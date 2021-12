10 globalnych zagrożeń wg AON. Cyberataki na szczycie rankingu

Cyberataki znalazły się na szczycie rankingu 10 największych globalnych zagrożeń przygotowanego przez AON. Lista ryzyk odzwierciedla wpływ COVID-19 na organizacje, a ważną częścią krajobrazu biznesowego stały się ryzyka z długim ogonem.

Świat jest coraz bardziej niestabilny, a znaczenie lepszego podejmowania decyzji nigdy nie było większe, powiedział Lambros Lambrou, CEO Commercial Risk Solutions w Aonie. - Ryzyka związane z długim ogonem nie są pojedynczymi zdarzeniami. Są one w naturalny sposób powiązane ze sobą, jak widzieliśmy w przypadku pandemii COVID-19, która przekształca sposób funkcjonowania świata, ujawniając nowe ryzyka i zmieniając priorytety wśród kadry kierowniczej. Skupienie się na zarządzaniu tymi bezpośrednimi rodzajami ryzyka może ograniczać zdolność firm do inwestowania w ryzyka przyszłości.

fot. pixabay.com Cyberataki na szczycie rankingu ryzyko cyber znalazło się na szczycie listy jako najważniejsze ryzyko w skali globalnej – obecnie i przewidywalnie w przyszłości, zajmując najwyższą pozycję od początku istnienia badania.

Ataki cyber/naruszenie danych Przerwa w prowadzeniu działalności Spowolnienie gospodarcze Ceny towarów/brak dostępności materiałów Utrata reputacji Zmiany regulacji prawnych Pandemia/kryzys zdrowotny Zakłócenia w procesie dystrybucji lub łańcuchu dostaw Wzrost konkurencji Niezdolność do wdrażania innowacji/odpowiedzi na potrzeby klientów

Historycznie rzecz ujmując, menedżerowie ds. ryzyka oraz ubezpieczyciele uczyli się i podejmowali decyzje, analizując dane dotyczące zdarzeń szkodowych w miarę ich występowania. To podejście musi się zmienić, aby proaktywnie zarządzać pojawiającymi się zagrożeniami, takimi jak złożone łańcuchy dostaw. Nie możemy polegać wyłącznie na przeszłości, jeśli chcemy informować o przyszłych ryzykach – powiedział Rory Moloney, Chief Operating Officer for Enterprise Clients w Aonie. - Kilka z najważniejszych ryzyk wyznaczonych w tegorocznym badaniu podkreśla cztery zidentyfikowane przez nas kluczowe obszary potrzeb klientów, w szczególności te związane z długim ogonem – o długoterminowych skutkach, których nie widać na horyzoncie. Ryzyka te są coraz bliżej. Zdajemy sobie sprawę z konieczności zajęcia się tymi „znanymi niewiadomymi”. Ponieważ stoimy w obliczu bezprecedensowych wydarzeń, wyzwaniem będzie to, jak najlepiej opracować rozwiązania, które pozwolą nam odpowiednio się do nich przygotować i zarządzać nimi.

Ryzyko pandemii/kryzysu zdrowotnego wskoczyło na pozycję siódmą, awansując z pozycji 60 w badaniu z 2019 roku, i znalazło się w pierwszej dziesiątce dla każdego regionu z wyjątkiem Ameryki Północnej.

Przerwa w prowadzeniu działalności znalazła się na drugim miejscu wśród największych zagrożeń w skali globalnej, a w niektórych regionach geograficznych (Azja i Pacyfik oraz Europa) respondenci uznali ją za ryzyko numer jeden.

Ceny towarów/brak dostępności materiałów będzie według przewidywań najważniejszym ryzykiem przyszłości w skali globalnej.

Cztery rodzaje ryzyka konsekwentnie plasowały się w pierwszej dziesiątce w każdym regionie: ataki cyber/naruszenia danych, przerwa w prowadzeniu działalności, spowolnienie gospodarcze oraz zmiany regulacji prawnych.

Zakłócenia w procesie dystrybucji lub łańcuchu dostaw ponownie znalazły się w pierwszej dziesiątce i zajęły najwyższe miejsce w Europie i Ameryce Północnej, w dużej mierze ze względu na powiązanie z pandemią i wpływem geopolitycznym. Niedobór kadry i problemy związane z utrzymaniem pracowników, choć nie należą do najważniejszych czynników ryzyka globalnego, zajęły wysokie pozycje w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Ameryce Północnej.

Branże takie jak energia, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i zasoby naturalne, hotelarstwo, podróże i wypoczynek oraz nauki przyrodnicze wskazały przerwę w prowadzeniu działalności jako ryzyko numer jeden.

Ceny towarów/brak dostępności materiałów zostały uznane za najważniejsze ryzyko przez respondentów z branż takich jak rolnictwo, żywność i napoje oraz przemysł i produkcja. Przewiduje się, że do 2024 r. wskoczy ono do pierwszej piątki na świecie i w Europie.

Badanie z 2019 r. wykazało, że globalne firmy miały najniższy wynik gotowości na ryzyko od 12 lat, średnio 53 proc. Zgodnie z badaniem z 2021 r., pomimo wzrostu gotowości do podejmowania ryzyka w przypadku jego tradycyjnych rodzajów, rosnąca zmienność i dynamiczny charakter 10 najważniejszych ryzyk doprowadziły do zgłoszenia największej dotychczas utraty dochodów przez firmy.

Chociaż respondenci nie wymienili zmian klimatycznych w gronie najważniejszych ryzyk (miejsce 29), są one nieodłącznie powiązane z innymi, bardziej namacalnymi zagrożeniami, których bezpośredni wpływ można zmierzyć – jak przerwa w prowadzeniu działalności, niedobór materiałów, utrata reputacji, zmiany regulacji prawnych i zakłócenia w łańcuchu dostaw, z których wszystkie mieszczą się w pierwszej dziesiątce rankingu ryzyk. Kolejne niedoceniane ryzyko związane z ESG uplasowało się na 31 miejscu, w porównaniu z 39 w 2019 roku. Przewiduje się, że ESG znajdzie się wśród 15 największych zagrożeń na świecie w ciągu najbliższych trzech lat.

Tylko 29 proc. respondentów planuje zwiększyć poziom inwestycji w zarządzanie ryzykiem.

Firma Aon ogłosiła wyniki „Globalnego badania zarządzania ryzykiem 2021", które co dwa lata gromadzi dane od tysięcy menedżerów ryzyka z 60 krajów/terytoriów i 16 branż w celu zidentyfikowania kluczowych zagrożeń i wyzwań dla organizacji.W tegorocznej edycji przebadano ponad 2300 respondentów z firm sektora publicznego i prywatnego.