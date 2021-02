Aon: pandemia wymusza zmiany w zarządzaniu ryzykiem

Przed COVID-19 ponad 8 na 10 organizacji nie umieszczało pandemii w TOP 10 najbardziej zagrażających jej ryzyk, a mniej niż 30% posiadało opracowany plan, gdyby miała się ona pojawić - wynika z opublikowanego przez firmę Aon raportu Reprioritizing Risk and Resilience For a Post-COVID-19 Future. To wyraźny sygnał, że jednym z największych wyzwań, jakie jawią się właśnie przed przedsiębiorcami, jest ponowne ustalenie priorytetów oraz opracowanie nowych strategii zarządzania ryzykiem.

„Nie ulega wątpliwości, że pandemia COVID-19 trwale zmieni sposób funkcjonowania firm. Przed nami jeszcze długa droga do „ery postcovidowej”, ale w miarę jak zbliżamy się do fazy odbudowy, firmy muszą zadać sobie pytanie, jak powinno wyglądać zarządzanie ryzykiem i odporność w przyszłości. Wśród najważniejszych priorytetów firm dążących do przekształcenia swojej działalności znajdują się nowe i szybsze wykorzystanie technologii, przesunięcie zasobów, planowanie zatrudnienia oraz przemyślenie przyszłości pracy – to dopiero początek długoterminowej ewolucji w zarządzaniu ryzykiem” - mówił Rory Moloney, Chief Executive Officer, Global Risk Consulting, Aon.

„Reakcja rządów była koniecznym hamulcem dla globalnego wydarzenia tej wielkości, ale nasze badanie pokazuje, że istnieje również wyraźne zapotrzebowanie na rozwiązania w zakresie transferu ryzyka w celu wsparcia wysiłków firm w łagodzeniu skutków. Część tej drogi będzie wymagała od przedsiębiorstw ponownego przemyślenia dostępu do kapitału oraz ryzyka, a także stałej współpracy między sektorami publicznym i prywatnym. Równie ważne jest, aby branża ubezpieczeniowa wprowadzała innowacje w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby firm, rosnącą zmienność sytuacji na świecie i pojawiające się zagrożenia. Skuteczne rozwiązania ubezpieczeniowe po pandemii będą bardziej elastyczne, strategiczne, precyzyjne i skalowalne” - dodał Richard Waterer, Managing Director EMEA, Global Risk Consulting, Aon.



82% organizacji przebadanych na potrzeby raportu Aon przyznaje, że przed COVID-19 pandemia lub innego rodzaju kryzys zdrowotny zdecydowanie nie należały do czołówki listy zagrażających ich działalności ryzyk. Globalne Badanie Zarządzania Ryzykiem, które Aon przeprowadził w 2019 roku, plasowało pandemię na 60 miejscu na 69 zidentyfikowanych ryzyk. Nie jest więc zaskoczeniem, że strategie zarządzania przedsiębiorstw nie były w stanie szybko zareagować na zagrożenie pandemią, a gdy ta już nadeszła, ich infrastruktura ryzyka z trudem radziła sobie z pierwszą reakcją.Raport Aon wskazuje na różnice w reakcjach firm w poszczególnych regionach. Przed COVID-19 mniej niż 30% respondentów w regionie EMEA miało wdrożony plan pandemiczny, podobnie jak w Ameryce Północnej (31%), ale w przeciwieństwie do 52% respondentów w regionie APAC. Warto zauważyć, że organizacje w regionie Azji, Australii i Oceanii (APAC) zbudowały solidniejsze programy pandemiczne w odpowiedzi na podobne zagrożenia, z którymi miały już do czynienia, takimi jak SARS i świńska grypa. Wyniki badania pokazują, że we wszystkich branżach i regionach ochrona ludzi i majątku była dla uczestników ankiety najważniejszym priorytetem.Zmienne wskaźniki zakażeń koronawirusem w poszczególnych regionach wpływają na to, na którym etapie znajdują się przedsiębiorstwa („reagowanie i odpowiedź”, „odbudowa” lub „przekształcanie”).Dla przykładu Ameryka Północna ma najwyższy odsetek organizacji w fazie „odbudowy” (59%), podczas gdy organizacje z regionu APAC zgłosiły, że są w fazie „przekształcenia” (36% organizacji z APAC w porównaniu do 29% organizacji ogółem) – prawdopodobnie ze względu na ich doświadczenia związane z postępem pandemii. Pomimo tych różnic wyłonił się jeden główny temat: ponad połowa firm spodziewa się, że COVID-19 nadal będzie miał wpływ na ich działalność za rok.W globalnym raporcie podkreślono, że kluczowym elementem reagowania na kryzys oraz budowania skutecznej strategii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie będzie zapewnienie, że pracownicy są w stanie dostosować się, komunikować i współpracować, w momencie gdy uderzy kryzys. Rosnąca zależność organizacji od platform cyfrowych sprawia, że są one potencjalnie bardziej narażone na niekorzystne zdarzenia cybernetyczne, utratę informacji i wpływ na reputację, co wymaga odświeżenia strategii zarządzania cybernetycznego i zarządzania ryzykiem.Badanie Aon sugeruje, że w przyszłości liderzy ryzyka i biznesu muszą poszerzyć swoją perspektywę o ocenę głównych czynników wstrząsowych, a nie tylko przewidywanych strat. Radzenie sobie z nowymi formami niestabilności, budowanie odporności wśród pracowników i przemyślenie dostępu do kapitału odegrają rolę w rozwijaniu zdolności firm do radzenia sobie ze zdarzeniami w przyszłości.Ponadto bardziej spójne i zintegrowane podejście będzie konieczne, aby wyjść nie tylko z pandemii, lecz także z przyszłych wstrząsów. 80% respondentów globalnego badania stwierdziło, że pandemia nauczyła ich przyjmować ogólnofirmowe podejście do zarządzania incydentami, współpracując z jednostkami funkcjonalnymi, takimi jak działy ryzyka, HR, IT i finansów.