BLIX AWARDS 2022: najbardziej prospołeczne sieci handlowe w Polsce

Lidl Polska, Dino, Kaufland, Żabka Polska, Rossmann oraz IKEA to najbardziej prospołeczne sieci handlowe. Tak zdecydowali konsumenci w trzeciej edycji programu branżowego "BLIX AWARDS - Wybór Konsumentów". Specjalne wyróżnienia w tej kategorii otrzymała sieć JYSK oraz cała Grupa Eurocash.

Jesteśmy dumni z tego, że klienci nas docenili. Lidl Polska jest firmą społecznie odpowiedzialną, która nieustannie działa w zakresie obszarów określonych w strategii CSR na lata 2020-2025. Wśród nich możemy wymienić ochronę klimatu i zasobów, poszanowanie bioróżnorodności, uczciwe działanie, promocję zdrowia i zaangażowanie w dialog. Naszą aktywność z tego zakresu podsumowujemy na łamach raportu CSR. Kolejna taka publikacja ukaże się już w 2023 roku – komentuje Aleksandra Robaszkewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Jako odpowiedzialna firma regularnie podejmujemy inicjatywy mające na celu promowanie świadomego odżywiania, wsparcie potrzebujących, przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz ochronę klimatu. W tym roku nasza pomoc skierowana była przede wszystkim do osób narodowości ukraińskiej. Organizacjom Caritas Polska oraz Polskiej Akcji Humanitarnej przekazaliśmy 500 tys. euro oraz produkty pierwszej potrzeby na działania związane z kryzysem uchodźczym. Ponadto uruchomiliśmy infolinię z pomocą psychologiczną dla pracowników naszej sieci oraz poczyniliśmy starania, aby ułatwić zatrudnienie ukraińskim uchodźcom, oferując im m.in. kurs języka polskiego. W tym roku przeprowadziliśmy także wiele działań edukacyjnych skierowanych do najmłodszych, m.in akcję „Rozrabiaki Literaki” czy cykl warsztatów „EKO od dziecka – nie marnuję!”. W centrum naszych działań są ludzie, dlatego tym bardziej cieszy nas nagroda w kategorii „Prospołeczna Sieć Roku” – mówi Maja Szewczyk, Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej sieci Kaufland.

Realizujemy wiele działań prospołecznych. Ostatnio kluczowa jest dla nas inicjatywa „Czujesz Klimat?”, mająca na celu wspieranie idei, że codziennie wybory mogą być przyjazne środowisku. W tym roku odbyła się też szósta edycja akcji „Pomagamy jak umiemy”, której celem jest wsparcie kobiet w trudnych sytuacjach życiowych. Dbamy również o naszych wschodnich sąsiadów. Wysłaliśmy do Ukrainy 20 tirów z pomocą humanitarną. W Łodzi na kilka miesięcy otworzyliśmy hotel dla 150 uchodźców, zapewniając im pełne wyżywienie, opiekę lekarską i psychologiczną w języku ukraińskim. W ponad 700 naszych sklepach zebraliśmy niezliczoną ilość produktów, które trafiły do obywateli Ukrainy. Ponadto produktowo wsparliśmy trzy fundacje – „Jeszcze”, „Zobacz Mnie” i „Podlascy Aniołowie”. I to tylko niewielka część naszych działań – informuje Jakub Jankowski, Starszy Specjalista ds. Public Relations w sieci Rossmann.

Bardzo cieszy nas to wyróżnienie. W IKEA chcemy inspirować i umożliwiać prowadzenie zdrowego życia na co dzień. Dlatego w naszej ofercie znajdują się proste i przystępne cenowo produkty, ułatwiające oszczędzanie wody i energii, zachęcające do zrównoważonej diety, pomagające w przechowywaniu żywności czy właściwej segregacji domowych odpadów. Już dzisiaj produkty „Lepsze dla Ciebie i Planety” stanowią jedną trzecią sprzedaży, a co piąty talerz ze szwedzkimi klopsikami jest bezmięsny. Dziękujemy za nagrodę i polecamy dalsze zrównoważone wybory w codziennym życiu – zachęca Aneta Gil, Liderka ds. Komunikacji Zewnętrznej w IKEA Retail w Polsce.

Przyznaliśmy także specjalne wyróżnienie, dedykowane całej Grupie Eurocash za działania prospołeczne. Kapituła w szczególny sposób doceniła aktywność w ramach kampanii „Szanujemy, nie marnujemy!”. Dostrzegła w niej wysoki poziom prezentowanych wartości proekologicznych. Laureat prowadzi ponadto różnego rodzaju widoczne na rynku działania, w tym m.in. związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. I z dużą konsekwencją wspiera lokalną społeczność – podsumowuje Tomasz Jabłoński, przewodniczący kapituły BLIX AWARDS.

W ostatniej edycji "BLIX AWARDS – Wybór Konsumentów" wzięło udział blisko 120 tys. shopperówProspołeczna Sieć Roku to jedna z sześciu kategorii trzeciej edycji programu branżowego „BLIX AWARDS – Wybór Konsumentów”. W tej części shopperzy oceniali, którzy retailerzy mają szczególnie przyjazne podejście do klientów oraz jasną politykę sprzedażową, a ponadto prezentują dodatkowe wartości, np. proekologiczne. Brali też pod uwagę różnego rodzaju działania sieci handlowych, m.in. związane ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu oraz aktywne wsparcie lokalnej społeczności. I tak wśród dyskontów zwyciężył Lidl Polska.Tytuł Prospołecznej Sieci Roku w grupie supermarketów przypadł Dino. Z kolei w segmencie hipermarketów wygrał Kaufland.W formacie convenience pierwsze miejsce zajęła Żabka Polska. Jak komentuje Biuro Prasowe sieci, laureat codziennie podejmuje szereg działań, by pozytywnie wpływać na otoczenie i być częścią realnej zmiany. Promuje dobre żywienie, wspiera lokalną przedsiębiorczość oraz minimalizuje wpływ na środowisko. Sieć zapewnia też niezbędne wsparcie obywatelom Ukrainy. Działania te realizowane są z wiarą, że przyszłość należy do firm, które dbają nie tylko o wynik finansowy, ale także o klientów, pracowników, partnerów biznesowych oraz środowisko naturalne. Dlatego Żabka Polska z radością przyjęła informację o przyznanej nagrodzie w kategorii „Prospołeczna Sieć Roku”. Fakt, że klienci doceniają jej działania, mobilizuje pracowników sieci do dalszej pracy i utwierdza w przekonaniu, że obrany kierunek jest słuszny.Wśród drogerii okazało się, że nie miał sobie równych Rossmann.W kolejnej grupie, tj. dom i ogród, została nagrodzona IKEA.Oprócz nagród w sześciu segmentach, wręczono też dwa wyróżnienia. Jedno z nich, w grupie dom i ogród, otrzymał JYSK. Jak informuje dr Krzysztof Łuczak, członek kapituły, przede wszystkim docenione zostało zaangażowanie sieci w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Firma prowadzi też wyróżniającą się działalność, dbając o środowisko naturalne. Wśród licznych działań na szczególne wyróżnienie zasłużyło m.in. ograniczenie liczby plastikowych opakowań oraz wprowadzenie recyklingu surowców.