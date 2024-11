BLIX AWARDS 2024: najbardziej prospołeczne sieci handlowe w Polsce

ALDI, Carrefour Hipermarket, Dino, TOPAZ, Empik, CCC, Castorama i HEBE to najbardziej prospołeczne sieci handlowe. Tak zdecydowali konsumenci w piątej edycji programu branżowego "BLIX AWARDS - Wybór Konsumentów". Specjalne wyróżnienia w tej kategorii otrzymały Black Red White i AVON.

Wybór konkretnych sieci handlowych podkreśla, że pewne kluczowe wartości i inicjatywy są dla klientów szczególnie istotne. Chodzi głównie o zaangażowanie w działania na rzecz środowiska, wspieranie lokalnych społeczności i oferowanie produktów etycznych oraz dostępnych dla szerokiej grupy osób – stwierdza Julia Zagórowska, Retail Team Leader w Grupie BLIX.

Laureat jest znany z dbałości o zrównoważony rozwój. Oferuje produkty w konkurencyjnych cenach przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów ekologicznych. Sieć od lat zmniejsza ślad węglowy, ogranicza plastik w opakowaniach i wspiera lokalnych dostawców – wyjaśnia dr Krzysztof Łuczak z kapituły programu.

Ten gracz rozwija liczne proekologiczne inicjatywy, w tym redukcję zużycia plastiku i walkę z marnowaniem żywności. Ponadto sieć wspiera lokalnych producentów i promuje zrównoważone rolnictwo – tłumaczy ekspertka z Grupy BLIX.

Tegorocznymi laureatami zostały ALDI, Carrefour Hipermarket, Dino, TOPAZ, Empik, CCC, Castorama i HEBE.

Ta sieć zdobyła uznanie konsumentów dzięki wsparciu lokalnych społeczności oraz sieci sprawdzonych polskich dostawców, w tym także lokalnych. Sklepy Dino często znajdują się w mniejszych miejscowościach, co pozytywnie wpływa na rozwój lokalnych gospodarek – zwraca uwagę dr Krzysztof Łuczak.

Konsumenci doceniają inicjatywy wspierające edukację oraz kulturę, które mają realny wpływ na rozwój lokalnych społeczności. Zauważają również w Empiku szeroką ofertę produktów wspierających edukację i rozwój kulturowy, takich jak książki, kursy czy wydarzenia promujące wartości prospołeczne – mówi Retail Team Leader w Grupie BLIX.

CCC zostało docenione za działania na rzecz zrównoważonej mody i wprowadzanie strategii proekologicznych, takich jak recykling materiałów. Z kolei Castorama promuje zrównoważone technologie i produkty w sektorze budowlanym. Oferuje rozwiązania, które pomagają zmniejszyć zużycie energii i wody, a także wspiera klientów w budownictwie ekologicznym – zauważa Julia Zagórowska.

Ta sieć wyróżnia się ofertą naturalnych i ekologicznych produktów. Wśród nich są tzw. kosmetyki cruelty-free, czyli wolne od okrucieństwa. Są one cenione przez klientów dbających o zdrowie i etykę zakupów – podkreśla jeden z członków kapituły programu.

AVON od lat wyróżnia się na polskim rynku za sprawą kampanii społecznych prowadzonych na rzecz promowania zdrowia, współpracą z organizacjami charytatywnymi oraz wspieraniem przedsiębiorczości kobiet – dodaje Marcin Lenkiewicz, przewodniczący kapituły programu BLIX AWARDS.

Black Red White nie tylko dostarcza wysokiej jakości meble, ale również stawia na zrównoważony rozwój, co znajduje odzwierciedlenie w wielu podejmowanych inicjatywach – zaznacza Marcin Lenkiewicz.

Kluczowym elementem wykorzystywanym w strategii gazetkowej niewątpliwie są promocje. Jednak obserwujemy coraz więcej komunikatów świadomościowych kreujących prospołeczny wizerunek marki. Takie kampanie pojawią się już nie tylko w działaniach mediowych, ale również są wplatane między strony gazetek – podsumowuje Julia Zagórowska.

Prospołeczna Sieć Roku to jedna z ważniejszych kategorii programu branżowego „BLIX AWARDS – Wybór Konsumentów”. W tym roku najbardziej prospołeczne sieci wybierało prawie 140 tys. Polaków. Oceniali oni, która sieć ma szczególnie przyjazne podejście do klientów, jasną politykę sprzedażową, a także podejście proekologiczne. Konsumenci brali też pod uwagę aktywne wsparcie lokalnej społeczności i działania związane z CSR-em.Organizatorzy programu przyznali 8 nagród głównych. Otrzymali je w tym roku: ALDI, Carrefour Hipermarket, Dino, TOPAZ, Empik, CCC, Castorama i HEBE.I tak w grupie Dyskontów wygrała siećWśród Hipermarketów zwyciężyłW segmencie Supermarketów zwycięzcą jestW grupie Podmiotów Lokalnych główną nagrodę dostała sieć, która utrzymuje bliskie relacje z lokalnymi producentami i dostosowuje swoją ofertę do specyficznych potrzeb lokalnych rynków. Z kolei wśród Sklepów Branżowych wygrałW kolejnej grupie, Odzież i Obuwie, została nagrodzona sieć. W segmencie Dom i Ogród zwyciężyłaPośród Drogerii laureatem jestW tej kategorii organizatorzy przyznali też dwa specjalne wyróżnienia. Jedno z nich, w grupie Marek Kosmetycznych, otrzymał. Kapituła programu doceniła długoletnie zaangażowanie w działalność na rzecz kobiet oraz wsparcie licznych inicjatyw społecznych.Drugie wyróżnienie, tym razem w segmencie Dom i Ogród, otrzymała sieć, która aktywnie angażuje się w działania proekologiczne i odpowiedzialność społeczną.Według organizatorów programu „BLIX AWARDS – Wybór Konsumentów”, dzisiejszy rynek retailowy jest dobrze przygotowywany do oczekiwań i potrzeb konsumentów w kwestii działań prospołecznych.