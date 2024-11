BLIX AWARDS 2024: które sieci handlowe w Polsce stawiają na innowacyjność?

Za nami piąta już edycja programu "BLIX AWARDS – Wybór Konsumentów", w ramach którego głos zabrało niemal 140 tys. polskich konsumentów, wskazując te sieci handlowe w Polsce, które w ich opinii w największym stopniu stawiają na innowacyjność. Kto pojawił się na liście zwycięzców? Odpowiedź na to pytanie poniżej.

Handel w Polsce przechodzi obecnie intensywną transformację cyfrową. Innowacje wprowadzane w sklepach mają kluczowe znaczenie, bo przyczyniają się do usprawnienia doświadczeń konsumentów i poprawy efektywności operacyjnej. Wiele sieci inwestuje spore środki, aby sprostać dzisiejszym wymaganiom bądź stać się liderem zmiany. Warto je docenić, gdyż to one wyznaczają kierunek, w którym zmierza handel w Polsce – mówi dr Krzysztof Łuczak z Kapituły programu.

Biedronka została doceniona przez konsumentów za koncept inteligentnych kas samoobsługowych oraz rozwój wielokanałowego programu lojalnościowego Moja Biedronka, niezwykle dostępnego dla konsumentów. Kaufland nagrodzono za wprowadzenie programu Kaufland Card oraz konceptu Kaufland Marketplace. Żabka i Chata Polska zdobyły uznanie za transformację cyfrową swoich sklepów i cyfrową komunikację z klientami – informuje członek Kapituły programu.

To potwierdzenie pozycji lidera w implementacji innowacyjnych rozwiązań, które poprawiają jakość obsługi oraz efektywność operacyjną. Dla klientów to dowód, że sieć inwestuje w rozwój technologii i nowych rozwiązań, co przekłada się na lepsze doświadczenia zakupowe, większą wygodę i bardziej spersonalizowane usługi – dodaje Tomasz Jabłoński, przewodniczący Kapituły.

Otrzymanie tej statuetki zwiększa też przewagę konkurencyjną sieci handlowej. Pomaga przyciągnąć nowych klientów i wzmocnić lojalność już istniejących. Pokazuje też, że firma jest dynamiczna, nowoczesna i reaguje na zmieniające się trendy rynkowe. To buduje jej pozytywny wizerunek w oczach konsumentów i partnerów biznesowych – zapewnia dr Łuczak.

W piątej edycji największego w Polsce programu branżowego „BLIX AWARDS – Wybór Konsumentów” Polacy docenili sieci handlowe i platformy zakupowe, które – w ich ocenie – w ostatnim czasie dokonały największego postępu innowacyjności. W praktyce oznacza to, że wprowadziły w swoich placówkach nowe technologie na rzecz konsumentów w zakresie robienia szybszych, lepszych jakościowo oraz tańszych zakupów. Retailerów oceniało prawie 140 tys. Polaków. Konsumenci wyrazili łącznie blisko 4 mln opinii na temat aktywności 119 sieci handlowych. Prestiżowe statuetki zostały rozdane w Warsaw Nobu Hotel.Statuetka „Innowacyjna Sieć Roku” w segmencie Dyskontów tym razem powędrowała do Biedronki, a wśród Hipermarketów – do sieci Kaufland. Zwycięzcą w grupie Supermarketów jest POLOmarket, a w segmencie Convenience – Żabka. Spośród Podmiotów Regionalnych i Lokalnych została nagrodzona Chata Polska, a w obszarze Sklepów Branżowych – sieć Maxi Zoo. Na rynku Drogerii najlepsza okazała się sieć Super-Pharm, E-grocery – platforma zakupowa Delio, a E-commerce – Allegro. Ponadto w segmencie Odzież i Obuwie nagroda została przyznana 4f, a w grupie Dom i Ogród – sieci Dealz.Otrzymanie statuetki w kategorii „Innowacyjna Sieć Roku” w największym programie branżowym w Polsce świadczy o wyjątkowym zaangażowaniu firmy w rozwój, nowoczesność i dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku.Twórcy programu podkreślają, że ta nagroda jest wyrazem uznania dla pracowników i ich pracy nad ciągłym rozwojem i wdrażaniem innowacji. Działa motywująco na cały zespół, inspirując do dalszego poszukiwania nowatorskich rozwiązań.Oprócz nagród głównych, zostały też wręczone specjalne wyróżnienia trzem retailerom, przyznane przez Kapitułę programu. Jedno z nich otrzymała sieć sklepów ABC za rozwój konceptu Moje Sklepy. Kolejne wyróżnienie dostała sieć PSB MRÓWKA, m.in. za wprowadzenie innowacyjnych systemów ekspozycji produktów oraz dynamiczną ofertę elektronarzędzi. Z kolei sieć sklepów Drogerie Natura została wyróżniona m.in. za wdrożenie nowoczesnej platformy e-commerce z intuicyjnym interfejsem oraz aplikacją mobilną.