otrzymała sieć JYSK.Kolejne wyróżnienie w grupie Dom i Ogród trafiło do Maxi Zoo. Uznanie organizatorów zdobyła niezwykle szeroka oferta asortymentowa w kategorii produktów dla zwierząt.I ostatnie wyróżnienie w tym segmencie dostała sieć TEDi. Dostrzeżony został szeroki wybór asortymentu non-food w wyjątkowo korzystnych cenach. Klienci doceniają łatwość i dostępność produktów dla dzieci, domu, ogrodu i zwierząt w jednym miejscu.