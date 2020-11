70% polskich firm odczuwa negatywne skutki pandemii. Jak sobie radzą?

Oferteo.pl przedstawia raport dotyczący kondycji i nastrojów panujących wśród polskich firm. Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że większość z nich odczuwa na własnej skórze związane z pandemią straty. Problemem okazuje się przede wszystkim ograniczona ilość zleceń. Optymizmem może napawać fakt, że większości przedsiębiorców udało się uniknąć redukcji etatów.

Polskie firmy po miesiącach utrudnień

70% firm z gorszą sytuacją finansową

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W ciągu ostatnich 6 miesięcy sytuacja finansowa w Pana firmie 39% badanych stwierdziło, że w ostatnim czasie sytuacja finansowa ich firmy pogorszyła się Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Brak zleceń i klientów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Z jakimi problemami Pana firma musiała się zmierzyć w trakcje pandemii Największym problemem okazała się mniejsza liczba zleceń Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jakie największe wyzwania związane z prowadzeniem biznesu widzi Pan obecnie Na pierwszym miejscu przedsiębiorcy wymieniają niepewność związaną z dynamicznymi zmianami Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Zwolnienia są ostatecznością

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy w związku z epidemią musiał Pan zwolnić pracowników Większości firm udało się jak dotąd uniknąć zwolnień pracowników Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Niepotrzebne ograniczenia?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Oceniając z perspektywy czasu, lockdown wprowadzony przez rząd był Pana zdaniem Pierwszy lockdown co 4. firma uznaje za zbyt restrykcyjny Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Pierwszy lockdown gospodarczy został w naszym kraju wprowadzony niedługo po rozpoznaniu pierwszego, polskiego przypadku zakażenia koronawirusem. Niemal całkowite zamrożenie wielu gałęzi gospodarki trwało kilka tygodni. Nie pracowały m.in. centra handlowe , gastronomia i kultura.Począwszy od 6 kwietnia ograniczenia były stopniowo znoszone. Dość dobrym okresem dla polskich firm okazały sięwakacje. Punkty mogły być otwarte, jednak musiały spełniać warunki takie jak ograniczona liczba osób w pomieszczeniach, stosowanie maseczek i częsta dezynfekcja. Państwo uruchomiło też kilka programów, których celem było wsparcie firm najbardziej dotkniętych kryzysem. Jesienne wzrosty zakażeń sprawiły, że ponownie zaczął wchodzić w życie scenariusz, który mieliśmy wiosną.W październiku 2020 roku Oferteo.pl, największy polski portal łączący poszukujących usług z ich dostawcami, przeprowadził drugą edycję badania wśród polskich przedsiębiorców. Jego celem było lepsze poznanie sytuacji, w jakiej znaleźli się właściciele firm – ich odczuć, obaw i przemyśleń po pół roku pracy w wyjątkowych warunkach.Kluczowe były pytania o sytuację finansową i o to, jak wpłynęła na nią pandemia. 39% badanych stwierdziło, że w ostatnim czasie sytuacja finansowa ich firmy pogorszyła się, a 31% – że znacznie się pogorszyła. Dodatkowo 60% przyznało, że spadła liczba nowych klientów korzystających z ich usług.Wśród 70% przedsiębiorców, którzy stracili na pandemii, największa część (38%) określiła swoje przychody jako 26–50% mniejsze niż w poprzednim półroczu. Co trzeci przyznał, że były one niższe nawet o połowę.Przedsiębiorcy chętnie sięgali po pomoc finansową oferowaną przez rząd. Najczęściej było to zwolnienie z ZUS (56% z nich), mikropożyczka (51%) oraz świadczenie postojowe (27%). Często jedno przedsiębiorstwo skorzystało z więcej niż jednego programu wsparcia, natomiast aż 22% polskich firm nie skorzystało z żadnej formy pomocy.Pytani o największe problemy, z jakimi musieli się zmierzyć, przedsiębiorcy najczęściej wskazywali na zmniejszoną liczbę zleceń (63%) oraz rezygnację dotychczasowych klientów (36%). Często pojawiały się też problemy, takie jak brak środków na bieżącą działalność, a także zaburzona płynność finansowa. 17% polskich firm miało trudność z dostosowaniem się do wymogów sanitarnych. Bardzo podobnie te obawy układały się w pierwszej edycji badania Oferteo.pl.Największym wyzwaniem dla 60% badanych jest obecnie niepewność wynikająca z dynamicznie rozwijającej się sytuacji. Wielu odpowiadało też, że obawia się o pozyskiwanie nowych klientów (54%) oraz utrzymanie finansowej płynności (42%).Wyniki badania pokazują, że w 81% przypadków polskim firmom udało się jak dotąd uniknąć zwolnień pracowników. Jednak pracodawcy często rozważali taki krok, a nawet wciąż go planują. Redukcję liczby zatrudnionych przeprowadziło 19% badanych.Co piąty przedsiębiorca zdecydował się obniżyć płace pracownikom lub zmniejszyć etaty. Co dziesiąty planuje taki krok.Z perspektywy czasu aż 66% przedsiębiorców ocenia ograniczenia wprowadzane przez rząd jako zbyt surowe. Zaledwie co piąty badany przyznaje, że były one odpowiednie.Po 6 miesiącach od wprowadzenia pierwszych obostrzeń ponad połowa właścicieli firm stwierdziła, że sprawy biznesowe potoczyły się gorzej, niż przewidywali jeszcze pół roku temu. U niemal 30% sytuacja wygląda tak, jak się tego spodziewali, a 20% stwierdza, że rzeczywistość okazała się nawet bardziej pozytywna niż początkowe założenia.