Konsumenci wybrali najbardziej prospołeczne sieci handlowe w Polsce

Lidl, Auchan Supermarket, Kaufland, Żabka, MAKRO, Castorama, IKEA, RTV Euro AGD, Rossmann i Pepco to najbardziej prospołeczne sieci handlowe w Polsce - tak wynika z II edycji programu branżowego "BLIX AWARDS – Wybór Konsumentów".

Priorytety klientów odwracają się. To, co w zeszłym roku było na trzecim miejscu, dzisiaj jest na pierwszym, bo Polacy stają się coraz bardziej dojrzałymi konsumentami. Ponadto stawianie spraw ekologii na najwyższej pozycji dobitnie pokazuje zmiany zachodzące w mentalności shopperów. Są oni też uważniejsi na to, że sieci handlowe współpracują z lokalnymi wytwórcami, przez co wspierają ich finansowo i działają na korzyść całej społeczności lokalnej – analizuje Tomasz Jabłoński, szef Rady Programowej BLIX AWARDS.

W naszej strategii CSR mamy trzy główne cele. Pierwszy to oznaczenie produktów marki własnej etykietą żywieniową. Drugi obejmuje walkę z marnotrawstwem żywności i nadmiernym zużyciem plastiku. Trzecim celem jest zmniejszenie śladu węglowego, ograniczenie zużycia energii i szukanie jej ekologicznych źródeł. Spośród licznych działań prospołecznych szczególnie jesteśmy dumni z naszej ponad 8-letniej współpracy z Fundacją DKMS – mówi Dorota Patejko, Dyrektor Komunikacji i CSR w Auchan Retail Polska.

Wskazane sieci od wielu lat wyróżniają się na tym polu. Poważnie traktują zobowiązania wobec swoich interesariuszy, szczególnie prowadząc otwartą politykę w kwestiach ekologii, co – jak widać – zauważają i poważnie doceniają konsumenci – wyjaśnia Tomasz Jabłoński.

Naszym największym programem pomocowym jest akcja „Pomagamy jak umiemy”. Realizujemy ją od 2017 r. i dotychczas zebraliśmy łącznie 23,5 mln zł. W tegorocznej edycji zaprosiliśmy do współpracy 60 organizacji działających na rzecz kobiet. Oprócz wsparcia rzeczowego, w postaci środków higieny osobistej, chemii domowej i art. dla niemowląt, przekazaliśmy darowizny finansowe na realizację projektów wskazanych przez organizacje – informuje Agata Nowakowska, rzecznik prasowy Rossmann Polska.

Klienci, którzy obserwują rywalizację cenową i asortymentową między sklepami, zwracają uwagę na ludzką twarz biznesu. Chcą dokonywać zakupów w sieciach odpowiedzialnie społecznych. To jedna z najważniejszych konkluzji płynących z tej kategorii. Wprawdzie konsumenci nie bardzo rozumieją hasła typu CSR lub Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, ale za to wiedzą, jakich finalnie efektów oczekują. Wymagają zaangażowania w działania prospołeczne. Uważają, że sieć, która osiąga sukces, powinna w pewnym stopniu dzielić się nim, szczególnie tam, gdzie prowadzona jest działalność – podsumowuje szef Rady Programowej BLIX AWARDS.

W ramach programu zebrano opinie blisko 110 tys. Polaków. O zwycięstwie decydowało głównie prowadzenie działań proekologicznych przez sieci handlowe. Istotne było także aktywne wspieranie lokalnej społeczności i przyjazne podejście do klienta.W grupie dyskontów zwyciężył. Jak komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska, sieć aktywnie dba o zasoby, rolnictwo, przetwarzanie, łańcuch dostaw i społeczeństwo. Wspiera swoich partnerów w organizowaniu akcji społecznych i współpracuje z ogólnopolskimi oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Prowadzi aktywne zbiórki żywności, przekazuje darowizny rzeczowe i finansowe oraz współorganizuje wydarzenia charytatywne i sportowe.Liderem wśród supermarketów została siećW segmencie hipermarketów nie miał sobie równych. Jak stwierdza Maja Szewczyk, Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej sieci, firma rzetelnie informuje klientów zarówno o promocjach, jak i o kwestiach dot. zrównoważonego rozwoju. Zachęca konsumentów do świadomych wyborów zakupowych, dzięki którym mogą oni wspierać regionalnych producentów, dobrostan zwierząt i ochronę środowiska. Kaufland, jako pierwsza sieć handlowa w Polsce, wprowadził na wybranych produktach marki własnej specjalne oznaczenie, które przypomina klientom, że artykuły z napisem „najlepiej spożyć przed” mogą być dobre po upływie wskazanego terminu. W ten sposób angażuje się na rzecz niemarnowania żywności.W formacie convenience wygrała. W segmencie cash & carry zwycięzcą została sieć. Z kolei w grupie sklepów z art. budowlanymi najlepsza okazała sięNatomiast wśród sklepów z art. z zakresu wyposażenia wnętrz wygrała. Aneta Gil, Liderka ds. Komunikacji Zewnętrznej sieci, zaznacza, że firma dba o środowisko i kurczące się zasoby planety. Nieustannie podejmuje kroki w kierunku stania się firmą w pełni cyrkularną i pozytywnie oddziałującą na klimat. IKEA zobowiązuje się też, że od 2030 roku będzie korzystać wyłącznie z materiałów odnawialnych lub produktów pochodzących z recyklingu. Wówczas przejdzie na gospodarkę o obiegu zamkniętym.Najlepszą siecią wśród drogerii okazał sięZ kolei w segmencie z art. dla dzieci zwycięzcą zostało. Kasia Wilczewska, Corporate Communication Manager sieci, podkreśla, że firma realizuje szereg wartościowych projektów, które pozytywnie wpływają na dzieci znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych. I tak np. w tym roku, we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Pepco po raz kolejny zapewniło najmłodszym wsparcie dzienne w ramach zajęć pozalekcyjnych i zorganizowało letnie obozy. Sieć realizuje też samodzielnie program grantowy. Dzięki temu pracownicy sami wybierają lokalne organizacje społeczne, którym chcą pomóc.